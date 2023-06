Issabela Camil se lanzó contra Ferka por atacar a Sergio Mayer

Ferka arremetió contra Sergio y su esposa Issabela salió en su defensa. (Captura YouTube) (Ig: @sergiomayerb)

Los conflictos que vivió Ferka con el actor y productor Sergio Mayer dentro de La Casa de los Famosos traspasaron los muros del lugar donde ocurre el reality show y ahora hay una tercera persona implicada, se trata de Issabela Camil, esposa del exdiputado quien salió en defensa de su cónyuge y arremetió contra la exparticipante del concurso de celebridades.

El pleito entre los dos concursantes de La Casa de los Famosos se avivó y se popularizó el pasado domingo 25 de junio durante la gala de eliminación donde la elegida para abandonar el inmueble fue Ferka. Antes de que se dieran a conocer los resultados de la noche, algunos integrantes dedicaron unas palabras a las nominadas.

Sergio Mayer se lanzó contra la también conductora y le dijo que ni siquiera debería haber ingresado al reality show. Él la criticó al decirle que su carrera no se comparaba con la de ningún otro miembro concursante.

Tras su salida Ferka se defendió de las declaraciones de Mayer Bretón y dijo lo siguiente: Yo aguanto vara, yo sé jugar, he estado en muchos realitys... pero ya meterte en las cosas personales y demeritar mi trabajo, ahí sí no lo voy a permitir... El señor, una vez más, está demostrando que no tiene educación”, espetó.

El actor y productor aseguró que Ferka ni siquiera debió ingresar a La Casa de los Famosos

¿Qué dijo Issabela Camil contra Ferka?

Issabela Camil salió en defensa de Sergio Mayer porque el actor y exlegislador no puede defenderse de los ataques recientes de Ferka, ante las duras palabras de la exparticipante de La Casa de los Famosos, Camil dijo que en lugar de molestarse debería darle las gracias porque debido al conflicto que tuvieron en el reality show ella tuvo sus 15 minutos de fama. Así lo expresó:

“No tengo nada que decirle a Ferka, es una persona que es irrelevante lo que diga, creo que en lugar de atacar a Sergio debería darle las gracias y de paso mandarme un arreglo de flores a mí también, porque gracias a este conflicto ha tenido sus 15 minutos de fama”.

Issabela Camil también puntualizó que cuando alguien arremete contra ti y no te sientes identificado con lo que dijeron, entonces sólo resta “dejar pasar” el comentario, en cambio en el caso de Ferka no ha dejado de hablar de Sergio Mayer lo que, de acuerdo con ella, dejaría en claro que fue verdad, hecho que a la esposa le exlegislador le ocasiona risa.

“La verdad es a veces dura de recibir, pero es absoluta... lo que dijo no fue fuerte... tenemos que ver cuando uno recibe declaraciones como las que dijo Sergio, pues si no sientes que te identifican lo dejas pasar y ya, pero ella no lo ha dejado pasar, lo único que hace es hablar de mi marido, es muy importante para ella, a mí me da risa... lo único que hace es hablar de Sergio”.

Issabela Camil aseguró que lo que diga Ferka sobre Sergio Mayer es irrelevante. Crédito: Facebook Issabela Camil

Issabela Camil hablo sobre si La Casa de los Famosos es fraude o no

Distintos rumores surgieron alrededor del concurso llamado La Casa de los Famosos, uno de los más “fuertes” fue acerca de que supuestamente el reality show es un fraude, idea que supuestamente se fortaleció por unas señas que se hicieron Galilea Montijo y Paul Stanley en una emisión del programa de televisión.

Issabela Camil tiene su propio opinión sobre estos rumores. La también actriz aseguró que todas son ideas falsas porque la productora que está detrás de La Casa de los Famosos tiene ética. estas fueron las declaraciones de la esposa de Sergio Mayer:

“No escuché nada del fraude, me parece irrelevante, acerca del reality es una empresa ética, seguramente es fake news y lo que pase a todos nos va a sorprender”, concluyó.