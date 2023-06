Enrique Burak explotó contra directiva del América por contar mal sus campeonatos

Enrique Burak arremetió contra el equipo de Coapa por la presentación de André Jardine (Foto: Instagram@enriqueburak)

Enrique Burak es un periodista deportivo caracterizado por no hablar demasiado sobre temas relacionados con el futbol, contrario a cuando debe hacerlo en torno al beisbol o el futbol americano. No obstante, en una de sus más recientes intervenciones ante las cámaras de televisión aprovechó para hablar acerca del Club América y arremetió contra sus directivos por su historial de campeonatos.

Fue durante la emisión del programa conocido como Los tres amigos, en compañía de Antonio de Valdés y Pepe Segarra, cuando Burak habló sobre la historia del equipo de Coapa y criticó la ceremonia de presentación de André Jardine como nuevo entrenador, pues consideró que no realizaron un conteo correcto de los títulos obtenidos.

“Cuando viene la presentación de Jardine y su grupo les dieron la playera con el número 14, porque ese es el objetivo, conseguir el título 14. El América mismo está haciendo menos los cuatro títulos consecutivos que ganaron en los años 20 ¿esos no existieron?”, cuestionó.

El cuerpo técnico de André Jardine fue presentado con el Club América (Twitter/Club América)

Cabe mencionar que cuando el futbol en México aún no era considerado como un deporte profesional, el equipo fundado en la colonia Santa María la Ribera llegó a sumar diversos campeonatos. No obstante, estos no figuran en la estadística vigente al considerar que la era actual tuvo su comienzo formal en la temporada 1943-44.

De acuerdo con la información difundida en la página oficial del Club América, el de Coapa es el equipo con mayor cantidad de títulos de liga obtenidos tanto en la era profesional como en la semiprofesional. Y es que entre las dos modalidades sumarían hasta 17 trofeos al interior de sus vitrinas.

De cualquier forma, el comentarista consideró que existe una subestimación en la cantidad total de trofeos ligueros alcanzados por el equipo azulcrema. En ese sentido, exigió que la camiseta de presentación de André Jardine debió haber tenido el número 18, es decir, el equivalente al trofeo que buscan sumar a su estadística histórica.

El periodista deportivo de TUDN arremetió contra la directiva del equipo de Coapa por considerar que no realizaron un conteo correcto de los títulos que han obtenido en toda su historia.

“A un señor, a alguien se le ocurrió hacer el futbol profesional y que parten de ahí en 1942-43. Para ese entonces México ya había ido a campeonatos mundiales de futbol. Entonces ¿para qué echan para atrás la historia? Yo creo que más bien el América va, por el bien decir, por la número 18. Yo creo que no tienes que hacer menos lo que existía anteriormente”, expresó.

¿Cuántos títulos tiene el América en su historia?

De acuerdo con el conteo realizado por el Club América, cuenta con 17 trofeos en sus tribunas correspondientes a títulos de liga en la era profesional y semiprofesional. De igual forma, ha ganado seis campeonatos de Copa, seis Campeón de Campeones, 6 de Campeones de Concacaf, un par de Copas Interamericanas, así como un título de Gigantes de la Concacaf.

En ese sentido, las Águilas han conseguido 36 trofeos a lo largo de su historia en muy diversos certámenes. No obstante, entre el resto de la afición al futbol mexicano solamente se encuentran reconocidas las 13 estrellas que han ganado en la etapa profesional y cuyo palmarés comenzó a ser escrito en la temporada de 1965-66.

El nuevo estratega del América tiene la encomienda de conquistar la estrella número 14, de acuerdo con el conteo oficial (Twitter/Club América)

El resto del historial está compuesto por:

Temporada 1979-71.

Temporada 1975-76.

Temporada 1983-84.

Temporada 1984-85.

Prode 1985.

Temporada 1987-88.

Temporada 1988-89.

Torneo de verano 2002.

Torneo de Clausura 2005.

Torneo de Clausura 2013.

Torneo de Apertura 2014.

Torneo de Apertura 2018.

¿Cuándo es el próximo partido del América?

El Club América, bajo las órdenes de André Jardine, se prepara para encaminar su debut en el torneo de Apertura 2023. El compromiso de presentación del entrenador brasileño será ante los Bravos de Juárez, en la cancha del Estadio Azteca, el próximo viernes 30 de junio en punto de las 19:00 horas.