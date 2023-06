El mensaje de Canelo Álvarez con el que se burló de sus supuestos rivales

Canelo Álvarez se burló de los supuestos rivales que enfrentará en septiembre (AP Foto/Moisés Castillo)

Ya está confirmado que Saúl Canelo Álvarez regresará al ring para el próximo mes de septiembre, fecha en la que se medirá contra un nuevo contrincante que intentará despojarlo de los campeonatos unificados de los supermedianos de la CMB, AMB, OMB y FIB.

A pesar de que Canelo ya confirmó que tendrá una pelea en el mes patrio, aún no ha revelado información sobre quién será su contrincante, por lo que esa ausencia de información dio paso para que surgieran una serie de especulaciones en torno al boxeador que enfrentará al campeón tapatío.

Entre los nombres que empezaron a sonar sobresalió el nombre de Jermall Charlo e incluso el de David Benavidez, pero dichos rumores provocaron que Saúl expresara su opinión sobre el tema que se ha manejado en los medios deportivos. Sin dar pistas de quién será su siguiente retador, Canelo se burló de cómo se ha manejado el tema de su pelea.

Canelo Álvarez confirmó pelea en septiembre, pero no rival (Instagram/ @canelo)

Por medio de Twitter, el peleador mexicano lanzó una indirecta a quienes lo han emparejado con supuestos rivales que tendrían la posibilidad de competir contra el jalisciense, así que se mofó de que los rumores tuvieran tanta importancia.

Canelo consideró que parecería que su siguiente pelea será “contra todos”, hecho que lo orilló a decir que le encantaba la expectativa generada, ya que ninguna de las filtraciones daba algo concreto sobre quién sería el siguiente rival del Canelo.

De manera breve, el púgil tapatío redactó un mensaje en inglés para acabar con todas las especulaciones sobre su siguiente pelea.

Canelo Álvarez se burló de los supuestos rivales que enfrentaría (Twitter/ @Canelo)

“Looks like it’s CANELO VS EVERYBODY I love it (Parece que es CANELO VS TODOS me encanta)”

Su mensaje tuvo un alcance de más de 10 mil reacciones de “me gusta” y cientos de comentarios que intentaron descifrar contra quién se enfrentará. Sin embargo, debido a que el éxito del Canelo Álvarez ha sido muy criticado, otros usuarios en redes también aprovecharon ese mensaje para atacarlo y señalarlo de “condicionar” sus peleas.

Canelo Álvarez regresará en septiembre

Fue a través de redes sociales que Saúl dio a conocer que ya está gestionando su siguiente pelea para el mes de septiembre. Canelo subió un video a redes sociales en el que se mostró preparándose para un combate, poco después reveló un mensaje en el que agregó que ya tendría un trato para su siguiente defensa de sus campeonatos.

Hasta el momento no se tiene mayores detalles de quién será el púgil con el que se enfrentará el Canelo en septiembre (Reuters/Henry Romero)

“Done deal” (trato hecho), fue el mensaje que compartió en redes. Por último, el video concluyó con la frase “See you soon sep. 2023″ (nos vemos pronto septiembre 2023), situación que confirmó lo que vendrá para la carrera de Saúl.

Hasta el momento no se tiene mayores detalles de quién será el púgil con el que se enfrentará el Canelo. Y es que luego de su pelea que protagonizó en Jalisco, su estado natal, el campeón de las 168 libras regresaría su cartelera a los Estados Unidos, pues es la sede habitual que suele tener cuando pelea en septiembre.

¿Cuál fue la última pelea de Canelo Álvarez?

El más reciente encuentro en el que Saúl defendió sus títulos fue el 6 de mayo ante John Ryder (Foto: Reuters/Henry Romero)

El más reciente encuentro en el que Saúl defendió sus títulos fue el 6 de mayo ante John Ryder, combate en el que se enfrentó ante el británico en el Estadio Akron de Jalisco. Canelo cumplió su deseo de tener una pelea estelar en su estado natal ante su público, así que en coordinación con el gobierno del estado fue que pudo cumplir con su sueño.

Cabe recordar que su pelea en mayo fue la primera que tuvo después de la operación que tuvo en su mano izquierda para tratar una vieja lesión. Así que había una serie de expectativas por su regreso. Canelo se llevó la victoria por decisión unánime, pese a que derribó en repetidas ocasiones a Ryder, no logró el nocaut.