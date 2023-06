Cuando Mayela Laguna denunció que Luis Enrique Guzmán no le dejó ver a su hijo durante días

Mayela Laguna ha vivido una relación contrastante con Luis Enrique (Foto: Instagram)

Este martes 27 de junio Luis Enrique Guzmán fue noticia pues dio a conocer que tras una prueba de ADN se determinó que el pequeño Apolo Alejandro, a quien creía su hijo junto a Mayela Laguna, en realidad no lo es.

El hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán causó conmoción al revelar que su paternidad no corresponde ni al “0%” con la genética del niño de cuatro años, quien hasta hace muy poco era “el consentido” de la diva del cine nacional y de toda la llamada dinastía Pinal.

Tras ello, Mayela Laguna no se quedó callada, le respondió al único hijo varón de Silvia Pinal y aseguró que emprenderá acciones legales pues “la prueba genética que se hizo Luis Enrique Guzmán se practicó sin el consentimiento de la madre”.

Esta situación surge luego de que en 2022 Laguna aseguró haber vivido “un infierno”, pues Luis Enrique no le permitió ver a su hijo durante varios días, lo que generó en ella mucho miedo a la familia de su ex pareja.

Mayela Laguna dijo tener miedo de las "conexiones" de la familia Pinal (Foto: Instagram//@luisenriquegp)

Y es que tras una discusión, la entonces pareja se distanció, siendo así que Luis Enrique llevó consigo al pequeño Apolo, quien estuvo bajo su cuidado y el de Alejandra Guzmán. Por entonces la ex pareja buscaba hacerse de la custodia del menor.

“No me dejaron verlo 12 días, para mí fue muy cabr*n, no podía ni hablar por teléfono con él, no podía nada, simplemente se lo llevó, ya estuve a punto de (hablar para) que fuera Alerta Amber; porque simplemente no sabía dónde estaba mi hijo. De repente empezaron a salir entrevistas, donde Alejandra (Guzmán) hablaba de Apolo, y que es como su hijo”, contó entonces la mujer que relató haber vivido episodios de violencia a manos de Luis Enrique.

La ex de Luis Enrique Guzmán despotricó contra la familia Pinal Crédito: TW: @Radio_Formula

“Yo quería denunciar públicamente porque si denuncias penalmente y no tienes nada de una custodia, pudieron haber sido meses o años, los que no habría estado conmigo”, añadió Mayela Laguna.

“A mí nadie me corrió, yo me fui, no sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado. Sí hubo violencia. No sabes cómo son. Esta familia está cabron*, mandan a matar gente, en todos lados tienen conexiones. Ahorita salgo y me atropellan. No sé si es miedo, sí me imponen, (la familia) es mucho más poderosa que yo en todos los sentidos, pelear contra ellos sí me da miedo”, destacó.

Mayela no está de acuerdo en que Luis Enrique busque desatender sus "obligaciones como padre" (Foto: Instagram/@luisenriquegp)

¿Qué dijo Mayela Laguna sobre el comunicado de Luis Enrique Guzmán?

Tras el anuncio de Luis Enrique, donde señaló que buscará deslindarse legalmente de sus responsabilidades respecto a Apolo, aunque está dispuesto a ponerse a disposición de las autoridades que determinarán lo conducente, Mayela Laguna reprobó que su hijo haya sido sometido a dicho examen genético.

“Las manifestaciones hechas por el señor Guzmán Pinal carecen de cualquier sustento jurídico y en él recae la posibilidad de accionar el aparato jurisdiccional, en caso de que pretenda controvertir el vínculo de paternidad que lo une con el menor hijo de mi representada, así como las obligaciones que tiene con el menor”, se explicó en el documento firmado por el abogado de Mayela.

Alejandra Guzmán llegó a declarar que el pequeño Apolo es un hijo para ella (Foto: Instagram: @laguzmanmx)

Apolo Alejandro: heredero de Alejandra Guzmán

Fue a finales de abril de 2022 cuando se filtró en internet un audio donde se le escucha decir a Alejandra Guzmán que pensaba heredar sus bienes a su sobrino Apolo Alejandro, junto a quien se ha dejado ver muy cariñosa; esto tras los conocidos problemas que ha enfrentado “la reina del rock” con su hija Frida Sofía.

“Que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y ya no pasa nada. Soy la dueña única; que ponga a mi nombre los otros dos y por sí pasa algo, pongo a Apolo. Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a (Apolo), me vale madres”, se escucha en el material.