Qué dijo Eduin Caz sobre la posibilidad de ser solista y dejar Grupo Firme

Caz se defendió de las críticas que apuntan una supuesta decadencia de Grupo Firme (Foto: Instagram)

Grupo Firme se ha convertido desde hace un par de años como uno de los principales exponentes de la música de banda, pues ha alcanzado un éxito notable en este género en territoria nacional e internacional gracias a temas como En tu perra vida y Ya supérame, en los que Eduin Caz y su hermano Johnny Caz se han lucido como vocalistas.

Aunado a ello, durante los últimos meses el grupo se ha mantenido entre las tendencias de las redes sociales por su gran éxito en distintos escenarios, sus colaboraciones musicales, y la vida personal de los vocalistas, así como por ciertas críticas negativas.

Y es que no son pocas las personas que en las redes sociales han señalado una supuesta decadencia de Grupo Firme, que a su parecer ha perdido terreno frente a otras propuestas como los corridos tumbados o bélicos, cuyos exponentes principales son Peso Pluma, Junior H, Fuerza Regida y Natanael Cano.

Bajo este contexto, aunado a las múltiples veces que Eduin Caz ha protagonizado bochornosos momentos sobre el escenario, es que comenzaron a surgir rumores sobre la posible desintegración de Grupo Firme o la irremediable salida de su vocalista.

Caz celebró recientemente el nacimiento de su tercer hijo (Foto: Instagram/@eduincaz)

Fue en la cuenta de Instagram @chamonic3, que se dedica a difundir información del medio del espectáculo, donde se dio a conocer una de las insistentes especulaciones.

“Eduin Caz estaría planeando su salida de la agrupación pronto ya que tiene planes de ser solista. Ya está organizando una conferencia en Ciudad de México donde se dará el anuncio. La agrupación al parecer continuará encabezada por el momento por Jhonny Caz, su hermano, y por Abraham, o sea, los cantantes”, se lee en el post.

Esta situación generó que el propio Eduin Caz hablara al respecto, pues usó su cuenta de Instagram para contestarle a aquellos que consideran que la agrupación originaria de Tijuana, Baja California, esté sufriendo su decadencia.

Fue durante la tarde del pasado miércoles 21 de junio cuando el intérprete de El Tóxico recurrió a sus historias una vez más para arremeter en contra de quienes consideran que la banda se encuentra en declive ante otras agrupaciones de regional mexicano, como Grupo Frontera, o la exitosa ola de los corridos tumbados.

Para Caz, las críticas al grupo son una señal de envidia (Instagram: @eduincaz)

“Miro que les duele mucho el éxito. Cuál ‘seguir decayendo’ ¿No miran que acabo de retacar un estadio? Y aparte un after donde todos hacen sus eventos principales, sin ofender a mis amigos colegas músicos. Ya relájense, ya merito me voy a descansar, sólo me falta cumplir Centroamérica para lograr la última palomita de mi lista”, escribió el polémico cantante.

Asimismo, aprovechó para agradecer el apoyo de sus seguidores tras el lanzamiento del tema que grabó Grupo Firme junto a Alejandro Fernández.

“Me retiro. Por cierto, gracias por poner la nueva canción Felicidades en tendencia #1″, escribió sobre una selfie donde hizo la seña amor y paz.

Ahora, una semana después de esa primera declaración y ante los insistentes rumores de su salida de Grupo Firme, especialmente después de que ha colaborado con otros músicos de manera personal, no con toda la banda, Eduin Caz volvió a referirse al tema y esta vez fue contundente.

Muy a su estilo, el famoso puso un alto a las especulaciones y también insinuó que se encuentra siendo objeto de una campaña de desprestigio.

“Aclarando otro tema muy importante, tampoco me voy a hacer solista. No sé de dónde sacan tanta pendejad*, pero se suman todas las páginas, ¿Quién les está pagando para hablar mal de mí? ¿Quién será?”, expresó en una historia de Instagram donde se le ve sin camisa, y mostrando sus tatuajes del torso mientras come sentado a la mesa.