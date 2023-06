Paul Stanley se PELEA con Wendy Guevara; así fue el tenso momento | VIDEO

Paul Stanley se PELEA con Wendy Guevara en La Casa de los Famosos (Fotos: Twitter)

Para Paul Stanley el poder y favoritismo del público por Wendy Guevara pareciera no ser algo que le asuste, pues el conductor de Hoy no dudó en estallar en su contra luego de que la integrante del clan de Las Perdidas observara como todos los hombres participantes de La Casa de los Famosos México han realizaban ejercicio y ella solo descansaba.

Aunque no fue ese el real motivo de la ahora viral pelea, si fue el detonante que provocó que los famosos se enfrentaran en medio del resto de la casa, pues aunque de forma aparente todo se trató de una broma con el peculiar sentido del humor con el que se relacionan, miles de internautas aseguran que no fue así y las intenciones eran más que reales.

“La gente que me verá aquí, acostada en la casa dirá: ‘¿Por qué Wendy no hace nada?’ porque me recetó el doctor que ahorita tengo que descansar, tener mucho reposo y pensar cosas bonitas”, explicaba la influencer a las cámaras sin esperar la contra respuesta que le daría el hijo de Paco Stanley.

Paul Stanley acusó a Wendy Guevara de no ayudar con tareas en La Casa de los Famosos

La influencer explicó por qué no hace ejercicio Crédito: Televisa

“Ya llevas mucho sin hacer nada”, comentó Paul Stanley mientras se ejercitaba.

“¿Y? A veces limpio. Tú no me has visto y no es necesario que me veas”, se defendió la influencer. El conductor no se quedó atrás y aseguró que: “Ni el c*lo te has de limpiar”.

“Mi gente bonita, no se enojen, no me juzguen, por favor, no anden pensando muchas cosas por verme así deprimida”, concluyó Wendy.

Tras el momento, miles de internautas han asegurado que de quedar nominado el integrante del matutino Hoy, votaran para sacarlo del reality show de Televisa, pues a ello se le han sumado señalamientos de estar favorecido por la producción así como recibir mensajes a través de señas por Galilea Montijo en las galas de eliminación y nominación e incluso algunos piensan que estaría teniendo duros problemas de salud mental.

Paul Stanley sufre ataque de ansiedad y rompe en llanto (Foto: ViX+)

Rumbo al primer mes de encierro, los sentimientos de las estrellas en La Casa de los Famosos México se encuentran a flor de piel, pues mientras algunos han mostrado su lado más agresivo y defensivo, otros han comenzado a experimentar depresión y ansiedad, siendo Paul Stanley quien de forma más reciente experimentó una crisis que lo llevó incluso al llanto.

El hijo del fallecido conductor Paco Stanley desde su primer semana ha dejado en claro que no solo tiene algunas complicaciones de salud física ya que su organismo no oxigena de la misma forma, pues fue diagnosticado con apnea del sueño, sin embargo en cuanto a temas mentales no se había tenido que enfrentar como ha ocurrido ahora.

Mientras se llevaban a cabo diversas dinámicas para definir el presupuesto para alimentos de su quinta semana el pasado martes 27 de junio, familiares del conductor de Hoy le llevaron porras para intentar animarlo, aunque el resultado fue todo lo contrario llevándolo incluso a esconderse del resto de sus compañeros y sin palabra alguna dejó ver el fuerte ataque de ansiedad que estaba experimentando, siendo intervenido por Apio Quijano, Jorge Losa e incluso el joven Emilio Osorio.