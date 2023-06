Mayela Laguna acusó a la familia de Luis Enrique Guzmán de “mandar a matar gente”

Foto: Ig @luisenriquegp

Hace unos días, Luis Enrique Guzmán anunció que, tras una prueba de ADN descubrió que no comparte genes con el hijo que tiene con Mayela Laguna, por lo que inició un papeleo para desconocer cualquier vínculo legal con el menor; no obstante, aseguró que el lazo afectivo continuaría.

A pesar de esto, Laguna desconoció la prueba de paternidad y anunció a través de su abogado que las acciones del hijo de Silvia Pinal fueron “irresponsables” y que carecían de un sustento legal.

“Las manifestaciones hechas por el señor Guzmán Pinal carecen de cualquier sustento jurídico y en él recae la posibilidad de accionar el aparato jurisdiccional, en caso de que pretenda controvertir el vínculo de paternidad que lo une con el menor hijo de mi representada, así como las obligaciones que tiene con el menor”, se explicó.

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán han protagonizado más de un escándalo. Hace un tiempo, la mujer aseguró que la familia de su expareja es peligrosa, y que “mandan a matar gente”.

¿Qué dijo Mayela Laguna sobre la Familia Guzmán?

Mayela Laguna acusó a Luis Enrique Guzmán de haber sido violento con ella; no obstante, prefirió no dar detalles de la situación pues dijo ser poco valiente para ello. De la misma forma, dijo que la familia le quitó a sus hijos por varios días y que esto la tuvo desesperada.

Aunado a esto, la madre de Apolo dijo que la familia Guzmán era muy peligrosa. “Esta familia está cabr*na. Mandan a matar a gente. Tienen muchas conexiones”, dijo. El escándalo entre la familia de Luis Enrique Guzmán y ella ha escalado desde entonces.

Las reacciones de la familia Pinal tras la polémica de paternidad de Luis Enrique Guzmán

Luego de que el hijo de Silvia Pinal soltara la bomba a través de un comunicado, algunos miembros de su familia han reaccionado a las declaraciones.

Frida Sofía, quien todavía se encuentra enemistada con la familia de su madre, Alejandra Guzmán, por haber denunciado a su abuelo Enrique por supuesto abuso sexual, dijo para Chisme No Like que el niño (Apolo) no se parecía a nadie. “Es que en esta vida tienes que aprender que te pongas o te quites, si te toca, te toca y si tienes lo que tienes: ok explótalo. Ahora, el señor se hizo la prueba, no se parece a nadie”.

Luis Enrique Guzmán y Apolo Guzmán (Instagram)

Aprovechó para arremeter contra su familia y Luis Enrique Guzmán y declaró: “Regresar a tres o cinco años que llevo diciendo que la caca flota”.

Por su parte, la vocera de la familia reveló que Doña Silvia Pinal ya sabe del resultado de la prueba de ADN con la que Luis Enrique se enteró de la falsa paternidad que ejerció durante varios años. Efigenia Ramos confirmó que la noticia fue un golpe fuerte para la diva y que la afectó mucho a nivel emocional.

Del mismo modo, explicó que no era de conocimiento de la familia que Apolo no era hijo de Luis Enrique Guzmán, que no había sospechas y que “todo era nuevo” para ellos.

“Ustedes comprenderán que es un asunto muy difícil, nosotros los queremos mucho a ustedes los medios y, por indicaciones de mi jefa, estoy atendiéndolos a ustedes, porque ella no quiere que ustedes no estén atendidos”, dijo a los medios de comunicación.

Otras polémicas de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán

Apenas hace unos meses se filtró un comprometedor audio donde, presuntamente, Mayela Laguna hablaba de un robo perpetuado junto a Luis Enrique Guzmán dentro de la casa de Silvia Pinal.

Joyas de oro valuadas en millones de pesos y lujosas obras de arte habrían sido sustraídas del hogar de la actriz de El Ángel Exterminador.