¿Maltrato animal? Actor asegura que Raquel Bigorra tiene un lobo de mascota: “Sentí desesperación”

Aparentemente, Raquel Bigorra tendría un lobo de mascota (Infobae/Ig rbigorra)

Raquel Bigorra ha estado en tendencia en las últimas semanas debido a que es una de las participantes de La Casa de los Famosos México y, aunque su participación en este exitoso reality show de Televisa ha dado mucho de qué hablar, también en el exterior han salido historias inéditas sobre la conductora.

Tal es el caso de Jerry Velázquez, un actor, que aseguró vivir momentos de terror en el pasado cuando acudió a la casa de la cubana y se percató que tenía un lobo de mascota.

¿Raquel Bigorra tiene un lobo?

Fue a través de su cuenta de Twitter, donde el también conductor de Me caigo de risa explicó que en una ocasión habría sido invitado al hogar de Bigorra para una cosa laboral, pero que todo se tornó escalofriante.

“Una vez fui a una entrevista a casa de Raquel Bigorra. Mientras esperábamos a grabar, salí al patio porque quería ver al perro que estaba afuera. Cerré la puerta con cuidado para que no se metiera el ruido. Era de noche y lo vi de lejos, lo llamé…”, comenzó a escribir.

De acuerdo con el relato de Jerry, aunque en un inicio pensó que el animal era un can, de pronto se habría percatado que era otra especie.

“Conforme se iba acercando me di cuenta de que esa madre no era un perro, era un LOBO. Me cagué. Me olió la mano y cuando le quise acariciar la cabeza hizo un movimiento brusco…”, puntualizó.

Además, algunas personas que estaban cerca también se habrían preocupado, ya que de igual forma se habrían percatado de la naturaleza del animal.

“En eso me alguien de su producción y su cara de terror me hizo sentir más miedo. Dijo NO MAMES, ES UN LOBO y se fue”, contó y añadió:

“Intenté abrir la puerta para regresar a la casa y NO ABRÍA. Uno de mis compañeros vio mi desesperación, abrió y entré”.

actor dijo que Raquel Bigorra tiene un lobo (Tw jerryvelazquez)

Tras este relato, la actriz María Elisa apareció en redes sociales y señaló que ella estuvo como testigo de ese momento.

“Yo estaba ahí. Confirmo. Al día siguiente googleamos y en efecto, esa chica tiene un lobo de mascota jajaja”, destacó.

Usuarios reaccionaron al respecto

Las reacciones no se hicieron esperar y varios internautas arrobaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que tomara cartas en el asunto en caso de que los señalamientos fueran reales.

raquel bigorra lobo (Youtube la sonora santanera)

“¿Por qué Raquel tiene lobos?, es legal?”. “La @PROFEPA_Mx”. “Empezando porque... ¿para qué llamas a un perro que no conoces? No sabes sus modos y costumbres, así que pudiste haber metido en un problema a tu anfitriona y pues no se vale... eso fue imprudencia, pero así con sustos se aprende”, son algunos de los comentarios.

Además, otros internautas no dudaron en comparar a Jerry con Martha Higareda, actriz a la que recientemente tacharon en redes sociales de mitómana.

“Mi psicólogo: “El Jerry Higareda no existe”. *El Jerry Higareda*”. “Así es Yordi, ahí comprobé que Raquel Bigorra tenía uno de los lobos de Crepúsculo”. “Lo más seguro es que tenía un nahual”. “Si aja, ¿y la falta de educación de moverte de lugar de dónde te dejan en propiedad privada, qué?”, colocaron.

Cabe señalar que, como Raquel Bigorra se encuentra incomunicada actualmente en La Casa de los Famosos México, no ha podido dar su versión respecto a estos hechos y tampoco ha aclarado si efectivamente cuenta con un lobo como mascota o sólo es un perro de alguna raza grande y similar a este tipo de especies no domesticables.