Loret de Mola responde a Adán Augusto: “Usa términos que ni AMLO había utilizado contra mi”

Loret de Mola respondió a Adán Augusto López. (Cuartoscuro)

Carlos Loret de Mola respondió a Adán Augusto López tras las fuertes declaraciones que lanzó en su contra luego de que se exhibieron los presuntos lujos que él e integrantes de su equipo de campaña ostentarían.

El periodista afirmó que los dichos con los que el ex Secretario de Gobernación lo tachó de “mercenario”, “gatillero a sueldo” y “poco hombre” — entre otros descalificativos más — fueron intensificándose a lo largo del 27 de junio; cada vez con más “ira y odio”.

“Vea usted cómo insulta; cómo agarra el micrófono. Vea la actitud de sus guaruras”, declaró en una de sus ediciones de Latinus, destacando que el tabasqueño incluso lo refirió con términos que ni el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha empleado para criticarlo.

“!Qué tono el de Adán Augusto López¡ Utiliza términos que ni López Obrador había usado contra mí. (...) Se pone fuera de sí (...) Yo no he insultado. Yo no he subido el tono. Yo no he tenido ninguna expresión fuera de lugar”.

Loret de Mola pidió a Adán Augusto responder a las polémicas

El periodista señaló que el ex Secretario de Gobernación respondió con "ira y odio" Crédito: LATINUS

El aspirante a la candidatura presidencial de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) estuvo en el ojo del huracán luego que el portal Latinus lo exhibió portando relojes de alta gama durante sus giras por la República.

A ello, se aunó la polémica en la que se vio envuelta Andrea Chávez, su coordinadora de campaña, a quien internautas reprocharon por el presunto uso de una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para transportar a sus familiares.

Y fue bajo ese tenor que Adán Augusto tundió a Loret de Mola y aseguró que las aseveraciones en su contra — y de Chávez — configuran “una guerra sucia”. No obstante, destacó el también columnista, el ex Secretario no ha desmentido o confirmado los cuestionamientos “de los ciudadanos”.

“Él puede seguir insultándome, pero las preguntas básicas no las ha respondido. (...) Si no ha podido responder estas sencillas preguntas como precandidato, (...) a lo mejor debería pensar que como presidente las preguntas se ponen peores”, advirtió en su programa.

“Ese es mi trabajo como periodista. Hacer las preguntas. (...) Es una reflexión al ejercicio del poder”.

Loret de Mola pidió a Adán Augusto aclarar los señalamientos en su contra, así como las de Andrea Chávez. (Twitter @adan_augusto)

Andrea Chávez ‘encaró' polémica

Por su parte, la diputada con licencia de Morena publicó un par de tweets para responder a la controversia que la señaló por poner a disposición de su familia una aeronave de las Fuerzas Armadas (FFAA).

La primera publicación la hizo el pasado 26 de junio, señalando que la acusación era “una campaña de desinformación y guerra sucia” que, según, “los conservadores” impulsaron en redes sociales: “No me sorprende”.

“Calumnian porque durante estos años no han construido nada que puedan presumir o defender. Están agresivos y violentos, pero sólo es miedo: saben que no volverán”.

Andrea Chávez respondió a la polémica estallada en su contra. (Twitter Andrea Chávez)

En ese mismo sentido — de reproche a la oposición — giró su segunda publicación, en la cual anexó una imagen creada con Inteligencia Artificial (IA) de ella abordo de un lujoso jet.

“Lo único que necesitan son mejores clases de Photoshop: que mejor formen un Frente Amplio de Diseñadores Gráficos”, escribió tras afirmar que el bloque de Va por México no tendría posibilidad de competir a Morena en las elecciones 2024.

“La oposición no necesita elegir a ninguna corcholata, total: no tiene posibilidad alguna de figurar en 2024″, escribió Chávez, a quien poco después Adán Augusto externó su apoyo. “Ella tiene toda nuestra solidaridad. Es un orgullo”.