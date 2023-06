Gobierno de Nuevo León negó las 850 muertes por golpe de calor reportadas por Registro Civil

Durante las semanas que se extendió la ola de calor, Nuevo León alcanzó temperaturas de hasta 45° C. (Cuartoscuro)

En medio de las complicaciones que la ola de calor provocó en distintos estados del país, autoridades de Nuevo León revelaron su falta de coordinación al momento de informar sobre los impactos que esto causó en la población.

Todo inició luego de que el jefe de Atención al Usuario del Registro Civil, Miguel Gallardo, comentó en una entrevista con Telediario Radio que en las últimas dos semanas se expidieron 850 actas de defunción por golpe de calor en la entidad.

“De dos semanas para acá tenemos una estadística de 850 fallecidos por golpe de calor”, fueron las palabras que expresó el funcionario en su conversación con el periodista Enrique Burgos.

Más tarde, el director general del Registro Civil de Nuevo León, Abelardo García —jefe de Miguel Gallardo— desmintió la cifra otorgada por su subordinado en una entrevista con María Julia Lafuente, del mismo medio.

La ola de calor se extendió durante al menos dos semanas en todo el país. (MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO)

“Tenemos antecedentes de que el señor expresó cerca de 850 certificados de defunción por golpe de calor, lo cual nosotros no tenemos esa información. La Dirección General del Registro Civil reitera que desconoce categóricamente las declaraciones que a título personal hizo Miguel Gallardo [...] Se le hizo fácil dar ese dato, no sé en qué se basó, no tiene un dato claro o preciso”, aseveró García.

Posteriormente, la oficina de comunicación social del gobierno estatal emitió un pronunciamiento en el que se deslindó de la cifra de 850 fallecimientos por golpe de calor.

“Cabe destacar que la institución del Registro Civil carece de la figura jurídica o institucional para emitir cualquier tipo de información referente a lo mencionado por el funcionario en cuestión”, precisó la oficina del Ejecutivo local.

“El Gobierno del Estado, a través de la dirección General del Registro Civil del Estado de Nuevo León reitera que desconoce y rechaza las declaraciones que a título personal hizo el servidor público, Miguel Gallardo, Jefe de Atención al Usuario”, pudo leerse al final del comunicado.

El Gobierno de NL aseguró que será la Secretaría de Salud la encargada de ofrecer actualizaciones respecto al impacto de la ola de calor en el estado. (DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO)

La discrepancia entre las declaraciones y las cifras generó una gran confusión entre las y los habitantes del estado, pues apenas la semana pasada, según datos compartidos por la Secretaría de Salud, la cifra estimada de decesos por esta causa era de 11.

El Semefo de NL está rebasado

Esta disputa al interior de las instituciones locales ocurrió, además, luego de que Luis Orozco, vicefiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, reconociera que el Servicio Médico Forense (Semefo) de la entidad enfrenta una repentina saturación.

Por lo general, al Semefo de Nuevo León llegan alrededor de 80 cuerpos por semana, pero durante los días que la ola de calor azotó a la población con temperaturas de hasta 45 grados Celsius hubo un notorio incremento en la recepción de cadáveres.

“En la semana inmediata anterior, es decir, la que concluyó este fin de semana, se registró un ingreso de 250 cadáveres para ser objeto de necropsia y la semana previa a esta se ingresaron 130 cadáveres”, explicó el vicefiscal.

El Semefo del estado se encuentra saturado debido al incremento de defunciones en las últimas semanas. (Twitter/@info7mty)

Y aunque este repentino aumento coincidió con las inclemencias meteorológicas, el funcionario se negó a atribuir esta situación a la ola de calor, pues no se ha logrado especificar si esta fue la causa de los decesos.

“La mayoría de los fallecimientos de acuerdo a estas autopsias han sido provocadas por infartos agudos al miocardio, hay algunos casos donde se ha referido que los fallecidos presentaban diversas enfermedades”, añadió.

Entre las medidas que las autoridades tomaron para enfrentar tal escenario está la implementación de turnos dobles para el personal médico forense. Además, según imágenes compartidas por Milenio, se ha tenido que recurrir a vehículos refrigerantes para mantener algunos de los cuerpos fuera de las instalaciones asignadas.