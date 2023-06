Gerardo Saade, nieto del exprocurador Murillo Karam, libra vinculación a proceso por atentado en Pachuca

El hombre habría sido detenido el pasado 21 de junio de 2023 (Foto: Facebook/Gerardo Saade Murillo)

Tras casi 14 horas de audiencia, la jueza Jeannette Montiel determinó no vincular a proceso a nieto del ex procurador Murillo Karam, Gerardo Saade Murillo, quien fue acusado de intento de homicidio en contra de Sergio Beltrán Merino, exesposo de Carolina Viggiano, secretaria del CEN del PRI.

La jueza penal de control de Pachuca determinó que no existían elementos suficientes de prueba en contra del hombre quien supuestamente habría estado involucrado en el atentado que se perpetró en 2021 contra el también abogado. Al no existir elementos suficientes no se pudo acreditar la participación de Gerardo en los hechos señalados.

Cabe señalar que la audiencia inicial (de la causa penal 899/2021) concluyó alrededor de las 23:00 horas y se llevó a cabo a puerta cerrada. Tras lo determinado, el hijo del empresario Gerardo Saade Kiru y Gabriela Murillo Ortega será puesto en libertad, ya que hasta el día 17 de junio había permanecido recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca como parte de una medida cautelar.

De acuerdo con medios locales, fue la semana pasada que, tras diversas investigaciones, se efectuó una orden de aprehensión en contra del empresario, por lo que el 21 de junio habría sido trasladado al centro de readaptación ubicado en la capital del estado.

La víctima recibió tres impactos de bala (Foto:Cuartoscuro)

Cabe señalar que las autoridades no brindaron mayor información sobre las pesquisas que habrían llevado a librar la orden de aprehensión.

Esta no es la primera vez que Saade Murillo se ve en el ojo público, en 2013 fue acusado de haber golpeado a su es ex novia, Alexia Imaz, hija del ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Ímaz. La denuncia fue emitida por la joven en mayo de ese año a través de redes sociales, a través de Twitter la joven compartió fotografías de su cara con moretones en los ojos.

Ello se suma a otro señalamiento más en contra de la familia Murillo, y es que actualmente el abuelo de Gerardo Saade enfrenta un proceso penal por probables actos de tortura en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero así como delitos contra la administración pública.

El exesposo de la secretaria nacional del PRI sufrió un atentado en 2021 (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO)

Respecto a los hechos, recientemente se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) buscará una pena de al menos 82 años.

El atentado de 2021

Cerca del medio día del 5 de octubre de 2021, el exesposo de quien actualmente es la Secretaría General del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sufrió un atentado en su contra.

Los hechos ocurrieron a las afueras de su despacho jurídico, ubicado en la avenida Chihuahua, colonia Las Terrazas, de la capital de Hidalgo. Los reportes de aquel entonces detallaron que los atacantes habrían disparado por lo menos siete veces en contra del abogado.

En los hechos el hombre recibió al menos tres impactos por arma de fuego, por lo que fue trasladado de urgencias a una clínica particular, su estado de salud se reportó como delicado.

En aquel entonces la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH) informó que inició una carpeta de investigación por lesiones en agravio de la víctima.