Ferka EXPLOTA contra conductores de ‘Hoy’ en vivo: “Este sillón tiene más vida que tú”

La actriz enfrentó cara a cara a sus detractores del programa "Hoy". (Instagram: @programahoy)

María Fernanda Quiroz “Ferka” asistió como invitada especial al matutino Hoy para responder algunas preguntas relacionadas con fugaz participación en La Casa de los Famosos México. Como era de esperarse, los conductores indagaron sobre su estrategia en general, su supuesto romance con Jorge Losa y su enemistad con los líderes del Team Infierno: Sergio Mayer y Poncho de Nigris.

“Ha sido todo una revolución de emociones que voy aterrizando. Llevo 48, 72, horas y la verdad esto es un fenómeno. Es increíble que estén apasionados con La Casa de los Famosos. Yo estoy muy contenta de respirar aire real y estar en mi círculo de amor con mi hijo saliendo de todo eso que está pasando, que nos tiene con el alma en un hilo”, comenzó la actriz.

Tanto Andrea Escalona como Sebastián Reséndiz mantuvieron firmes sus opiniones expresadas con anterioridad. (Televisa: Hoy)

Andrea Escalona fue la primera en cuestionar la supuesta estrategia que Ferka siguió con ayuda de Jorge Losa. Esto después de que la conductora aseguró que “Ya estamos muy grandes para eso”, pues no creyó en la historia de amor.

“Yo siempre cuestioné si te funcionó tu historia de amor con Jorge porque al final del día entrar ustedes dos como parejita y estarse desenvolviendo moviendo... yo conozco una Ferka real, guerrera, mamá, con su hijo y me faltó ver eso y vi mucho de la historia de Jorge que a mí como público no me enganchó”, dijo.

La actriz fue criticada por su romance con Jorge Losa al interior de la casa. (Captura de pantalla/YouTube)

Ferka respondió entre risas: “Te aburrió”.

. De eso va, creo que también te enganchas o no te gusta, pueden estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo creo que sí (me funcionó) porque además como uno entraba con el rollo de juicio de ‘Es que vienen en conjunto’, yo traté de ponerlo en claro desde el principio con Apio cuando le dije que es lo mismo de los gemelitos de Poncho y Sergio Mayer, nada más que no se dan besos”, continuó.

Asimismo, María Fernanda Quiroz aseguró que conversa un interés muy especial por Jorge Losa pese a su cuestionable romance. No obstante, dejó entrever que nadie se puede enamorar en dicho reality show porque es muy riesgoso.

Ferka defendió su manera de ser. (Vix)

“No era una estrategia (...) no lo usé para hablar de mí porque al final de cuentas es un ser que a mí me importa, me importaba antes de la casa y me va a importar afuera de la casa. Este juego es muy complicado y poner el corazón en este juego no es opción”, dijo.

La situación escaló de nivel cuando Sebastián Reséndiz tomó la palabra para manifestar su descontento con la personalidad que mostró Ferka en el programa:

“Yo si dije que este sillón tenía más vida que tú dentro de esa casa porque conociéndote en Las Estrellas Bailan en Hoy, que eras una mujer aguerrida, que eras un personajaso y en la primer semana creo que te comió la historia y no te supiste ubicar”, comentó el colaborador de Hoy.

Andrea Escalona lamentó que Ferka usurara la estrategia del "amor". (Ig: @andy_escalona)

Fue ante este ácido comentario que Andrea Escalona saltó en defensa de Ferka: “Creo que era la posición y creo que Ferka dio mucho de qué hablar”.

Y María Fernanda no se quedó atrás, pues aprovechó para lanzar un contundente reclamo a Escalona por sus fuertes críticas sobre su romance: “Yo a ti te estimo mucho y me dolió muchísimo que me dijiste mueble. Considero que si tengo mucho más picor y sal que un mueble”.