Ana Gabriela Guevara reviró a la demanda del equipo de natación artística

Ana Gabriela Guevara desmintió al equipo de natación artística sobre la falta de apoyo para competencias mundiales (Foto: Cuartoscuro.com)

La selección mexicana de natación artística recuperó sus becas luego de que obtuvo un fallo a su favor a la demanda que interpuso a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) dirigida por Ana Gabriela Guevara. Las “sirenas mexicanas” resultaron victoriosas en el proceso que enfrentaron luego de las críticas de la directora de la Conade.

Sin embargo, desde la perspectiva de la exvelocista, la resolución de los jueces solo evidenció que ella tiene la razón y consideró que no es un “revés” para la Conade, por lo que expresó que no sabe cuál es la injusticia que se estaría cometiendo en contra de las nadadoras mexicanas, quienes actualmente están compitiendo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.

Al término de la presentación del Campeonato de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023 —que se llevará a cabo en el mes de octubre— Ana Guevara encaró a la prensa para responder algunas preguntas relacionadas con la polémica del equipo de nado sincronizado y la demanda que enfrentó por el tema de las becas.

El equipo de natación artística recuperó su apoyo económico tras el fallo de la demanda a su favor (Foto: Facebook/ Nuria DIosdado)

Lo primero que expuso la directora de la Conade fue que acató la orden del juez de devolverle el apoyo económico a las nadadoras, por lo que expresó lo siguiente:

“Yo no busco nada, yo cumplí”

Para la medallista olímpica de Atenas 2004 consideró que la resolución del juez solo evidenció que el problema no le compete en su totalidad a la dependencia que ella lidera, sino que hay procesos internos con la Federación Mexicana de Natación (FMN) que no puede omitir, por lo que apuntó que esta victoria para las “sirenas mexicanas” no es ni un golpe para ella ni para Conade.

En consecuencia insistió que el retiro de las becas tiene un trasfondo legal con la FMN, negó que se trate de algún tipo de injusticia para las atletas.

La directora de la CONADE no mostró culpa por las críticas contra las nadadoras mexicanas

“Lo único que hicieron fue darnos la razón de que está impedido legalmente poderles dar la beca. No es revés para la Conade, no es un golpe para mí [...] Tienes que cumplir con el requisito ¿dónde está la injusticia? tienes que tener méritos”

Ana Gabriela Guevara lamentó la manera en la que se ha tratado la información del caso, por lo que atacó a los medios por cómo han presentado el caso al público. Insistió en que no está dotada legalmente para decidir qué pasa con las becas de los deportistas.

“Me dio la razón el juez al decir que estoy impedida legalmente, entonces tuvo que venir por un mandato de un juez. Llevo meses explicando cuál es la esencia del porqué, qué está pasando y muchos medios de comunicación se resisten a informar la veracidad de las cosas”, agregó.

La eliminación de las becas no es “dolo contra nadie”

Ana Gabriela Guevara consideró que en el caso del equipo de nado sincronizado no fue con “dolo” (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Debido a que el equipo de natación artística no es el único que se ha visto afectado por la reducción de becas, diversos atletas han recurrido a otro tipo de prácticas como vender productos o incursionar en OnlyFans para generar un ingreso económico y así financias sus competencias.

Sobre ello, Ana Gabriela Guevara consideró que en el caso del equipo de nado sincronizado no fue con “dolo”, es decir que el retiro de la beca fue respaldado legalmente, por lo que apuntó que tanto a ellas como a otros atletas, estas decisiones son tomadas bajo un marco legal, así que no se trata de algún tipo de daño directo a los deportistas.

“No hay absolutamente nada, no es dolo contra nadie, no hay impedimento contra nadie, no hay revanchismos contra nadie, les repito, no están yendo al fondo, vean la regla está publicada en el Diario Oficial de la Federación, es vigente”, expresó ante varios medios.