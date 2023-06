¡Orgullo puma! Bellakath sorprende a alumnos del CCH Naucalpan al cantar en su graduación

Estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Naucalpan, fueron sorprendidos con la presencia de la cantante de reggaeton, Bellakath al cantar en su fiesta de graduación.

Acompañada de su hermana DJ Foxy, quien también tocó en la fiesta de graduación de la preparatoria, los alumnos cantaron y perrearon hasta el suelo cuando de sorpresa hizo su aparición la reguetonera y ex estudiante del CCH.

Mediante videos de Tiktok, alumnos del plantel Naucalpan publicaron videos de Bellakath acudiendo de sorpresa a cantar en su fiesta de graduación e interpretando sus mejores éxitos como: La Gatita, Y yo me le pego, Lluvia de Micheladas, La Gata de la Agricola Oriental, Papi Quiero Perrear, entre otras más.

“Vamos a la fiesta de graduación, qué puede pasar…. Sale a cantar Bellakath”, fue el comentario que decía al principio de los videos.

¿Bellakath era estudiante del CCH?

Katerine Huerta en Enamorándonos

FH Eventos, el encargado que dio a conocer la presentación de la reguetonera confirmó que además de baile para los estudiantes, les ofrecieron una presentación de DJ Foxy y la querida Bellakath. Posteriormente, ocurrió el tradicional ‘Goya’, una batucada y hasta mariachis llegaron al evento de graduación.

Cabe recordar que Katherine Huerta, mejor conocida como Bellakath se dio a conocer en el Programa de Enamorándonos de Tv Azteca, en donde reveló que estudió en el CCH Sur, y que gracias a ello logró entrar en el reality show.

Bellakath en su etapa como estudiante de CCH Sur

“Me juntaba mucho con la gente de Jardín del Arte, o sea, los que hacen malabares, los ula-ula, aprendí artes circenses”.

En entrevista con el youtuber, Ryan Hoffman, mejor conocido como Rayito, reveló que los talentos aprendidos en el CCH le ayudaron a entrar al programa de Enamorándonos.

Posteriormente, entró a estudiar en la Facultad de Derecho, donde se recibió. Además, aspira a estudiar criminología y técnicas periciales, lo cual siempre le ha llamado la atención.

“Muchas veces el físico no es todo, es el carisma que tienes, el brillo, son varias cosas”, agregó.

Joven le preparó un té a Bellakath y la cantante despreció la bebida

La intérprete de la Gatita fue objeto de comentarios polémicos al no tomarse un té que le hizo un fan suyo.

Todo ocurrió cuando el trabajador de nombre Mauricio compartió en su cuenta de Tiktok, el momento en que la famosa intérprete de La Gatita acudió al negocio donde labora, por lo que él se esmeró en hacerle el mejor té de matcha.

Durante la grabación, se puede apreciar al joven mostrando paso a paso el proceso para elaborar la bebida que había solicitado la famosa reguetonera, “Acompáñenme a prepararle un matcha a Bellakath”, dijo al principio del video.

“Agüita, mezclamos bien, agregamos los hielitos, leche y mi parte favorita. Ya quedó, qué nervios”, dijo al término del video para después entregarle el Té de Matcha a Bellakath, a quien en un momento se refirió por ser una mujer muy guapa y super amable.

Sin embargo, la cantante rompió el corazón de su fiel seguidor, luego de que éste viera que no se tomó el té de matcha, pues en el video resalta el vaso aún lleno. “Ni modo, creo que no le gusto”, comentó.

El chico mostró cómo se esmeró para parepararle el té a la cantante, pero ella no valoró el trabajo y lo dejó sobre la mesa. (TikTok)

Al darse a conocer el polémico clip, usuarios etiquetaron a la cantante para reclamarle por su falta de humildad y sobre todo no valorar el trabajo del empleado.

“Bellakath es cero amable y cero humilde”; “Si se burló de Yalitza, no me sorprende que le haya hecho fuchi a tu té”; “Aunque la gata se se vista de ceda, gata se queda”; Qué mal dejarlo todo completo ahí”, “Termina mal”, “El matcha no es para gente cualquiera”, “Tal vez tenía prisa y se tuvo que apurar”, “Le faltó vodka”, “La despreció”, “Es que así no se preparan”, “No le pusiste azúcar, por eso”, “Tal vez lo pidió sin saber que era”, “Tenías que hacerle una miche, bro”, fueron algunos de los comentarios para la famosa intérprete.