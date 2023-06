Medallero y agenda de mexicanos en los Juegos Centroamericanos 2023: quiénes participan hoy 27 de junio

La Delegación Mexicana espera tener un mejor desempeño en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.

Este lunes 26 de junio, fue un día grandioso para la Delegación Mexicana al conseguir preseas de oro, plata y bronce en disciplinas como natación artística, judo, halterofilia, tenis de mesa y pentatlón moderno.

Por ello, este martes 27 de junio los atletas mexicanos continuarán con su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023.

Con un total de 22 preseas de oro, México buscará otra vez alcanzar a Colombia, luego de que este lunes por la mañana empató a la delegación sudamericana; sin embargo, momentos después los cafetaleros recuperaron la cima del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.

México se encuentra en segundo lugar, y está a dos medallas de oro de empatar a Colombia.

Actividades de mexicanos este martes 27 de junio

Béisbol:

13:00 - México vs Nicaragua - Equipo Masculino

Baloncesto:

12:00 - México vs Costa Rica - Equipo Femenino

Voleibol de Playa:

12:00 - Abril Flores y Atenas Gutiérrez (México) vs Yenifer Rivera y Amanda Armenteros - Partido por la Medalla de Bronce

Raquetbol:

10:30 - Alexandra Herrera y Montserrat Mejía (México) vs Jimena Gómez y Maricruz Ortiz - Dobles Femeninos Grupo A

12:45 - Eduardo Portillo y Paola Longoria (México) vs Ramón de León y María Céspedes - Dobles Mixtos Grupo A

14:15 - Alexandra Herrera y Montserrat Mejía (México) vs María Rodríguez y Ana Martínez - Dobles Femeninos Grupo A

15:45 - Eduardo Portillo y Paola Longoria (México) vs Ana Martínez y Edwin Galicia - Dobles Mixtos Grupo A

Rugby:

9:14 - México vs Islas Bermudas - Equipo Masculino Grupo A

10:01 - Venezuela vs México - Equipo Femenino Semifinales

Sofbol:

13:00 - México vs Deportes Centro Caribe - Equipo Masculino

Tenis de Mesa:

10:00 - Adriana Díaz vs Yadira Silva (México) - Individuales Femeninos Finales

México no apelará resultado en Final de Natación Artística

Las sirenas mexicanas tendrán que conformarse con la plata. (Twitter)

Luego de que los jueces le dieron la medalla de oro a Colombia, la Delegación Mexicana al final decidió no apelar el resultado en la Final por equipos de natación artística.

A pesar de que en un inicio, México había hecho la apelación, al final María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, informó la postura oficial.

“La decisión no apelar, debemos de construir y ganar como lo ha hecho siempre México con contundencia, elegancia, las niñas de nado artístico es superior en grado de dificultad, nos desconcierta los tres marcajes de .5 menos eso les afecta”, declaró a los medios presentes en San Salvador.

La premiación no se realizará este lunes, debido a la lluvia que se presentó en la sede y así que será hasta el martes cuando las “sirenas mexicanas” se cuelguen la medalla de plata.

Alexa Moreno ganó medalla de plata en gimnasia artística en los Juegos Centroamericanos

Alexa Moreno se llevó la plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (Twitter/ @alexa_moreno_mx)

En la disciplina de All Around de gimnasia artística que la originaria de Mexicali, Alexa Moreno se llevó el segundo lugar en la categoría y subió al podio. Pese a que Alexa ya había conseguido un metal de oro ,pero en la categoría de equipos, su nueva medalla fue en categoría individual.

La gimnasta compitió en la final de All Around a las 17:00 horas (centro de México) este lunes 26 de junio, cabe recordar que en esta categoría de gimnasia artística se compite en todos los aparatos y se van sumando las calificaciones que se vayan obteniendo en cada aparato; piso, salto con listón, barra de equilibrio y barras asimétricas son los aparatos que participan en esta categoría.

Alexa Moreno fue la sexta participante en salir y demostrar sus habilidades en los diferentes aparatos de gimnasia. Pero, no fue la única mexicana que compitió en la final, ya que estuvo acompañada de Natalia Escalera, quien salió en séptimo lugar para realizar su prueba e intentar competir por una presea.

Alexa tuvo una participación destacada en cada aparato pues sus calificaciones fueron: 12.650 en piso, 13.450 salto con pértiga, 10.900 barra de equilibrio y 12.650 en barras asimétricas, lo que sumó en total un puntaje de 49.650 con el cual subió al podio y se colgó la plata en el tercer día de competencia desde que iniciaron los Juegos Centroamericanos.

El primer lugar en All Around se lo llevó Karla Andrea Navas Boyd, gimnasta de Panamá, quien obtuvo un puntaje final de 50.500. Por su parte, Natalia Escalera obtuvo una calificación de 49.400, por lo que no le alcanzó para estar dentro de las tres primeras gimnastas.