Mayela Laguna desconoce prueba de ADN que realizó Luis Enrique Guzmán a su hijo; así reaccionó la famosa

La pareja estaría atravesando por su proceso de divorcio tras intentar una reconciliación. (Foto: Ig @luisenriquegp)

uMayela Laguna, madre del pequeño Apolo, rompió el silencio después de que Luis Enrique Guzmán informara que tras someterse a una prueba de ADN comprobó que no es padre del menor, como supuestamente se lo hicieron creer durante casi cuatro años.

La mujer lanzó un posicionamiento este 27 de junio después del mediodía para dar su versión de los hechos y confrontar los señalamientos respecto sobre la paternidad de su aún esposo. Para ello solicitó el apoyo legal de un abogado, quien informó que supuestamente el empresario no habría solicitado el el consentimiento de la Mayela Laguna para realizar la prueba genética.

“No existe certeza alguna respecto de la adecuada práctica de la prueba de ADN que refiere el señor Guzmán Pinal, pues no se precisa cuál fue el método o las muestras tomadas, para la práctica de dicho estudio genético; siendo que la prueba idónea es la sanguínea”, se lee en el comunicado firmado por el abogado Porfirio Ramírez Mendoza.

En ningún momento Mayela Laguna reafirmó o negó la paternidad de Luis Enrique Guzmán. (Instagram: @laria_22)

Asimismo, se desconoció dicha prueba de ADN porque no se cumplieron con los requerimientos necesarios para que su resultado tuviera validez legal. Y es que es necesario que esta permanezca bajo custodia de elementos de seguridad durante todo el proceso:

“Tuvo que haber sido realizada con la autorización expresa de la madre del menor o bien, mediante un procedimiento judicial; siendo la vía idónea para ventilar una controversia de ese tipo, un procedimiento Judicial de Contradicción de Paternidad. Procedimiento en el cual se cuidan formalidades (...) dicha prueba, incluso, tiene que ajustarse a una adecuada cadena de custodia, con la finalidad de que las muestras no sean manipuladas”, continúa el texto.

EL abogado se pronunció a favor de una nueva prueba genética. (Instagram)

Finalmente, el representante legal de Mayela Laguna aseguró que Luis Enrique Guzmán deberá continuar cumpliendo con sus responsabilidades parentales hasta que un Juez Familiar verifique el resultado de una prueba de ADN bajo los lineamientos requeridos.

“El menor hijo de mi representada fue reconocido legalmente por el señor Guzmán Pinal y por tanto, subsisten todas y cada una de las obligaciones que éste tiene para con el menor, así como el ejercicio de los derechos respecto del referido infante”, explicó.

Algunos integrantes de la dinastía Pinal conocieron en supuesto resultado antes de que se hiciera público. (Instagram: @luisenriquegp)

¿Qué dijo Luis Enrique Guzmán sobre la prueba de ADN?

Fue durante la emisión de Ventaneando del pasado 26 de junio, donde se dio a conocer un comunicado emitido por los abogados de Luis Enrique Guzmán en donde explicó cómo fue que se dio cuenta que el niño no era suyo.

“En días pasados, por circunstancias que en este acto omito mencionar, el señor Luis Enrique Guzmán Pinal, conoció que le fue arrancado su consentimiento y por lo tanto le hicieron crear un falso conocimiento que desde luego involucró una inexistente creencia en la familia y, para en lo personal, una aparente expectativa de vida”, se lee en el comunicado.

El comunicado causó revuelo (Twitter/@VentaneandoUno)

De igual forma, en el escrito se explica que se estarían tomando las acciones legales correspondientes.

“Ahora bien, esto no quiere decir que el afecto del señor Luis Enrique Guzmán Pinal para el menor desaparece, ya que el vínculo que nace desde un cariño de esta magnitud es algo que se lleva en el andar de la vida misma, pero si debe quedar muy claro que esta unión o lazo jurídico que tiene su génesis en la filiación, misma que solo reside entre padres e hijos y constituye un estado civil del que derivan tanto derechos como obligaciones, no es dable (viable) continuarla”, colocaron.

Este escándalo no sólo causaría estragos en el niño o en Luis Enrique Guzmán, sino que Alejandra Guzmán también saldría afectada ya que Apolo era su heredero universal.

Además, durante esta mañana se dio a conocer que Silvia Pinal ya estaba enterada de toda la situación, pero hasta el término de esta nota, La Diva de la Época de Oro del Cine Méxicano no ha dado un posicionamiento al respecto.

Pati Chapoy mostró una fotografía del controversial resultado. (Captura: Ventaneando)

Cómo fue la relación entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán

Esta polémica se dio a conocer después de varios problemas que tuvo la pareja, ya que desde mediados de 2022 se filtraron unos videos donde Mayela Laguna presuntamente hablaba mal de la familia de Silvia Pinal.

Aunque en un principio, Mayela dijo que no había repercusiones tras dicha polémica, posteriormente, externó que eso conllevó a que ambos se separaran.

“Sí, sí estamos separados. Yo me fui de su casa hace un mes con lo de los audios, ya para que se sepa, para que no anden diciendo cosas que no son”, comentó el 3 de mayo de 2022.

(Captura: Ventaneando)

Además de eso, otra controversia que rodeó a la pareja fue cuando se señaló a Laguna de ser la supuesta responsable de robarle joyas a Silvia Pinal. Respecto a esto, la musa de Diego Rivera defendió a su suegra al asegurar que nunca le habrían sustraído las piedras preciosas.