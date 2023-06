Martinoli reventó a Henry Martin durante el debut de la selección mexicana en Copa Oro

Henry Martin fue convocado con la selección mexicana (USA TODAY/Orlando Ramirez)

En el marco del debut de la selección mexicana de futbol en la Copa Oro se realizó la entrega de los balones de oro de la Liga MX. Uno de los jugadores más destacados de la ceremonia fue Henry Martin quien se encuentra concentrado con el tricolor y disputó el encuentro contra Honduras. No obstante, su reconocimiento fue satirizado por Christian Martinoli en vivo.

El encuentro entre el combinado de Jaime Lozano y Honduras fue transmitido por medio de las dos cadenas de televisión más relevantes de México. En ese sentido, el equipo de Azteca Deportes impuso su peculiar estilo bajo el liderazgo de Martinoli y Luis García, quienes no dejaron pasar el reconocimiento del delantero del América como el “Mejor futbolista del torneo”.

En un instante de la transmisión, uno de los panelistas mencionó que la noche anterior había sido entregado el reconocimiento al originario de Mérida, Yucatán. El comentario abrió el tema de conversación y el resto de los participantes comenzó a dar a conocer su postura.

El yucateco fue ganador de Balón de Oro, Liga MX 2023 (Twitter/Liga BBVA MX)

Uno de los primeros fue Jorge Campos, quien fue irónico al mencionar que eso solo pasa en la Concacaf. En tanto, Luis García prosiguió con la charla y reconoció que no se encontraba en posición de juzgar debido a que él también recibió un par de premios Citlali como jugador profesional.

“A mí me entregaron también dos Citlalis, siendo el mejor jugador, no puedo yo juzgar porque tal vez me los regalaron. Así como queda un campeón de goleo, la elección es rápida. Es el mejor, no analicemos (...) por supuesto que no es el mejor futbolista de la liga mexicana Henry Martin”, detalló el doctor García.

Hasta ese momento, Christian Martinoli no había sido partícipe de la conversación y continuó con la crónica del encuentro. No obstante, en una jugada de México a la ofensiva donde participó el delantero citado, el líder del equipo de comentaristas no perdió oportunidad de ser irónico y desatar las risas en el panel.

El equipo de Azteca Deportes tundió a Henry Martin en el partido de México vs Honduras (Instagram/ @cmartinolimx)

“Aquí está Orbelín. La toca bien Vásquez, la deja para Chávez y Chávez viene con el mejor jugador de la liga mexicana que la termina desarrollando para Álvarez”, narró con su peculiar e irónico estilo.

Cabe mencionar que el reconocimiento al mejor jugador del año no fue el único obtenido por Martin en la noche de gala del futbol mexicano. También formó parte del 11 ideal de la temporada 2022 - 2023 al hacerse del galardón al mejor delantero del año por su papel en el Clausura 2023.

La entrega del reconocimiento coincidió con el logro deportivo más relevante en la carrera de Henry Martín en el reciente año futbolístico. Y es que en el semestre que recién finalizó pudo coronarse como campeón de goleo y se convirtió en el primer mexicano en conseguirlo después de que Alan Pulido lo hizo en el Apertura 2019.

Henry Martin fue campeón de goleo en el Clausura 2023 (Foto: Twitter/ClubAmerica)

Si bien su actuación durante la temporada regular fue destacada a la ofensiva, pues además de generar goles se consolidó como asistente, no mostró la misma determinación en la liguilla. En dicha fase, rumbo al partido más esperado del año, no logró aparecer para ayudar a su equipo a trascender más allá de las semifinales, cuando cayeron ante las Chivas del Club Deportivo Guadalajara.

A pesar de ello, su consistencia demostrada a lo largo de la mayor parte del certamen lo convirtieron en uno de los principales candidatos para ejercer la posición de centro delantero junto con Santiago Giménez, quien milita en el Feyenoord de Roterdam. Aunque la exhibición del combinado tricolor fue buena en el debut de Jaime Lozano, el delantero yucateco no ha logrado anotarse en la lista de goleadores de la Copa Oro.