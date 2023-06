Maribel Guardia aún conserva las cenizas de Julián Figueroa: “Ella está sufriendo mucho”

Guardia se ha refugiado en el trabajo, en su familia y en la fe para sobrellevar la muerte de su hijo (Foto: Instagram)

El próximo 9 de agosto se cumplirán cuatro meses desde que murió Julián Figueroa a sus 27 años; el único hijo de Maribel Guardia contaba con una carrera ascendente, sin embargo lo sorprendió la muerte debido a un paro cardiaco que sufrió en la intimidad de su casa.

A partir de entonces la actriz ha estado sobrellevando el duelo, y para ello se ha refugiado en su trabajo y en el apoyo de sus seguidores. Así lo dijo la también modelo en un reciente encuentro con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Bien, la verdad es que el trabajo me ha ayudado mucho, ha sido una gran terapia el trabajo, el cariño de la gente, de mis compañeras, de mi familia, que hemos estado muy unidos y espero ahora que termine de trabajar, que ya voy a acabar mi programa de cable, ya tomar una terapia porque creo que sí me caería muy bien, eso es una cosa de todos los días”, expresó.

La querida actriz se encuentra agradecida con algunas de sus admiradoras, quienes también han compartido con ella lamentables acontecimientos por los cuales se sienten identificadas con ella.

Maribel Guardia recordó a su hijo fallecido en el Día del Padre (Maribel Guardia)

“El cariño de la gente ha sido una cosa increíble, mi familia ha sido mi fortaleza, Dios primero que todo, sin Dios no sé qué hubiera hecho y la experiencia que tuve con Julián eso me ayudó mucho. Me cuentan historias tristísimas, de mamás que le han secuestrado a sus hijas, que se los han matado, mil historias que de verdad no quisiera yo nunca que nadie viviera nunca, que nunca nadie perdiera un hijo, yo primero tengo que sanarme yo, procesar lo que siento”, expresó Maribel.

Desde que murió Julián Figueroa, las cenizas de su cuerpo forman parte de un altar que montó la actriz de Prisionera de amor en su casa, espacio donde aún se encuentran, pues por ahora no ha pensado trasladarlas a otro nicho.

“Lo hemos hablado Marco y yo que tal vez en un futuro sí, pero me gustaría que fuera en un lugar cerca de la casa, en una iglesia, pero por lo pronto me he sentido muy bien teniéndolas ahí, pero sé que en algún momento debería de hacerlo, pero ya va a ser parte del proceso”, contó a la prensa.

Maribel confió en que ahora que termine las grabaciones de Esto ya es personal podrá tomarse unos días de descanso para visitar a su madre.

Maribel, su esposo Marco e Imelda Garza sufrieron la pérdida de Julián Figueroa, quien se encontraba descansando cuando sufrió el infarto letal (Foto: Cuartoscuro)

“Sólo un día pude ir con un tanatólogo, no he tenido tiempo, he tenido demasiado trabajo, pero ahora que termine mi programa de cable, tener un poquito más de tiempo para mí, pero lo primero que voy a hacer es ir a ver a mi mamá, que ya vino a México, pero yo quiero ir a verla a Costa Rica, y apapacharla más, que me necesita a mí y yo a ella también”, expresó.

Las declaraciones de Maribel Guardia coinciden con las de Imelda Garza, quien hoy es la viuda de Julián Figueroa y madre del único hijo que tuvieron, el pequeño José Julián. Así lo declaró la también cantante en entrevista para TVyNovelas.

Imelda ya había hecho sus pininos en el mundo de la música antes de la muerte de Julián (Foto: Instagram)

“El dolor de la pareja es duro, pero no se puede comparar con el dolor de una madre; es muy fuerte lo que le está pasando, yo creo que el trabajo a veces le ayuda un poco a relajarse en ese aspecto, a no sentirse tan mal, pero es muy fuerte la pérdida de un hijo. No me puedo imaginar estar en sus zapatos, hasta me causa terror pensarlo, siento que ella está sufriendo mucho. A veces se quiebra un poco, pero es una mujer muy fuerte y ha salido adelante. La verdad no hay palabras que describan la pérdida de un hijo”, refirió.