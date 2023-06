La manera en la que la oposición podría pelear contra Morena con legitimidad y una buena racha, según Loret de Mola

Va por México dio a conocer método de selección de candidatos. (Jovani Pérez / Infobae México)

El pasado lunes 26 de junio, las dirigencias de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), así como los aspirantes a la candidatura presidencial de los mismos partidos y representantes de grupos de la sociedad, se congregaron para exponer la estrategia con la que definiran a la o el “Responsable Nacional de Construir un Frente Amplio por México”.

El dirigente panista, Marko Cortés, aclaró que “sí vamos a respetar la Constitución y la ley (...) la ley general de partidos políticos establece que podrán construir frentes para eventualmente transitar a ser una coalición electoral” y destacó que el método será abierto a quienes anhelen participar.

Se dio a conocer que el proceso constará de tres etapas: la primera en la que las y los aspirantes se registrarán; la segunda en la que se escogerán a las y los tres con más apoyos y la tercera en la que se definirá a la o el próximo “Responsable Nacional de Construir un Frente Amplio por México”.

El método constará de la participación en foros, consultas y estudios de opinión pública, y arrancará el próximo cuatro de julio, con miras a definir a su candidato o candidata en el próximo mes de septiembre.

El periodista habló sobre el método de la oposición. (Captura de pantalla: LatinUs)

Sobre este tema, el periodista Carlos Loret de Mola habla en su columna Historias de reportero de este martes, titulada “Depende de que Alito y Marko se porten bien”. En ella, señaló que el método no estuvo excento de tropiezos. Mencionó los cuestionamientos de Sergio Aguayo, quien participaba como una de las figuras ciudadanas y renunció; las dudas del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, sobre que ahuyenta la participación ciudadana y privilegia a los personajes malos conocidos sobre los buenos por conocer. También mencionó las críticas de Germán Martínez, quien se bajó de la contienda, explicando que hay dados cargados a favor de un candidato, al que no nombró, algo que también dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Al mismo tiempo, explica, por lo menos de arranque, arrebató la atención que estaba monopolizada por las corcholatas y su promotor de las mañaneras. “Ante una pasarela morenista que no ha ofrecido mayor atractivo, en la que todos dicen lo mismo en todos sus mítines y que se ha vuelto una película aburrida en la que ya todos sabemos el final, del lado opositor se abre la puerta a una competencia que podría tener el ingrediente indispensable en toda contienda atractiva: no se sabe quien va a ganar”.

Señaló que, si es así, quien gane arrancará la pelea contra Morena con una buena dosis de legitimidad y buena racha.

Explicó que dependerá de los partidos que sea así, de que no pongan sus maquinarias a operar a favor de alguien; de que no se porten mal; y explica, el método les deja peligrosamente abierta esa puerta. “El método no es 100% ciudadano, no es lo que las organizaciones de la sociedad civil querían en su mundo ideal, los partidos mostraron resistencia, pero quizá es la ocasión de la historia en que los partidos políticos más se han abierto a la ciudadanía en la determinación de la candidatura más importante del tablero”, se lee en la columna.

El gobernador de Yucatán sorprendió a la militancia panista al anunciar su salida del proceso para elegir al o la candidata para 2024. (Cuartoscuro)

Además, recuerda que desde hace más de un mes, Mauricio Vila, gobernador panista del estado de Yucatán, comentó en distintas mesas que él no buscaría la candidatura presidencial opositora. Esto lo comunicó a su partido, el PAN, a los empresarios que se acercaban a él para apoyarlo, a líderes políticos y gente de su entorno. El periodista dice que justificaba su decisión diciendo que no había forma de ganarle a Morena, que no buscaba confrontarse con el presidente y prefería ser senador. De esta manera se caía una de las fichas más cotizadas de la oposición, ya que Vila siempre se encuentra arriba en las listas de gobernadores bien evaluados. Esto quiere decir que las reglas para la contienda del fin de semana no fueron las que hicieron que Vila decidiera no participar, sino que la decisión estaba tomada desde antes.

También menciona al gobernador, también panista, de Querétaro, Mauricio Kuri, quien, de igual manera, siempre aparece con alta popularidad, sin embargo, lleva tiempo diciendo que no buscaría la candidatura presidencial opositora.