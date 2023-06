Frida Sofía reaccionó a conflicto de paternidad de Luis Enrique Guzmán

La hija de Alejandra Guzmán se burló de la situación que vive la familia

Luis Enrique Guzmán no es el padre biológico del menor que educó junto a su ex pareja, Mayela Laguna, por lo que Frida Sofia aprovechó la oportunidad para burlarse de la situación que se vive al interior de su familia materna, pues aseguró que la falta de parecido físico del niño con otros integrantes era un tema recurrente.

Un día después de la revelación sobre la prueba de ADN entre Apolo y Luis Enrique Guzmán, el programa Chisme No Like compartió el audio en el que Frida Sofía reaccionó, cabe recordar que la joven no tiene la mejor relación con su mamá, pues en 2021 señaló a su abuelo Enrique Guzmán por supuesto abuso sexual. Esto fue lo que dijo:

“Es que en esta vida tienes que aprender que te pongas o te quites, si te toca, te toca y si tienes lo que tienes: ok explótalo. Ahora, el señor se hizo la prueba, siempre (decían) ‘(El niño) no se parece a nadie’”

Frida Sofía no perdió la oportunidad de burlarse de su familia materna (Instagram//@laguzmanmx/@ifridag)

Aunque las risas del audio no permitieron que Frida Sofía detallara más sobre este aspecto, dejó entrever que la supuesta falta de similitudes físicas entre el niño y los otros integrantes de la familia habría sido un tema recurrente.

Sin embargo, Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, reveló que la falta de coincidencia genética era un tema totalmente desconocido dentro de la familia. “Esto es nuevo para todos”, explicó al programa Hoy.

En el audio Frida Sofía se burló de su familia materna y también aseguró que vio venir la situación desde años atrás. “Regresar a tres o cinco años que llevo diciendo que la caca flota”, mencionó entre carcajadas al canal Chisme No Like.

Frida Sofía comparó a Luis Enrique Guzmán como una sanguijuela (Instagram//@laguzmanmx)

De igual forma, aseguró que su tío Luis Enrique Guzmán es una “sanguijuela”, una crítica muy común en contra del hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán que han secundado muchas personas. “Este w...y es un leach (sanguijuela) Enrique”, dijo la joven.

La hija de Alejandra Guzmán publicó una foto de una mujer disfrazada como Bati Chica con la siguiente frase: “Sin arrepentimientos, solo lecciones” (No regrets, just lessons). Aunque no mencionó directamente a los implicados en la situación, dejó entrever que se trató de una indirecta contra la Dinastía Guzmán - Pinal, pues escribió “Yo en estos momentos viendo el chisme … #YoSoyHerederaDelUniverso”

Esta fue la supuesta indirecta que lanzó Frida Sofía a su mamá, Alejandra Guzmán (Instagram/@ifridag)

Después de que Frida Sofía comenzó un proceso legal en contra de Enrique Guzmán por supuestos tocamientos indebidos en la infancia, tanto Alejandra Guzmán como otros integrantes de su familia materna se lanzaron contra ella y la relación se tornó hostil.

Esto provocó que se generaran rumores sobre la exclusión de la joven como heredera de la fortuna de su mamá, Alejandra Guzmán. Antes de saber que no tenía ninguna relación con el menor, la rockera se convirtió en madrina de bautizo de Apolo, el hijo de Mayela Laguna.

Mayela Laguna desconoció la prueba de ADN (Instagram//@laguzmanmx)

De acuerdo con el comunicado del abogado Francisco Javier Piz, el hijo de Enrique Guzmán y Silvia Pinal fue engañado respecto a su paternidad con Apolo. En abril de 2022, Mayela Laguna dejó entrever que su hijo podría ser el heredero universal de Alejandra Guzmán, quien fue madrina de Apolo en su bautizo. Esta afirmación levantó todo tipo de críticas, pues la pareja del productor musical dijo lo siguiente a De primera mano:

De acuerdo con una prueba de ADN, el menor no guarda parentezco con Luis Enrique Guzmán (Instagram//@luisenriquegp)

“Si, sí, (me enteré) pero no tengo ninguna opinión al respecto. Son cosas que (Alejandra Guzmán) nunca habló conmigo, pero no tengo ninguna opinión sobre eso” Ya que Alejandra Guzmán no tiene otros hijos, el siguiente candidato a ser heredero de su fortuna podría haber sido el bebé Apolo; sin embargo, biológicamente no es su sobrino.