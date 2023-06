Alexa Moreno ganó medalla de plata en gimnasia artística en los Juegos Centroamericanos

La atleta mexicana se llevó la plata en All Around Crédito TW: @alexa_moreno_mx

La delegación mexicana sigue sumando éxitos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están llevando a cabo en San Salvador 2023. En esta ocasión Alexa Moreno fue la encargada de sumar una presea más para el país y mantener la racha de medallas que han ganado los atletas mexicanos y que mantienen al Comité Olímpico Mexicano (COM) en lo más alto del medallero.

Fue en la disciplina de All Around de gimnasia artística que la originaria de Mexicali se llevó el segundo lugar en la categoría y subió al podio. Pese a que Alexa ya había conseguido un metal de oro ,pero en la categoría de equipos, su nueva medalla fue en categoría individual.

La gimnasta compitió en la final de All Around a las 17:00 horas (centro de México) este lunes 26 de junio, cabe recordar que en esta categoría de gimnasia artística se compite en todos los aparatos y se van sumando las calificaciones que se vayan obteniendo en cada aparato; piso, salto con listón, barra de equilibrio y barras asimétricas son los aparatos que participan en esta categoría.

Alexa Moreno ganó medalla de plata en gimnasia artística (Twitter/ @COM_Mexico)

Alexa Moreno fue la sexta participante en salir y demostrar sus habilidades en los diferentes aparatos de gimnasia. Pero, no fue la única mexicana que compitió en la final, ya que estuvo acompañada de Natalia Escalera, quien salió en séptimo lugar para realizar su prueba e intentar competir por una presea.

Alexa tuvo una participación destacada en cada aparato pues sus calificaciones fueron: 12.650 en piso, 13.450 salto con pértiga, 10.900 barra de equilibrio y 12.650 en barras asimétricas, lo que sumó en total un puntaje de 49.650 con el cual subió al podio y se colgó la plata en el tercer día de competencia desde que iniciaron los Juegos Centroamericanos.

El primer lugar en All Around se lo llevó Karla Andrea Navas Boyd, gimnasta de Panamá, quien obtuvo un puntaje final de 50.500. Por su parte, Natalia Escalera obtuvo una calificación de 49.400, por lo que no le alcanzó para estar dentro de las tres primeras gimnastas.

Alexa Moreno se llevó la plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (Twitter/ @alexa_moreno_mx)

Estuvo muy cerca de llevarse el tercer lugar, pero una diferencia de 50 puntos hizo que la panameña Hilary Garza Soto se colgara el bronce.

Ahora, las próximas finales en las que participará Alexa Moreno serán el martes 27 de junio y miércoles 28 de junio, por lo que la delegación mexicana podría sumar más medallas en gimnasia artística.

Hasta el momento, los atletas mexicanos llevaron al país al primer lugar en la cosecha de preseas pues hasta este tercer día de competencias ya suma un total de 69 medallas, de las cuales 23 son de oro, 24 de plata y 22 de bronce; en el segundo lugar del medallero se encuentra

*Información en desarrollo