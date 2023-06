Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del lunes 26 junio de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Pues vamos a iniciar la semana. Como todos los lunes, vamos a informar sobre ‘Quién es quién en los precios’ con Ricardo Sheffield, procurador federal del Consumidor. Ya Ricardo es parte de esta conferencia, ya está inventariado. Adelante. Y luego vamos al Tren Maya.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Buenos días, señor presidente; buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en el precio de los combustibles. Tenemos que la semana pasada el promedio de la gasolina regular fue de 22 pesos con 32 centavos el litro, el promedio de la Premium 24 pesos con 44 centavos el litro y del diésel 23 pesos con 69 centavos.

El día 22 de junio el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo, 64 dólares con 23 centavos de dólar el barril; por tanto, el incentivo fiscal en esta semana es de 21.7 por ciento para la regular, de 7.6 por ciento para el diésel y no habrá incentivo fiscal a la Premium.

Nada más recuerden que, aunque pareciera muy parecido, valga la redundancia, a los 64 dólares a la semana pasada, que andaba en 62 dólares, son muchas otras variables que toma en cuenta la Secretaría de Hacienda. Por eso sube el incentivo fiscal, por otras variables en el mercado. La idea es que siempre se mantenga en 22 pesos la regular, con algunos centavos, que es donde está el margen de maniobra; 24 pesos la Premium y 23 pesos el diésel.

Esto como un referente para que nos demos cuenta cuando andamos en la calle y vayamos a cargar combustible, que sepamos dónde lo dan barato y dónde lo dan caro. Si está por debajo de ese referente pues es una buena opción para comprarlo.

Y los tres más careros la semana pasada fue Chrevron, Redco y Acron; y los tres aliados de los consumidores la semana pasada fue Total, BP y Exxon Mobil. Exxon Mobil sigue con muy buenos precios en el centro de la república mexicana, por la infraestructura que tiene, que está importando de manera directa la gasolina, igual que Pemex, del estado de Texas.

Arco tiene el precio más alto, con el margen más alto, para la gasolina regular, esto fue en Hermosillo, Sonora, un precio al público de 23 pesos con 79 centavos y un margen estos angelitos de tres pesos con 27 centavos, un margen muy alto, compárenlo los16 centavos de franquicia Pemex en Suchiapa, Chiapas, en donde está el litro en 21 pesos con 34 centavos.

Para la Premium Chevron tiene el precio más alto en Hermosillo, Sonora, 26 pesos con 29 centavos, un margen de dos pesos 38 centavos, mientras que franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas, con un precio al público de 22 pesos 79 centavos porque tiene un margen de 16 centavos por litro.

Y estos sí se pasaron de rosca, los de Mobil en Venados, San Luis Potosí, en general muy buenos precios y ellos que tienen muy buen precio al público ahorita por la logística y las ventajas que tienen para la importación, pues imagínense ustedes si no se pasaron de rosca con un margen de tres pesos 80 centavos por litro y allá en ese poblado, que no es muy grande, tienen el litro a 25 pesos con 43 centavos. Ojalá tomen conciencia en la cadena y hablen con el dueño de esa gasolinera que, de verdad, si se está pasando de rosca con la gente en esa zona.

Y franquicia Pemex en Lázaro Cárdenas tiene el precio al público de 23 pesos con 35 centavos el litro, un margen de 18 centavos.

A través de la app de Litro por Litro pueden ustedes presentar sus quejas y denuncias. Recibimos en la semana 398 quejas o denuncias, hicimos 381 visitas de verificación o constatación. Hubo una gasolinera que no se dejó colocar los sellos a pesar de que encontramos irregularidades, esto fue en Poanas, Durango, que ya no permitieron continuar con la verificación y concluir colocando, pero ya regresaremos con apoyo para poderlo realizar.

Y también seguimos revisando los servicios sanitarios, que estén limpios, que le den buen mantenimiento y de preferencia que no lo cobren.

Vamos a ver ahora el gas LP donde, con corte al 21 de junio el precio internacional, convertido a kilos y a pesos, fue de 18 pesos con 75 centavos y el promedio de las 220 regiones en las que se divide México para este tema fue de 16 pesos con 40 centavos.

Ese mismo día el precio internacional, convertido a litros y a pesos, 10 pesos con 19 centavos; el promedio en las 220 regiones, ocho pesos con 88 y centavos, en general un promedio de dos pesos por abajo del precio internacional, esto es el precio máximo.

Pero encontramos proveedores que son aliados de los consumidores en el gas L.P. y quedan por abajo del precio máximo, encontramos casos en Jalisco, en Coahuila, en Oaxaca, en Zacatecas, en el Estado de México, en Guerrero y en Nuevo León, Cocula, Jalisco. Gas de Ameca, lo tiene a ocho pesos 74 centavos el litro, cuando el precio máximo es de nueve pesos, son 26 centavos por abajo del precio máximo, muy buen apoyo por litro.

Y tenemos también aliados de los consumidores para el caso de gas L.P. extendido en cilindros y esto es en Zacatecas, en Jalisco, en Sonora, en Estado de México, en Guerrero y el Puebla. Un ejemplo, Potogas, en Zacatecas, Zacatecas, lo tiene a 18 pesos con siete centavos el kilo, cuando el precio máximo es de 19 pesos con dos centavos, casi un peso por abajo.

Y estuvimos realizando 830 visitas y verificaciones, todos respetando el precio máximo y solamente un instrumento de medición, una báscula que encontramos descalibrada, así que en general muy buenas condiciones en este tema del gas L.P. a nivel nacional.

Y vamos a ver los 24 productos que más consumen las familias mexicanas y esos 24 productos, vemos una tendencia a la baja en los precios altos y bajos de la canasta y vemos una estabilidad ya prolongada en el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Bebidas y Alimentos, esto ya reportado oficialmente la semana pasada.

Vamos a ver ahora por zonas, son cuatro zonas en las que se divide el país para este tema por el Banco de México. Y Walmart tiene el precio más alto para la zona centro, aquí en la Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, tienen el paquete no en los mil 39, que había estado mucho tiempo por abajo de eso y, sin embargo, es el precio más alto, a mil pesos con 20 centavos; mientras que el más económico de la zona lo encontramos en Cuernavaca, Morelos y fue de Chedraui, 838 pesos con 10 centavos, bien por Chedraui, hace un muy buen esfuerzo a nivel nacional, aunque ahora veremos que le ganaron en algunos lugares a los precios bajos.

Walmart tiene el precio más alto de la zona centro norte, lo tiene en Guadalajara, Jalisco, a mil seis pesos con 30 centavos, mientras que los mismos 24 productos los tiene Soriana, en Culiacán, Sinaloa, en 883 pesos con 80 centavos.

Y en la zona norte, S-Mart, en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo tiene en mil pesos con 68 centavos, este es el precio más alto de la zona regional, mientras que Bodega Aurrera ganó el precio bajo en esta zona en Saltillo, Coahuila, con un precio al público de 847 pesos. Mucha competencia, qué bueno en este tema.

Vamos, por último, a la zona sur sureste, donde la Central de Abastos quiere seguir siendo la más carera de todo México y, bueno, lo vuelven a lograr, yo creo que estaban tristes porque no fueron los más careros la semana pasada y vuelven a hacerlo con mil siete pesos con 99 centavos; mientras que esos mismos 24 productos en Veracruz, Veracruz, Chedraui los tiene en 812 pesos.

Muchas gracias.

JAVIER MAY RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR): Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente.

Seguimos avanzando en el Plan Integral de Desarrollo con obras y acciones para las localidades donde pasará el Tren Maya. En plan integral consiste en 388 obras sociales que se realizan en 130 localidades de 35 municipios de los cinco estados que conforman la ruta Chiapas-Tabasco-Campeche-Yucatán-Quintana Roo.

Ciento setenta y un obras, son calles y caminos cosecheros, como los realizados en los ejidos don Samuel y Francisco I. Madero de Escárcega, Campeche y las calles con concreto hidráulico en la cabecera municipal de Tenosique, El Triunfo, Balancán, Gregorio Méndez, Pénjamo, municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Tabasco.

Cuarenta y siete obras con espacios públicos y recreativos como canchas deportivas techadas, un campo de béisbol, rehabilitación de parques, bibliotecas y plazas públicas.

Sesenta obras y acciones son de fomento a la productividad, como la construcción del mercado de artesanías mayas y la entrega de extractores a productores de miel.

Veinte y dos obras de infraestructura cultural y educativa, como la restauración del exconvento de Santo Domingo de Uayma, Yucatán y la rehabilitación y construcción de aulas y escuelas.

El Plan Integral de Desarrollo tiene también 15 obras de infraestructura ejidal para fortalecer la vida comunitaria que incluyen trabajos de mejoramiento, domos y casas ejidales, así como baños. Además, 28 de obras de infraestructura hidráulica como pozos de agua, drenaje y plantas de tratamientos de aguas residuales, 13 obras son de infraestructura de salud, que incluyen remodelación o construcción y equipamiento de clínicas o dispensarios médicos.

Se realizaron 32 instalaciones eléctricas de media y baja tensión en localidades como Chan Santa María, municipio de Yaxcabá, Yucatán; Lacandón, Rieles de Paraíso, El Jibarito, El Naranjal, en Palenque, Chiapas, así como los ejidos de Pejelagarto y Corte Pajaral, en Candelaria, Campeche.

Se construyen y entregan 381 viviendas nuevas a familias asentadas en el derecho de vía. De las 381 viviendas, ya se otorgaron 252 y en breve quedarán entregadas las 129 restantes.

Con el compromiso de Internet para Todos se llevó a cabo la instalación de 142 instalaciones de internet gratuito en centros escolares, unidades médicas, rurales, bibliotecas y sitios públicos de comunidades que no tenían conectividad.

Señor presidente:

Como usted nos indicó, las personas en sus localidades no sólo verán pasar el tren, sino que ya están siendo integradas a los beneficios de este nuevo sistema de transporte. Con ello, hacemos valer uno de los principios fundamentales de la Cuarta Transformación, que es no dejar a nadie atrás, ni a nadie afuera y que, por el bien de todos, primero los pobres.

Muchas gracias.

Pasamos el video.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: El Tren Maya es más que vías y vagones, es un proyecto integral para incrementar el turismo, mejorar las zonas arqueológicas, proteger el medio ambiente y ser un medio de transporte moderno, cómodo y seguro; pero el Tren Maya, sobre todo, combatirá la desigualdad y generará desarrollo con justicia. Por eso, se creó el Plan Integral de Desarrollo, que atiende localidades ubicadas en la ruta del Tren Maya.

Con el Plan Integral de Desarrollo se realizan 388 obras sociales en 130 localidades de 35 municipios de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Entre estas obras se encuentran 171 calles y caminos cosecheros.

También hay 47 espacios públicos y recreativos como techumbres de canchas deportivas y todo un campo de béisbol en Citilcum, Yucatán, que fue inaugurado con un emotivo encuentro entre Las Angelitas de Citilcum y el equipo de La Abuela Mex y sus Guerreras Mayas.

Otras 60 obras sociales son de fomento a la productividad, entre las que destacan la construcción del mercado de artesanías mayas en la zona de Chichén Itzá y la entrega de insumos para producción de miel.

El Plan Integral de Desarrollo contempla, además, 22 obras de infraestructura cultural y educativa como la restauración del exconvento de Santo Domingo en Uayma y la rehabilitación y construcción de aulas y escuelas; 13 obras más están relacionadas con la ampliación, remodelación y equipamiento de clínicas y dispensarios médicos para hacer valer el derecho a la salud, hay también 15 obras de infraestructura ejidal para fortalecer la vida comunitaria, 28 obras de infraestructura hidráulica como pozos de agua y drenaje que mejoran la calidad de vida de las personas y 32 instalaciones a la red eléctrica incluso en lugares donde nunca habían tenido luz.

Adicionalmente, el Plan Integral de Desarrollo del Tren Maya incluye tres mil 800 apoyos para mejoramiento de vivienda y la construcción de 381 casas nuevas, junto con la Comisión Nacional de Vivienda. Esto ha permitido la reubicación de familias a espacios dignos para liberar el derecho de vía que usaron mucho tiempo por necesidad. Con ello, también se proporciona un patrimonio a las jefas de su familia y a sus hijas e hijos, dejando atrás las casas precarias e inseguras que habitaban.

Con respaldo de la Comisión Federal de Electricidad también se llevan a cabo 142 instalaciones de internet gratuito en comunidades que no tenían conectividad.

Esta es la transformación del sureste con el Tren Maya.

Son mil 554 kilómetros de esperanza que ya empiezan a ser mil 554 kilómetros de realidades.

(FINALIZA VIDEO)

ARIADNA MONTIEL REYES, SECRETARIA DE BIENESTAR: Con el permiso del señor presidente vamos a informar ahora el avance de los programas y pensiones de Bienestar en la ruta del Tren Maya.

Novecientos setenta y seis mil adultos mayores ya reciben una pensión bimestral de cuatro mil 800 pesos. Estamos invirtiendo en este año en esta ruta del tren 28 mil 127 millones de pesos.

Para las personas con discapacidad estamos invirtiendo dos mil 943 millones de pesos y se está beneficiando a 166 mil derechohabientes de esta pensión. Recordar que estas dos pensiones son un derecho constitucional ya para las personas.

En el caso del programa de madres trabajadoras, 13 mil 375 niñas y niños ya reciben este apoyo y se están invirtiendo 128 millones de pesos.

En el caso del programa Sembrando Vida, más del 30 por ciento de todo el programa a nivel nacional está implantado en esta región del país y estamos beneficiando a 176 mil sembradores y sembradoras, con una inversión social anual de 12 mil 726 millones de pesos.

En el caso de las productoras, productores del campo estamos beneficiando a 430 mil, de los cuales casi 50 mil son apoyos a pescadores y 380 mil son a campesinos y campesinas con el apoyo de Producción para el Bienestar.

En el caso de las becas ‘Benito Juárez’, 1.7 millones de estudiantes se benefician de estas becas, tanto a nivel de educación básica, media superior, que ya es un derecho en la Constitución también y becas para los estudios universitarios; y también del Programa La Escuela es Nuestra, que ha beneficiado a 24 mil 500 escuelas con una inversión de siete mil 205 millones de pesos para remodelar estos planteles educativos.

En el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en este momento hay 51 mil 633 aprendices que están durante un año aprendiendo un oficio como su primer empleo y estamos invirtiendo cuatro mil 448 millones de pesos en este programa.

En el caso del programa de vivienda se ha apoyado en la vertiente de mejoramiento y rehabilitación de viviendas a 31 mil 583 familias, con una inversión de mil 294 millones de pesos.

En el caso del programa de Tandas para el Bienestar, que es un apoyo, un crédito a la palabra para pequeños comerciantes y productores, se ha beneficiado en el sexenio a 242 mil de ellos con una inversión de mil 679 millones de pesos.

Es muy importante el proyecto del Banco del Bienestar porque hará realidad que todos los programas se entreguen de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Están planteadas 382 sucursales en la ruta del tren. Ya en operación hay 217 sucursales, eso nos da mucho gusto porque se están también entregando ya las tarjetas para que solamente paguemos a través de dispersión bancaria.

Se están cubriendo 244 municipios de esta ruta de los 271 de estos cinco estados. Y con el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, el FAIS, que forma parte de las participaciones federales del ramo 33, se apoya a todos los municipios de la ruta con una inversión de 25 mil 840 millones de pesos.

En resumen, en toda la ruta del Tren Maya estamos beneficiando a 3.8 millones de beneficiarios y beneficiarias y derechohabientes con una inversión social anual de casi 69 mil millones de pesos.

Es cuanto, presidente.

MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ, SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES: Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidente.

Voy a informar de los avances ambientales en el Tren Maya. Recordar que este es un ―la primera, por favor― el Tren Maya es un proyecto de desarrollo integral con sustentabilidad y una visión biocultural, que coloca siempre al centro a las personas, a las familias y a las comunidades, esto hace que estemos trabajando de la mano directamente con los 167 núcleos agrarios donde pasa el tren.

La siguiente, por favor. Estamos en la creación de áreas naturales protegidas que coadyuvan también a lo que es la conservación y el cuidado ambiental. Área natural de protección de flora y fauna Jaguar, la cual fue decretada el 17 de julio del 2022 por nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuida dos mil 249.71 hectáreas y esta promueve la conectividad entre áreas naturales protegidas con sitios especialmente habitadas por el jaguar.

El área natural Wanha’, que será una reserva de la biosfera, que se ubica entre Tenosique y Balancán, que abarca 38 mil 256 hectáreas, que también está por decretarse, protegerá manglares de agua dulce que son únicos en el mundo, ya que están ubicados 120 kilómetros aguas adentro.

El Mangle, es un área natural protegida en Puerto Morelos, Quintana Roo, de 505.2 hectáreas, que es un sitio de mucha importancia, que protegerá cuatro tipos de mangle, el rojo, el negro, el botoncillo y el blanco.

La región Gran Calakmul estará ubicada en Campeche, es de 1.5 millones de hectáreas, será la reserva de selva tropical más grande, después de las Amazonas y la más grande de México en selva tropical.

La siguiente. También se están haciendo áreas destinadas voluntariamente a la conservación, se tienen 13 nuevas ADVC, donde van sumando más de 78 mil hectáreas, la mayor parte de la superficie de estas ADVC las ubicamos en núcleos agrarios, tenencia social de la tierra.

La siguiente. También se están realizando programas de manejo de los nuevos en el caso de Parque Nacional Tulum, que serían nuevos; en Parque Nacional Palenque, que estas son dos áreas naturales protegidas ya decretadas, pero de suma importancia tener su programa de manejo.

Y en el caso de área de protección de flora y fauna jaguar, también contará con su programa de manejo y las actualizaciones de la reserva de la biósfera Los Petenes, reserva de la biósfera Calakmul y reserva de la biósfera Pantanos de Centla.

La siguiente. También compartir que el programa Sembrando Vida favorece la regeneración de suelos, captación de agua, aumento de la diversidad biológica, sistemas productivos agroforestales, pues suma a la captación de bióxido de carbón.

La siguiente. Y se están trabajando ordenamientos ecológicos comunitarios participativos directamente en los 167 núcleos agrarios.

La siguiente. Tenemos acciones en apoyo a apicultores de la región, en elaboración de estudios sobre la calidad de agua y contaminación del suelo, el impulso de una Norma Oficial Mexicana sobre la aplicación aérea de plaguicidas, monitoreo comunitario con apicultores para detectar presencia de plaguicidas en colmenas, instalación de apiarios en áreas naturales protegidas. Recordar que la península de Yucatán es muy importante en polinizadores, pero sobre todo en la producción apícola.

Pasaremos un video.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: El Tren Maya es una oportunidad para potenciar el desarrollo social, cultural y económico de la península de Yucatán, cuidando el medio ambiente y buscando el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, siempre de la mano de la gente.

A lo largo de sus más de mil 500 kilómetros trasladará pasajeros y carga de manera sustentable, con trenes eléctricos e híbridos. Para asegurar la integralidad de los ecosistemas, se construyen pasos de fauna, peatonales, vehiculares y ganaderos, así como infraestructura hídrica para permitir el flujo de vida por debajo de ellos.

A fin de preservar los ecosistemas se impulsa la creación de nuevas áreas de conservación: Wanha’, en Tabasco; El Mangle y Jaguar, en Quintana Roo; y la región Gran Calakmul, en Campeche, con 1.5 millones de hectáreas y que será la reserva de selva tropical más grande de América después del Amazonas.

Se trabaja en los programas de manejo de las áreas naturales protegidas Tulum, Jaguar y Palenque y se actualizan los de Calakmul, Pantanos de Centla y Los Petenes, que se suman a los 13 programas vigentes en la península de Yucatán. Asimismo, en los últimos cinco años se establecieron 13 nuevas áreas destinadas voluntariamente a la conservación con más de 78 mil hectáreas y se encuentran en proceso 21 solicitudes de alrededor de 25 mil hectáreas.

Recientemente se entregó el certificado de ampliación del área destinada voluntariamente a la conservación Moku, en el ejido de Miguel Colorado, Campeche, que suman 20 hectáreas.

A través de Sembrando Vida más de 170 mil sembradoras y sembradores han reforestado más de 400 mil hectáreas que ayudarán a la regeneración de suelos, captación de agua, aumento de la diversidad biológica y rescate de especies endémicas, soluciones que se basan en la naturaleza y reducirán más de 33 millones de toneladas de CO2 entre 2019 y 2030.

Se impulsa la generación de ordenamientos ecológicos comunitarios participativos para coadyuvar a la protección y preservación del territorio ante presiones inmobiliarias y de actividades económicas contaminantes.

Para monitorear y prevenir los incendios forestales, el sector ambiental cuenta con 186 brigadas de vigilancia, prevención y combate de incendios integradas por más de mil 800 brigadistas capacitados y equipados. En cinco años se han asignado 919 proyectos para la conservación, protección, restauración y manejo forestal comunitario en 237 mil hectáreas de selva de los municipios por los que pasa el tren.

En apoyo a los apicultores de esta región se elabora un estudio sobre la calidad del agua y la contaminación del suelo para tener un diagnóstico y enfrentar la problemática de la muerte masiva de abejas.

Y se impulsa el proyecto de Norma Oficial Mexicana conjunta entre Semarnat, Agricultura y Cofepris sobre la aplicación aérea de plaguicidas para obligar a realizar fumigaciones controladas, sin afectar a la población y a la naturaleza, incluyendo a los polinizadores.

Con estas acciones, el gobierno de la Cuarta Transformación impulsa proyectos que benefician a las comunidades, manteniendo el equilibrio y la armonía de la vida para garantizar el acceso a la justicia social.

(FINALIZA VIDEO)

BLAS ANDRÉS NÚÑEZ JORDÁN, JEFE DEL CENTRO COORDINADOR DE OPERACIONES (CCO) DEL TREN MAYA. DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA): Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días.

La que sigue, por favor. la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General Ingenieros coadyuva en el gran proyecto Tren Maya con la construcción de seis hoteles en las zonas arqueológicas más importantes y emblemáticas de la ruta. Los hoteles se localizan en Palenque, Chiapas; en Edzna y Calakmul, en el estado de Campeche; Nuevo Uxmal y Chichén Itzá, en el estado de Yucatán; y Tulum, Quintana Roo.

En su construcción se utilizan las más altas normas técnicas de construcción y ambientales, por lo que, además de la ejecución de la obra, se encuentra programado un plan de reforestación en las zonas donde se llevan a cabo las obras con más de 15 mil árboles endémicos.

El número total de cuartos de los hoteles suman mil 136 habitaciones y los seis cuentan con las amenidades necesarias para hacer de la visita a sus instalaciones de una grata experiencia.

Además de la visita a las zonas arqueológicas, se podrán hacer actividades de senderismo y visitar los sitios turísticos aledaños a sus instalaciones, como playas, cenotes y demás.

Actualmente se lleva un avance de 12.5 por ciento en la construcción y se han generado aproximadamente mil 250 empleos de manera directa e indirecta.

Para la administración del Tren Maya se construyen, además, cuatro edificios para la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya. Los edificios se localizan en las plazas de Palenque, Chiapas; Mérida, Yucatán y Cancún y Chetumal, en el estado de Quintana Roo. Actualmente la obra presenta un avance de 15.60, se han generado mil 250 empleos y como parte del programa de mitigación ambiental se sembrarán más de dos mil 500 árboles en la región.

También, en ciudad de Mérida y Nuevo Uxmal, Yucatán, se construyen dos parques turísticos:

El Gran Parque de La Plancha será la puerta de entrada de los turistas que visiten la ciudad de Mérida, ya que los visitantes que arriben a las estaciones de Umán y Teya podrán acceder a la ciudad a través de un moderno sistema de transporte eléctrico. En sus instalaciones los visitantes podrán disfrutar de andadores peatonales, andadores para bicicletas, pistas de patinaje, un mercado gastronómico, lago artificial, así como los museos del Ferrocarril y de La Luz, que construye la Universidad Nacional Autónoma de México. La obra presenta un avance de 88.53 y se han generado 460 empleos.

Por último, cerca de la zona arqueológica de Uxmal se construye el Parque Nuevo Uxmal, el cual tiene un área de más de dos mil hectáreas y fue declarado como área natural protegida y tiene como función principal unir el paradero de Calkiní, con la zona arqueológica del mismo nombre. Los visitantes al parque podrán acceder a la zona arqueológica a través de un sacbé de 7.8 kilómetros a pie, en bicicleta o en vehículo eléctrico. La obra presenta un avance de 37.35 y se han generado 560 empleos.

Es cuanto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues muy bien, vamos.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Dalila Escobar, de Proceso.

Primero, preguntarle: bueno, se da hoy ya a conocer este el método que la oposición tendrá para definir cómo van a elegir a su candidato, candidata hacia a las elecciones de 2024. De hecho, ya se adelantaron algunos de los puntos, tienen que ver algunos, por ejemplo, con debates, recolección de firmas, popularidad y a lo mejor el proceso de primarias. Ante este hecho, algunos ya incluso pues se bajaron, ya mostraron algunos descontentos en torno a este procedimiento, porque mencionan algunos que ni es tan de partidos ni es tan de la sociedad civil.

Preguntarle cómo ve ese tipo de cuestiones. Tal vez no tomen el tema de la encuesta, como lo está teniendo Morena, usted había dicho que incluso no les cobraría derecho de autor, pero están estos puntos en estas características en las que van a definir el método.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, es un proceso que tiene que ver con la élite del poder económico y político. Ya hemos hablado que, cuando ellos gobernaban, no había democracia, lo que imperaba era la oligarquía, es decir, el gobierno de la minoría, la oligarquía es el gobierno de los ricos, de los de arriba, la democracia es el gobierno del pueblo.

Se hablaba de democracia, pero era una fachada, en realidad el gobierno estaba al servicio de una minoría, eran los que mandaban en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el INE, en el Tribunal Electoral, tenían tomado el gobierno, se había convertido el gobierno en un comité al servicio de unos cuantos.

Entonces, ahora estamos viviendo una etapa nueva, se está haciendo valer una auténtica democracia- El pueblo está empoderado, se tiene un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo y los que mandaban y se sentían dueños de México son ahora los de la oposición conservadora y se han agrupado, como lo han hecho en otros tiempos.

Recientemente, cuando se unieron para cometer un fraude en el 2006 y no permitir que ganáramos, se unieron los de la cúpula, entonces dirigidos por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Claudio X. González.

INTERLOCUTORA: De hecho, para este proceso hubo una reunión ya con los líderes parlamentarios.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y ahora es lo mismo, ahora es lo mismo.

Haciendo un poco de historia y eso sin irnos más atrás, cuando la elección del 2006, se pusieron todos de acuerdo para que no se respetara la voluntad del pueblo, impusieron a Calderón con fraude y la cúpula empresarial se puso en correspondencia con el gobierno de Fox y utilizaron todo el aparato para cometer un fraude, que nos costó muchísimo porque para legitimar a Calderón se declaró la guerra y se desató la violencia que todavía estamos enfrentando y muchas cosas: se siguió entregando bienes, se siguieron entregando bienes del pueblo, de la nación, a particulares, siguió el saqueo y se profundizó la desigualdad económica y social. Entonces, fue muy dañino ese fraude del 2006.

Luego, en el 12 le devolvió la mano el PAN al PRI y ya hemos hablado de cómo al licenciado Peña Nieto lo apoyó el PAN, no sólo el PRI. Fox votó por Peña Nieto, llamó a votar por Peña Nieto, no por la candidata del PAN, en ese entonces la señora Josefina Vázquez Mota, porque se pusieron de acuerdo arriba.

En el 18 quisieron hacer lo mismo, pero no les resultó, ya lo he platicado de cómo primero nos ignoraron, ¿no?, Ya cuando el movimiento iba avanzando, fortaleciéndose, se asustaron y se reunieron los de la cúpula empresarial; no todos, pero sí varios de ellos allá en Vallarta, en Punta Mita, una residencia. Trajeron hasta expositores de Venezuela para decir que se corría el riesgo en México de que pasara lo de Venezuela, ya ven toda esa propaganda negra.

Y fueron a ver al presidente Peña para decirle que era necesaria la unidad y que declinara Meade para que nada más se quedara Anaya; Peña no aceptó.

Luego, en la desesperación fueron a decirle que ya no iba declinar Meade, sino Anaya, pero que se unieran todos con Meade; tampoco funcionó, no se pusieron de acuerdo arriba. Hubo otras cosas, nada más que esas las voy a contar en el libro porque, si no, no va a tener información atractiva, hay cosas que me voy a reservar.

Pero, bueno, no se pusieron de acuerdo. De todas maneras, íbamos a ganar, pero posiblemente, si se unían, como lo habían hecho antes y si utilizaban todo el poder del aparato de gobierno, sobre todo el presupuesto, nuestra ventaja no iba a ser la misma.

Porque si se mete el presidente, como se metió Fox, si se hubiese metido Peña, hubiésemos ganado, pero con menos margen, porque Fox utilizó Los Pinos como casa de campaña y los secretarios iban a los estados, cada secretario tenía asignado un estado y todo el dinero. Esto no sucedió afortunadamente en el 18, por eso lo reconocí desde que tomé posesión, esta actitud de Peña, independientemente de otras cosas.

Entonces, ahora se repite la historia, vuelven a buscar la unidad de esa manera en la cúpula. Ya no está Claudio X. González papá, ahora el jefe es Claudio X. hijo, ese es el que va a decidir, todo lo demás es pura faramalla. Se están poniendo de acuerdo arriba, la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros. No tienen programa, nada, lo que quieren es seguir robando porque no tienen llenadera.

Entonces, ya conociéndolos, en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos.

INTERLOCUTORA: ¿Quién se imagina?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En dos o tres días les digo y estoy seguro que no voy a equivocar.

INTERVENCIÓN: ¿Santiago Creel?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En dos o tres días les digo, o sea, yo les voy a decir porque son consultas arriba, en la élite del poder económico, del poder político, se nutren, se comunican, se alimentan mutuamente. Y ya, ya les voy a decir.

INTERVENCIÓN: ¿Será hombre?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿No me van a dar dos días? O sea, en dos días.

INTERVENCIÓN: ¿Va a hacer el análisis?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, es que déjenme, porque no me voy a equivocar, ¿eh?, no me voy a equivocar, ya está eso resuelto, porque se reúnen con anticipación, entonces, empiezan a hacer sus enjuagues y tienen que tomar algunos acuerdos. Se consulta a la cúpula de los potentados, también a la cúpula política del conservadurismo, qué opina Fox, qué opina Calderón, qué opina Salinas, hacen esa consulta; luego, interactúan, ¿no?, con los intelectuales orgánicos, escritores, periodistas y ya después ya se sabe.

INTERVENCIÓN: ¿Simulación, entonces?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es una simulación, es una simulación y el candidato o la candidata del bloque conservador que, independientemente de quién sea, ya sabemos que lo que quieren es continuar con la misma política clasista, racista, discriminatoria; lo que quieren es seguir robando, seguir saqueando, seguir ignorando, humillando al pueblo, porque ni modo que le tengan amor al pueblo.

INTERLOCUTORA: Justo en ese proceso, presidente, en el que usted ha mencionado que debe de resolverse la situación en un campo, pues entre la población que sea la que elija, si este asunto de los tiempos no estaría implicando que también la oposición, si le entra a comenzar a candidatear a alguno de los personajes —que, bueno, usted menciona ya se tiene definido, independientemente del método— si esto llegara a suceder, ¿no estaría emparejándose en torno a los tiempos en los que también Morena va avanzando? Es decir, implicaría que también a ellos los tuviera que sancionar en todo caso la autoridad electoral, en caso de definir que sí fueron actos anticipados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, lo que debe tomarse en cuenta y de lo que no hay duda es que ellos van a decidir primero en estos días y ya yo les voy a informar.

INTERLOCUTORA: ¿Y si se equivoca?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo me voy a equivocar, si los conozco muy bien?

INTERLOCUTORA: Presidente, quisiera preguntarle también: en algunos puntos de este momento que se está viviendo, que es un asunto ya de proceso electoral hacia 2024, una vez que se pasó la elección del Estado de México, ¿por qué hasta ahora el tema de la elección de un coordinador, coordinadora, para los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, si usted ha mencionado que es un trabajo de tiempo completo?

¿Y por qué con similitudes a lo que pudiera es una campaña?, una precampaña en este caso, porque son varios personajes. Es decir, ¿por qué con características de una precampaña?, ¿por qué con cuestiones de promoción o publicidad?

Se habló de cuidar los discursos con algunas palabras, que no, por ejemplo, no mencionaran ‘campaña’, que no mencionaran ‘aspirante’ o ‘candidato’, que mencionaran ‘el coordinador’, que mencionaran ‘recorridos’ y no ‘giras’, pero que se cuide el discurso y no el tema de la propaganda, porque ahí es donde se está dando una verdadera guerra entre los propios aspirantes de Morena a la coordinación o tal vez también al tema de la candidatura presidencial.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues hay un proceso de renovación en la dirección del movimiento de transformación de Morena, yo ya voy a entregar la estafeta una vez que haya un coordinador, una coordinadora del movimiento de transformación. Yo en septiembre dejo de representar al movimiento de transformación y surge un dirigente, hombre o mujer, que se va a hacer cargo de la conducción de todo el proceso hacia adelante.

Porque, si bien es cierto, que yo no he abandonado las funciones de gobierno, también mucha gente me ha visto como el dirigente del movimiento de transformación en México, entonces, ya entrego esa responsabilidad y me dedico un año a concluir todo lo relacionado con las obras de gobierno. No dejo de ser presidente hasta finales de septiembre del año próximo, pero ya hay un dirigente, hombre o mujer, del movimiento. Eso es lo que se está haciendo, ese es el proceso y hay unidad.

Desde luego, ¿pues quién no quisiera ser dirigente del movimiento de transformación nacional?, que es un movimiento muy importante por lo que representa, es la esperanza de los mexicanos, de millones de mexicanos, sobre todo de la gente más humilde, de la gente pobre, es el desterrar la corrupción, establecer una nueva política para mucho tiempo.

Ya decirle adiós en definitiva al neoliberalismo o neoporfirismo, porque no es nada más frenar la privatización, el saqueo de los bienes nacionales, es iniciar una etapa nueva con una nueva política que yo he llamado el Humanismo Mexicano: no mentir, no robar, no traicionar y no dejar de mirar a la gente pobre, no darle la espalda al pueblo, no permitir que regrese un gobierno para una minoría rapaz.

INTERLOCUTORA: Ha mencionado, presidente, usted el tema de que es importante que empiece a surgir una nueva figura, que pudiera ser la coordinadora o el coordinador; sin embargo, sí de lo que hemos visto es que cada vez buscan parecerse más a usted, es decir, las imágenes también que se han acompañado, vamos algunos espectaculares….

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que somos muy parecidos, venimos de un movimiento, todos han participado.

Y también aclarar que nosotros ya encontramos también abierto el camino por muchos que nos antecedieron, muchos precursores de esta lucha. Cuántos soñaron con un México con justicia, con libertades, con democracia, sin clasismo, sin racismo, sin discriminación; cuántos campesinos, dirigentes, reprimidos, obreros reprimidos, estudiantes reprimidos; cuántos fraudes electorales cometidos, cuántas injusticias; cuántos dirigentes encarcelados, presos políticos, cuántos lucharon para que se abriera el camino y se lograra el inicio de una nueva transformación en el país.

Entonces, vienen detrás y qué bueno que no se alejen del pensamiento y de las acciones que estamos llevando a cabo para la transformación. Me preocuparía que empezarán alguno a decir: ‘Eso de apoyar a los adultos mayores es populismo’. ¡Ay!, entonces, sí diría yo… ¿Qué diría yo? Bueno, cruz, cruz, cruz, que se vaya el demonio y que venga Jesús, que luchaba por los pobres.

Entonces, que salieran que: ‘¡Para qué atender a los ninis!’, porque esa es la mentalidad conservadora. Que salieran a decir que: ‘¡Cómo se va a aumentar el salario de los trabajadores, que va a haber inflación!’

O que alguno me dijera, no a mí, sino que en una arenga para quedar bien con el Reforma o con este señor Fernández, el de los diablitos, el de Oxxo, que dijera: ’Cuándo yo gobierne México no va a haber apagones, no se va a ir la luz. Ni siquiera han dicho.

Y lo van a decir más adelante, porque son procesos y van a darse cambios, pero van a decir más delante que es necesaria la reconciliación y que no hay que polarizar y es importante la unidad nacional. Pues está bien, porque eso es lo que quieren los corruptos, ese discurso.

Decían: ‘La unidad nacional’. ¿Cómo se llamaba ese acuerdo para saquear a México?

INTERVENCIÓN: Pacto por México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pacto por México.

Eso es lo que quisieran. Dicen: ‘No hay que polarizar’. No, lo que tú quieres es que no se politice, que es distinto; tú lo quieres es manipular con tus medios, supuestamente de información y que nos quedemos callados.

No, pero qué bien, porque hay coincidencias. ¿Cómo no voy a tener coincidencias con todos los que están participando?

INTERLOCUTORA: Pero también utilizan su imagen para decir quién es el más cercano a Andrés Manuel López Obrador.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todos son mis hermanos. Tengo, ¿qué, ¿cuántos son?, cinco hermanos y una hermana.

INTERLOCUTORA: Presidente ¿por qué a todas luces parece una campaña, literal? Porque está el antecedente de lo que pasó con Delfina, que también se eligió allá a un coordinador, coordinadora —sabemos que hubo tres, dos hombres y una mujer— y finalmente, bueno, ganó la maestra Delfina y fue quien finalmente también ganó la candidatura. ¿Por qué a todas luces sí parece una campaña?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues tienen que, como dirigentes, tienen que tener el apoyo de las bases, de la gente. Son procesos en plazas públicas y se están manifestando.

INTERLOCUTORA: ¿No hay el riesgo que algún momento la autoridad electoral diga: ‘Sí violaron los tiempos electorales’?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, porque ni siquiera ha iniciado el proceso electoral.

INTERLOCUTORA: Porque hasta se podrían tomar los tiempos de precampaña, si se está…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todavía ni siquiera inicia el proceso electoral, que es cuando inician los tiempos de precampaña y demás, todavía falta mucho. Esto es una renovación, en nuestro caso, para tener un nuevo dirigente, hombre o mujer, que conduzca la transformación.

En el otro caso, en el flanco derecho, ahí es porque sienten que deben de madrugar, piensan que pueden ellos ser primeros, ¿no? Y además. como es cupular todo, son las consultas, a ver qué dice Krauze, qué dice Aguilar, qué dice Castañeda, que se reúne con Claudio y se reúnen entre ellos, la cúpula.

No todos los empresarios, ¿eh?, ya; antes sí tenían más cohesión, pero ya no, porque ya se dieron cuenta muchos empresarios que no conviene mantener un régimen corrupto en el país, que nos va muy mal con eso. México ha recuperado su fama en el mundo y es uno de los países más atractivos para la inversión extranjera porque se está desterrando la corrupción y eso muchos empresarios lo saben; pero los acostumbrados a traficar con influencias, pues a esos no les gusta, ¿no?, porque esos lo que quisieran es seguir medrando.

Entonces, son procesos que se están dando en el país muy buenos.

Y antes no se tomaba en cuenta a la gente, el pueblo no existía, eran nada más los de la cúpula, imagínense que llegaron estos politólogos expertos a llamar círculo rojo y círculo verde, o hablar de círculo rojo y de círculo verde, eso estuvo de moda mucho tiempo.

El círculo rojo, se supone que eran los de la llamada sociedad política, los enterados, los que escuchaban a los comentaristas de radio famosos, a Loret, a Carmen Aristegui, a López-Dóriga, Ciro, los que leían el Reforma, que veían los noticieros de televisión, ese era el círculo rojo. A los demás los veían como complementario, como aderezo, que eso se podía manipular, ya sea con la compra de los votos, el tráfico, con la pobreza de la gente o con la manipulación en los medios; interesante era el llamado círculo rojo.

Pues eso ya tronó, ya se acabó, ya no hay círculo rojo, ni verde, todos los ciudadanos participan y no hay ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda, todos estamos en igualdad de condiciones.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

En un segundo tema, bueno, finalmente, usted ha mencionado que sí han encontrado en algunas partes del país que se ha incrementado el consumo de drogas. Hablaba en un algún momento del cristal.

Y también preguntarle, se ha encontrado, sobre todo por parte de grupos que atienden directamente a personas que son… que tienen algún hábito, bueno, más bien una adicción, una adicción, en torno, por ejemplo, a cuestiones de fentanilo.

Sobre todo porque en el caso de Baja California se ha encontrado que en algunos tipos de droga, que se fabrican para las personas que tienen este tema del síndrome de abstinencia, pues les mezclan en cierto punto o en cierta cantidad el fentanilo para que puedan tener generar este tipo de adicción, pero también que puedan pagarlo, porque, sabemos, no es tan barato tener una tableta de fentanilo.

Preguntarle: ¿cómo han visto esta situación? Se habla mucho del tema de Baja California porque es zona fronteriza y sabemos que mucho de la droga el interés está en el mercado en Estados Unidos, porque lamentablemente allá tienen un gran número de personas adictas a esta sustancia.

Preguntarle: ¿cómo lo han observado?, ¿y cómo van a medir este tipo de situaciones?, sobre todo cuando a lo mejor están planeando, no sabemos, en una nueva encuesta, este nuevo estudio que hace Conadic para saber cómo está el tema de las adicciones a nivel nacional y si han observado preocupación en torno a este manejo local, de alguna manera, en México en la zona fronteriza del tema del fentanilo.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo tenemos muy analizado, incluso estamos ya iniciando ya el levantamiento de una encuesta nacional sobre consumo de droga, muy amplia y tenemos muy claro muchas cosas o hipótesis que vamos a ir demostrando. Se trata de tener un buen diagnóstico para mejorar nuestras acciones.

La verdad es que le atinamos con atender las causas de la violencia desde el principio; si no, estaría muy complicado la situación. Pero nos metimos a atender causas, a atender a los jóvenes, eso nos ha ayudado mucho, mucho, mucho: todos los programas de becas, el Jóvenes Construyendo el Futuro.

Y nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando el que se informe, se oriente del daño que hacen las drogas.

También hay algo que es fundamental: el que se fortalezca nuestra identidad en lo cultural, es decir, que se utilice la gran reserva de valores que tienen los mexicanos, que tenemos los mexicanos, los valores culturales, morales, espirituales, porque eso es lo que nos ha salvado.

Por eso en muy buena medida no tenemos tanto consumo de droga. En las comunidades donde hay más valores, donde se conservan las tradiciones, las costumbres, la organización social comunitaria, hay menos consumo; donde hay más consumo es donde hay más individualismo, donde está roto el tejido social, donde hay más desintegración de las familias. Entonces, eso lo tenemos que tomar muy en cuenta.

INTERLOCUTORA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a hacerlo, sí, ya en Conacyt, sí, ya se está trabajando.

Afortunadamente no tenemos mucho consumo, pero es por lo que menciono, por los valores culturales, morales, espirituales, por la cohesión que hay en las familias mexicanas, la familia es una institución fundamental, las familias en una concepción amplia y moderna, es una institución de seguridad social, la más importante de México; entonces, eso se conserva en los pueblos, en las ciudades, en las colonias, en los barrios y eso es lo que nos protege.

Y han intentado fomentar el consumo interno y no han podido porque existe esa muralla que son los valores, que vienen de lejos, que tienen que ver con el México profundo. No nos pasa como en otros países.

Es muy lamentable, acabo de escuchar la conferencia del fiscal de Estados Unidos acerca de un decomiso de fentanilo o de precursores de fentanilo, supuestamente de China, pero hablaba creo que de 120 mil muertes en 2022 por fentanilo en Estados Unidos, de 18 a 49 años, o sea, jóvenes. Eso que es muy lamentable —y por eso vamos a ayudar al gobierno de Estados Unidos, al pueblo de Estados Unidos, para que no llegue esa droga, que es muy dañina, muy adictiva— bueno, eso afortunadamente no lo padecemos en México.

Tenemos ciertos lugares en donde hay consumo por algunas razones, lo que tú mencionabas: la frontera, donde se ha abandonado a los jóvenes, donde ha habido más migración y también donde ha habido asociación delictuosa entre autoridades y narcotraficantes, pero lo tenemos muy claro.

Estamos trabajando en el caso de Guanajuato de manera especial porque ese es un foco rojo. Y no es, fíjense, todo Guanajuato, es el corredor industrial. Tiene que ver con la maquila, con los bajos salarios pagados a los trabajadores, con el abandono a las familias, la falta de programas de Bienestar, de apoyos y otros factores.

Y eso del consumo es lo que lleva a que haya más homicidios. Por eso Guanajuato trae 12, a veces hasta 15 por ciento de los homicidios diarios, porque se enfrentan las bandas para tener el mercado, para controlar el narcomenudeo, el consumo.

Entonces, lo mejor es lo preventivo, seguir, seguir, seguir atendiendo a los jóvenes, seguir fortaleciendo valores, seguir cohesionando a las familias, que no se desintegren, seguir combatiendo el lujo barato.

El otro día hablé de las canciones estás que se ponen de moda y a lo mejor no les va a gustar a los jóvenes y a los cantautores, pero no me importa que no les guste porque son libres, nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las tachas y que tienen un arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos y ese tipo de corridos con esas letras dirigida a los jóvenes.

Y yo soy muy malpensado o precavido, siempre pregunto: ¿Y de parte de quién? ¿Quiénes promueven todo eso?

Porque también nosotros estamos haciendo una campaña para orientar a los jóvenes que ese camino conduce al sufrimiento, a ellos, a sus padres, a sus familias y que no acepten que les pinten el mundo color de rosa, cuando el consumo de la droga destruye en seis meses. Nada que música buena ondita y de avanzada y rebelde, no, eso no es la felicidad.

PREGUNTA: ¿Quién podría estar detrás de esa industria de promoción de los corridos tumbados y toda esta moda?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Deben de estarlo promoviendo y no hay que prohibirlos, nada más que sí orientar a los jóvenes.

Porque, ¿cómo no van a tener sus compañeras, sus novias o sus compañeros, sus novios? ¿Y cómo no amarse, quererse? ¿Y cómo no disfrutar de la vida? ¿Y cómo no bailar? ¿Cómo no convivir y ser felices? Pero hay otras formas, no es la droga, no es la violencia, no es el querer triunfar a como sea, afectando a otros.

¿De qué sirve —dice una canción por ahí— que traigo mi Mercedes Benz, una camioneta Mercedes Benz? Me acuerdo de aquel comercial —también muy, con todo respeto, idiotizante— de que: ‘¿Y la Cheyenne, apá?’, como si lo material fuese lo más importante, la ropa de marca, las residencias, las alhajas, el poder o la prepotencia.

Hay música muy buena para jóvenes, pero buena, buena, buena. Esa de Firme me gusta mucho a mí y le gusta a los jóvenes, esa de Supérame. Ponla, ponla, ponla, pero de cuando estuvieron aquí en el Zócalo. Porque ahí están unas niñas, sí, jóvenes, cantándola, sí. Pero, así como esa…

¿Y por qué no esa música?

(VIDEO MUSICAL, GRUPO FIRME, YA SUPÉRAME)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Con todo respeto, o sea, aclaro: no hay censura, prohibido prohibir, prohibido prohibir, nada más es que tengamos, todos, la posibilidad de opinar, que todos pensemos sobre este asunto y que no se abran espacios sin obstáculos, sin que haya otra opinión. ¿Por qué no vamos a debatir sobre este tema? Vamos a abrir el debate.

PREGUNTA: Pero entonces ¿el mensaje sería que no se prestaran a difundir estos mensajes?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, que no se prohíba, nada más que yo lo voy a estar tratando aquí, yo me comprometo a eso. O sea, nada de que van a estar lanzando canciones, aunque se enojen conmigo los muchachos, las muchachas, algunos, no le hace, pero eso no es lo único que hay en la vida, hay otras opciones, hay otras alternativas, se puede ser feliz de otra manera.

Y vamos a buscar cómo llenar vacíos, cómo auspiciar una vida distinta, sana, que no lleve a tragedias, porque es muy doloroso. Les estoy planteando el caso de Estados Unidos, lo que escuché antier. No sé si —¿no tienes ahí lo que presentó hoy Rosa Icela?—, no sé si 112 o 120 mil.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Ciento diez mil.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ciento diez mil fue lo que dijo, 110 mil muertos por fentanilo en Estados Unidos en el 2022.

PREGUNTA: ¿Habrá reforzamiento de los acuerdos con Estados Unidos contra las drogas, presidente, el día de hoy?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos trabajando bien en eso, pero lo que queremos es que se atiendan las causas, porque nosotros hemos venido insistiendo en Estados Unidos que ellos deben de llevar a cabo una campaña para atender las causas.

Porque, ¿cómo es que hay tanta adicción?, ¿qué está pasando en la sociedad?, o sea, ¿por qué no se atiende el fondo del problema?

Esto que hablábamos, por ejemplo, que nosotros nos protegemos porque nuestras familias están unidas, porque hay menos desintegración de las familias. ¿Cómo es que allá ―y con todo respeto lo digo― apenas son adolescentes o están llegando a la edad de la adolescencia y ya se tienen que ir los jóvenes de las casas? ¿Por qué no hacen algo por eso, que en vez de que se vayan a los 18 años, se apliquen programas para concientizar a familias que mantengan más tiempo a sus hijos en el núcleo familiar y que incluso el gobierno ayude a esas familias?

Porque no es: ‘A ver, a la calle’. Lo que yo les decía de la familia texana y lo digo de manera muy respetuosa, que les dicen a sus dos niñas los padres: ‘Para seguir viviendo aquí tienen que traer 300 dólares al mes; si no, ya no pueden vivir, porque tienen que aprender que todo cuesta’. Esa mentalidad no ayuda, es válida y se debe de respetar, cada quien puede pensar como quiera, pero no. Necesitamos abrazarnos, necesitamos ser muy fraternos en la familia, apapacharnos, cuidar a los hijos, atender a los jóvenes.

Y lo otro que veíamos también, ¿por qué autorizan que los futbolistas —no, basquetbolistas— de la liga más famosa de basquetbol de Estados Unidos puedan fumar marihuana, si estamos hablando de un deporte y son los ídolos de los jóvenes?

Y también, ¿por qué no revisan de cómo abrieron para el consumo de las drogas sin tomar en cuenta que iban a fomentar consumos de otras drogas más dañinas? O sea, ir al fondo.

Por eso no hay que caer en una modernidad malentendida en México, nosotros. Mantener nuestras tradiciones, mantener nuestras costumbres, mantener nuestra idiosincrasia, seguir siendo como somos, cuidándonos.

México es de los países con menos asilos de ancianos porque nuestros adultos mayores están en la casa. No estoy en contra de los asilos de ancianos, no, que no se vaya a malinterpretar, estoy dándole todo el valor que tiene la familia mexicana, exaltando esos valores. Es que tenemos ese gran tesoro y a veces lo ignoramos.

Es como los racistas, no se dan cuenta de que lo están haciendo es despreciar la herencia de grandes civilizaciones que florecieron en lo que hoy es nuestro territorio, que ya quisieran en otras partes y en una concepción errónea de lo que es la civilización: ‘No estás civilizado’. A ver, ¿por qué no? Eso es lo que tenemos que ver.

Bueno, en tu pregunta, nosotros tenemos aquí que fortalecer valores, nuestras campañas.

Y ofrezco también, para que no me digan los jóvenes: ‘Ya que estás censurando, a ver, ¿y qué propones?’ Les voy a presentar una selección de unas 10 rolas, buenas, buenas, buenas. Y, también, si quieren, que sigan escuchando todo, o sea, prohibido prohibir, nada más que mucho cuidado, mucho ojo, mucho ojo.

PREGUNTA: Señor presidente Andrés Manuel López Obrador.

Soy Tere Mora Guillén, corresponsal del Diario de Veracruz y Diario del Istmo.

Señor, yo quisiera preguntarle, tengo tres cuestiones. La primera, el Corredor Interoceánico contempló en un inicio cinco polos de desarrollo en Veracruz y cinco en Oaxaca; sin embargo, en la actualidad se maneja cuatro para Veracruz: Coatzacoalcos I, Coatzacoalcos II, Texistepec y San Juan Evangelista; y seis para Oaxaca: Salina Cruz, San Blas Atempa, Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Mixtequila y Barrio de La Soledad. ¿Qué motivó para que Jáltipan quedara fuera del polo de desarrollo?

¿Podría reincorporarse este municipio para la instalación de uno de los parques industriales que se ubicarán por todo el corredor interoceánico, señor? ¿Qué otros ajustes se han presentado al proyecto?

Por otra parte, señor presidente, la Secretaría de Economía dio inicio a una serie de encuentros y conferencias con el sector privado nacional e internacional para promover el arribo de inversiones al Istmo de Tehuantepec. El pasado 18 de junio llegó una misión de 20 empresas de Taiwán que conocerán el Corredor Interoceánico. ¿De estas visitas se ha logrado el compromiso de alguna inversión?

Esa sería la pregunta, la primera.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, estuvimos en Salina Cruz este fin de semana y el sábado hicimos una reunión de todo el proyecto del istmo, acerca del avance en ese proyecto.

A ver si nos puede mandar el almirante Ojeda, hay una lámina sobre los parques industriales y sí son 10, lo que no sé si son cinco y cinco o cuatro o seis, eso ahora lo vemos. Pero ya se inició el proceso, ya se lanzó la convocatoria para cinco, incluso los primeros son los de Veracruz.

INTERLOCUTORA: ¿Este municipio de Jáltipan quedará integrado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé, ahora lo vemos. No sé el motivo por el cual no se incluyó. Es Jáltipan, ¿no?

INTERLOCUTORA: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero lo vemos.

Ya inició y va muy bien ese programa, yo creo que, para noviembre, diciembre, ya están asignados los 10 parques industriales. Ya tienen agua, tienen garantía de luz, de gas. Para eso fue la reunión. Además, hay otros proyectos.

INTERLOCUTORA: Señor, otra pregunta sería: en el estado de Veracruz se encuentra el proyecto de gasoducto que contempla conectar los municipios de Tamiahua, Tuxpan y Coatzacoalcos con la refinería Olmeca. La obra es promovida por la Transportadora Gas Natural de la Huasteca, filial de la canadiense TC Energy, en un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. Se había mencionado una inversión de cinco mil millones de dólares.

¿Nos podría confirmar que avance tiene esta obra y la relevancia que tendrá para esta región del estado de Veracruz y del país?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ya está suscrito un convenio entre esta empresa TransCanada y la Comisión Federal de Electricidad para llevar el gas por mar de Tuxpan a Coatzacoalcos en una primera etapa, de Coatzacoalcos a Dos Bocas y de ahí ya al gasoducto de Dos Bocas a Tabasco y de Tabasco a Yucatán.

Ya se terminó el gasoducto de Dos Bocas a Reforma, Chiapas en los límites con Tabasco.

INTERVENCIÓN: Cactus.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cactus.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, Reforma, Reforma. Ya se terminó.

Y ese es el programa. Si ponen el plano nada más para…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: El de los polos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Los dos, también el de México para que yo nada más los explique.

Ya está, es un acuerdo. Y sí son como cinco mil millones de dólares con esta empresa.

Y hay otra asociación con otra empresa estadounidense, de la Comisión Federal de Electricidad, para una planta de licuefacción, pero eso es en Altamira, Tamaulipas, pero es parte de lo mismo.

Es esto. Bájale, baja a ver si se puede así, eso, un poquito más. Ajá, sí, por aquí está Tuxpan. A ver si abres para encontrar a Tuxpan.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Está arriba, de Poza Rica, arriba de Poza Rica, un poco más a la…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, más. Bájalo, bájale más, otro poquito. Ahí.

Bueno, de Tuxpan es un gasoducto hasta Coatzacoalcos hasta abajo. Ya está contratado. Ya se tiene el que llega de Texas a Tuxpan, ese ya está funcionando.

Por eso, se va a tener arriba una —con ese mismo gas en Altamira— una planta de licuefacción en Altamira para tener gas y llevar gas a Europa, también es un acuerdo ya con la Comisión Federal.

Y al que te refieres tú es de Tuxpan a Coatzacoalcos.

INTERLOCUTORA: Sí, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hasta acá. Y de aquí a Dos Bocas y ya de Dos Bocas ya por tierra a Reforma, límites con Tabasco y de ahí a la península. Es Cactus, que no lo podíamos decir, o me camuqué. Sí, pero es de aquí, por aquí.

Aquí está Reforma y aquí ya viene otro ducto que va a la península, allá, a la península de Yucatán.

Pero sí se está trabajando en eso.

¿Y no les mandó el almirante los polos? A ver. Aquí están. Mira, sí está Jáltipan.

INTERLOCUTORA: Ah, sí esta Jáltipan.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Esto es Veracruz: San Juan Evangelista, Texistepec, Jáltipan, Coatzacoalcos II y Coatzacoalcos I, son cinco. Y estos son de Oaxaca hasta Salina, lo mismo, cinco.

INTERLOCUTORA: Sí, cinco y cinco.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: Señor, muchísimas gracias.

Y, por último, le preguntaría, señor: Veracruz había producido, hasta el mes de mayo de 2023, 66 mil 752 toneladas de carne de res, que corresponde al 12.7 por ciento del total nacional; sin embargo, a pesar de encabezar la lista de producción en el país, ganaderos están inconformes por el ingreso de carne de Sudamérica, que cuenta con los permisos sanitarios, pero afirman que es de mala calidad y más barata, lo que califican como una competencia desleal.

¿El gobierno mexicano tomaría alguna medida para atender la petición de los ganaderos nacionales en el sentido de reducir la importación de carne de res de otros países y de ayudarlos en momentos tan complicados como en esta temporada de sequía que pega a varias regiones, señor?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tomamos en cuenta la demanda.

Siempre existe eso. Antes, como se cayó por completo la actividad ganadera en el periodo neoliberal, todo era importación, mucho ganado de Centroamérica, de Guatemala, ahí por Benemérito de las Américas, en los límites de Chiapas, con Guatemala. Estamos hablando de camiones de ganado que pasaban diariamente hasta 20, las llamadas panzonas, porque se abandonó la actividad ganadera. Llegó a ver una vaca cuatro mil pesos en esos tiempos. Por eso en esa región se empezó a sembrar mucha palma de aceite, porque fue la opción, todavía no estaba el Sembrando Vida.

Ahora ha mejorado la actividad ganadera, ya aumentó el número de cabezas de ganado en el país, se habla de que ya somos autosuficientes en producción de carne, aunque todavía se importa.

Y lo que, entiendo, quieren ahora los ganaderos es que haya aranceles o se cierre la importación para que ellos tengan mejor precio, eso es lo que seguramente están buscando. Nosotros tenemos que buscar también los equilibrios, porque no debe de costar mucho el kilo de carne, entonces para eso estamos, para buscar opciones y sí ayudar al productor nacional, nada más sin encarecer el producto, pero eso es lo que estamos haciendo.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ustedes dos.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Óscar González, de Relax 104.5 FM. Gracias por permitirme el uso de la palabra.

Señor presidente, fíjese que miles de habitantes de la comunidad de Llano Grande Azcapotzaltongo, municipio de Villa Nicolás Romero, Estado de México, le piden a usted su valiosa ayuda por un hecho de injusticia ocurrido al líder social Tomás Martínez Mandujano, muy querido por miles de personas del lugar. Y nos hicieron llegar un escrito, señor presidente, que a la letra dice:

‘Queremos pedirle de favor que nos ayude. Somos de una comunidad de gente sencilla, honesta, humilde, trabajadora, que sólo se ha encargado de organizarse y trabajar en conjunto entre vecinos para salir de la marginación en la que nos encontrábamos a falta de atención de nuestras autoridades del municipio.

‘Nuestro compañero dirigente y líder social, Tomás Martínez Mandujano, se encuentra injustamente privado de su libertad en el penal de Otumba, Estado de México, por un delito que no cometió y es señalado por la propia fiscalía de esta entidad de homicida contra un agente de investigación de nombre José Armando González, quien pudo ser herido por algunos compañeros, ya que muchos de los que vivimos aquí sabemos que él no se encontraba en ese lugar.

‘Es claramente una fabricación de delito para que los verdaderos culpables sigan gozando de impunidad, pues trabajan dentro de las filas de la policía ministerial, quienes entraron a un domicilio particular sin una orden, amenazando, torturando y golpeando a una joven mujer. Por ello, le pedimos su valiosa intervención para que Tomás Martínez no sea injustamente sentenciado y esté privado de su libertad.

‘También pedimos una investigación para que sean detenidos los verdaderos culpables, también que sea investigado el juez de Control, Miguel Ángel Méndez encargado de este asunto y se preste al juego sucio ya que, a pesar de haber aportado pruebas contundentes que claramente demuestran su inocencia y a pesar de las contradicciones y falta de veracidad de la parte acusadora, sabemos que usted, presidente es una persona muy humana y está en contra de las injusticias trabadoras, que está a favor de los pobres.

‘Decirle que Tomás es uno de ellos. Por favor ayúdenos, no permita que por corrupción e encubrimiento de los verdaderos culpables encarcelen a un inocente. Hoy somos nosotros, ¿mañana quién más va a poder ser?’

Y, por otro lado, señor presidente rápidamente comentarle que no sabemos qué está sucediendo en la aduana de Ciudad Juárez, México de El Paso Texas, Estados Unidos hacia México.

Comentarle que hay un caso en especial de tantos que se dan en esta frontera entre México y Estados Unidos, en Ciudad Juárez y Texas. Se trata del joven Kevin Cabrera de la Cruz, un ciudadano americano radicado en El Paso, Texas quien al venir a Ciudad Juárez a reparar su camioneta Chevrolet Pick Up, modelo 2006, le fue retirada por autoridades de esa aduana sólo por traer placas americanas ya vencidas y que por ello lo hacen acreedor a una multa de 485 mil pesos, según las autoridades, esa aduana, por evasión fiscal cuando en esa ciudad andan circulando cientos y cientos de vehículos en esas condiciones. Estos hechos ocurridos el pasado 17 de febrero del año 2023.

Cabe mencionar que ese vehículo es parte de la herramienta de trabajo del afectado, quien le pide su valiosa ayuda y al recién nombrado titular de Aduanas México, su reconsideración para poder recuperar su camionetita, la cual se encuentra retenida en esa ciudad fronteriza.

¿Sería posible que se le pueda ayudar, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos a encargarle al cónsul de ahí de El Paso que lo vea, pero que tú le digas que busque al cónsul de El Paso, Texas.

INTERLOCUTOR: Perfecto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, de parte de nosotros. Ya va a saber el cónsul de que lo va a buscar. Que vaya al consulado.

Y lo otro, Rosa Icela Rodríguez, lo primero que planteaste, ella va a atenderlo.

INTERLOCUTOR: Sí, lo de la comunidad. Gracias, presidente.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Mi nombre es Yusbel Rada, de CódigoLibre.mx.

Señor presidente, ¿cuál es el plan o soluciones que se pueden implementar por parte de las autoridades para este tema del agua en general?

Uno de los temas que preocupa también es el alta del agua potable, refresco, jugos. Ahorita se terminó la tercera ola de calor, pero se espera que para el 4 de julio pudiera venir la cuarta ola de calor. Y, de veras, han aumentado mucho estos precios del agua, el refresco. ¿Y cómo pueden las autoridades hacer un llamado a cuidar? ¿O qué debemos hacer para lo que se espera con esta cuarta ola de calor?

Segundo, señor presidente, con su permiso, finalizando el año usted va a visitar algunos países de Sudamérica, ya usted lo comentó la semana pasada. Quería saber si está en planes con alguna reunión bilateral o alguna visita o algún llamado, si tiene pensado visitar el país Venezuela.

Gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, acerca de lo primero, estamos llevando a cabo una campaña de orientación para tomar agua, que la gente esté hidratada, que no se exponga al sol.

Afortunadamente ya está lloviendo, ahora que estuvimos en el sureste ya hay lluvia en todo el sureste. Había zonas en donde no llovía y ya empezó a llover, incluso aquí en el centro del país, también en el norte. En fin, están mejorando las cosas.

De todas formas, vamos a seguir estando pendientes sin alarmar, porque miren lo del periódico el Reforma, que se dedicó, como Alarma!, a decir que nos íbamos a quedar sin luz, que iba a haber apagones, a ocho columnas, todo porque están enojados sus jefes o patrocinadores o mecenas, porque se está fortaleciendo la Comisión Federal de Electricidad.

¿Saben qué querían estos señores que se sentían dueños de México con su prensa conservadora, como el Reforma?

Que al final de este gobierno, la Comisión Federal estuviese generando sólo el 16 por ciento de toda la energía eléctrica que consumimos en México, ese era el plan, 16 por ciento, es decir, 84 por ciento del mercado en manos de empresas privadas. Iba a quedar el pueblo, el consumidor, en estado de indefensión porque iban a cobrar las tarifas que les diera la gana.

Como paramos esa política privatizadora, lo que estamos haciendo es fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad, pero eso les molesta mucho a estos corruptos, porque no son en sentido estricto empresarios, son traficantes de influencia que se dedican a medrar. Entonces, ahora la Comisión Federal ya tiene 55 por ciento de capacidad de generación.

Compramos 13 plantas a Iberdrola, seis mil millones de dólares, porque tenemos presupuesto, también porque no se permite la corrupción y hemos ahorrado. Por eso se garantiza que no aumente el precio de la luz.

¿Qué quisieran los del Reforma o, mejor dicho, los patrones del Reforma, los jefes del Reforma?

Que fracasara la Comisión Federal de Electricidad para que ellos se tragaran todo el mercado eléctrico nacional.

Somos distintos, tenemos dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Para nosotros, los únicos negocios que deben importar al presidente y a los funcionarios son los negocios públicos, crear condiciones para que todos puedan hacer negocios y obtener ganancias legítimas, pero lo fundamental es gobernar para el pueblo y por eso tenemos que cuidar las empresas públicas.

Me decía alguien que, cuando estaba la campaña del Reforma la semana pasada, hubo una lluvia fuerte en Texas y se quedaron sin luz no sé cuántos días porque no tenían trabajadores.

Aquí hemos dicho que viene un huracán, que no lo estamos llamando o invocando, pero hacen daño los huracanes y a la semana se restablece el servicio de luz por los trabajadores electricistas, por los técnicos mexicanos.

Si allá viven los dueños del Reforma, en Texas, ¿por qué no informaron de eso? ¿Y por qué aquí estaban apostando a que nos íbamos a quedar sin luz?

Entonces vamos a que no falte el agua, como lo planteas y también estamos construyendo acueductos, estamos también construyendo plantas de tratamiento para agua en distintas partes del país.

Y una recomendación también respetuosa: hay que tomar agua de frutas de temporada y pozol y tascalate y chilate, eso es muy sano y fruta de temporada.

INTERVENCIÓN: Piña ahorita.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Piña.

INTERVENCIÓN: Mango, ya viene ahorita.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El mango. Es más barata, mucho más barata, más sana que las otras aguas, cuestan mucho. Entonces, hay que buscar la fruta de temporada, es más sana.

INTERLOCUTORA: Además que estamos dañando mucho con cantidad de plástico que estamos comprando a diario.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí.

Y acerca del viaje a Sudamérica, tengo pensado ir a Chile, eso es lo que he decidido nada más, todavía no he resuelto lo de visitar otros países, pero lo de Chile es el día 11 y yo tengo que estar aquí el día 13 por la conmemoración de Los Niños Héroes. Tengo que ir a Chiapas el 14, que se cumplen 200 años de la integración del territorio de Chiapas a México, 200 años.

Entonces, voy el 11 y tengo que estar ya aquí el 13 y eso es lo que voy a hacer. Voy a Chile porque es un compromiso, son 50 años del asesinato de Salvador Allende.

INTERLOCUTORA: Gracias, señor presidente.

Y, para terminar, sé que ahorita estaba comentando una de mis compañeras que preguntó. ¿Sabe que Reino Unido hizo un llamado a sus habitantes a que no visiten 10 estados de México por supuestamente inseguridad y temas de droga? Yo sé que había comentado esto, pero su opinión respecto a esta declaración que hizo Reino Unido.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues se respeta, ¿no?, nada más que están malinformados y se están perdiendo de conocer un país bellísimo.

Tampoco les hacen mucho caso, ¿eh?, sus conciudadanos, porque está Cancún lleno, lleno, más de 700 vuelos diarios. Si por eso nos estamos apurando para terminar el aeropuerto internacional de Tulum, porque ya se tiene que cerrar para vuelos particulares Cancún, en algunos días, porque es mucho el tráfico, está creciendo el turismo en todos lados, en todos lados, Los Cabos, en Nayarit, en Jalisco, en Guerrero.

Ayer estuvimos en Puerto Escondido, es algo extraordinario, yo creo que es el sitio turístico, el destino turístico más visitado en términos porcentuales en los últimos tiempos, Puerto Escondido, esa costa, mística, bellísima.

Imagínense con el Tren Maya. Están llegando muchos, pero muchos, muchos turistas, son 30 millones de turistas, está creciendo mucho esta actividad y nos ayuda, nos ayuda mucho porque significa ingresos, divisas y trabajo para todos los que tienen que ver con el sector turístico, los que trabajan en hoteles, en restaurantes, el transporte. Es una muy buena actividad económica y está creciendo bastante.

Y decirles a los ciudadanos ingleses que no hay nada que temer en México, que estamos bajando la incidencia delictiva y son muy pocos los sitios donde hay violencia, muy pocos.

México es un país bello y seguro. Eso no les va a gustar a los del Reforma y a Ciro y a López-Dóriga, pero, bueno, ellos tienen que hacer ese trabajo, esa labor porque son parte de la oposición, hay que entenderlos y respetarlos; es decir, que sigan diciendo todo, que sigan atacándonos y, a veces calumniándonos y a veces insultándonos, porque ya han llegado a eso, nada más que Manuelita ya está en el cielo.

Ya nos vamos, ¿eh?

PREGUNTA: ¿Se va a cerrar el aeropuerto de Cancún para aviones particulares (inaudible)?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Si no, esa es ocho columnas mañana en El Universal. No, no, no. Lo que dije es que como hay mucho tráfico y se da preferencia a los aviones de pasajeros, los privados, porque llegan vuelos privados, sí tienen que esperar a veces cuando está completamente lleno el aeropuerto, cuando hay mucho tráfico, entonces se les dice que un fin de semana no hay posibilidad o sólo a tal hora pueden bajar; pero no vamos a cerrar ningún aeropuerto, ninguno.

Ya me va a salir ahora El Universal como el Reforma. O sea, el Reforma que se va a quedar el país sin luz y El Universal que vamos a cerrar el aeropuerto de Cancún. No, no, no.

Bueno, vámonos a desayunar. Nos vemos mañana.

+++++

