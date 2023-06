Alexa Moreno: así fue su dura caída durante las pruebas de Gimnasia en los Juegos Centroamericanos

La gimnasta mexicana sufrió un percance durante su rutina en la prueba por equipos

En el cuarto día de competencia dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023, el equipo mexicano de Gimnasia artística femenil logró conquistar la medalla dorada en su categoría; sin embargo, este logro pendió de un hilo tras una caída de Alexa Moreno en las barras asimétricas

La selección nacional de gimnasia artística liderada por la nacida en Mexicalli, Alexa Moreno, no decepcionó y brilló de buena manera el pasado domingo 25 de junio dentro de la modalidad por equipos en el Polideportivo Merliot. No obstante, los reflectores se fueron más por la actuación de Moreno, quien no tuvo la mejor de sus presentaciones en las barras asimétricas y protagonizó una notable caída.

A pesar de su percance en la última prueba, el rendimiento de la medallista mundial en Doha 2018 no fue opacado, pues su buen desempeño previo en las rutinas de piso, salto de caballo y la viga, le valieron para contribuir de forma positiva en las calificaciones del equipo.

El equipo de Gimnasia obtuvo la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 Foto: CONADE

Momentos después de colgarse la presea de oro y entonar el himno nacional mexicano, Moreno declaró para Todo, Menos Fútbol, su sentir con la caída que tuvo en plena competencia, aclarando que llevaba bastante tiempo sin sufrir ese tipo de percances, pero tomando todo de forma positiva.

Estaba bastante decepcionada, sobretodo porque el elemento en el que me caí yo creo que tenía años sin caerme en eso. Yo creo que esperaba caerme en cualquier otra cosa, menos en eso. Tengo mucho coraje; dije ‘Maldita sea’. Siempre lo que pasa primero como que trata de darle seguridad al equipo; yo nunca he sido la más segura pero me toca ser la primera y si sentí que las deje un poquito abajo en ese aspecto.

Posteriormente, apuntó que ese tipo de pormenores le sirven para quitarse la presión de encima, misma que ella sola se genera en cada competencia.

Es feo, yo no sé que hubiera pasado pero si sentí un poco de responsabilidad en ese momento, pero al final me ayudó a relajarme un poquito más y concentrarme a lo que venía, a lo que seguía. También me sirvió para recordarme que vengo a disfrutar la competencia; de repente como que vuelvo a caer en ese ciclo de auto-presión y bueno, me sirvió para salirme de ese ciclo, así pasa.

El equipo de Gimnasia obtuvo la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 Foto: CONADE

Cabe recordar que la atleta mexicana tuvo que someterse a procedimientos quirúrgicos durante 2022, motivo que la privó de competir durante todo un año. 2023 significó su retorno tras 20 meses sin competencias internacionales desde que logró el cuarto lugar mundial en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Como ya se mencionó, el conjunto “azteca” se hizo del primer lugar después de obtener un total de 156.800 puntos, con lo que le bastó para superar de forma contundente la sumatoria final de Panamá (146.800) y Colombia (142.700), quienes finalizaron con la medalla de plata y bronce, respectivamente.

De igual manera, Natalia Escalera, quien fue un pilar del equipo durante la prueba, comentó lo que significó conquistar el oro en el actual certamen, pues es algo con lo que venían soñando desde meses atrás.“Esta medalla es algo que ya habíamos decretado todas como equipo, que íbamos a ser campeonas centroamericanas y finalmente se dio el resultado con una buena actuación de todas y por eso valió la pena”, comentó para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

El equipo de Gimnasia obtuvo la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 Foto: CONADE

De igual manera, es importante señalar que las actividades de la gimnasia artística mexicana, en las ramas varonil y femenil, continúan este lunes 26 de junio en San Salvador 2023, con los all around, donde irán en busca de medalla individual.