“Ahora te voy a reportar”: taxista devuelve celular a pasajera y ella terminó reclamándole porque se tardó

Un taxista demostró sus valores al devolver el celular de una usuaria que lo había olvidado en el auto

“En vez de hacer un bien, hizo un mal”, fue uno de los tantos comentarios que hicieron usuarios en redes sociales en un video viral, en donde un taxista demostró sus valores al devolverle un celular a una pasajera que se olvidó en su unidad, sin embargo, al entregárselo, ella le reclamó y amenazó con reportarlo en la app de viajes.

A través de su cuenta de Tiktok, Richy MX, un taxista que comparte las aventuras que tiene al ser conductor de aplicación de viajes, mostró un suceso que la comunidad de internet tachó de injusta cuando una mujer le reclamó porque no traerle su celular rápido a pesar de que lo olvidó en su unidad.

Al inicio del video se ve a Richy manejando rumbó a recoger a un pasaje, cuando de repente un celular comienza a sonar. Al percatarse, el chofer se dio cuenta y respondió la llamada de la pasajera que olvidó su móvil.

Pasajera: “Oye se quedó mi teléfono en tu carro”

Conductor: “Sí, aquí lo tengo, ya lo encontré”.

Pasajera: “¿Me lo podrías traer?”.

Conductor: “Sí, pero aguántame tantito porque justamente voy por un viaje deja lo termino y te lo voy a llevar. Es ahí donde te deje, ¿verdad?

Pasajera: “Sí, pero ¿cuánto te tardas?

Conductor: “No me tardo, no más déjame dejar este pasaje y voy y te lo regreso”.

Pasajera: “Va, órale”.

“Dime si me lo vas a regresar o si no te reporto”

El taxista expresó su coraje al ver la injusticia de la pasajera.

Como era de esperar y al transcurrir los minutos, la mujer identificada con el nombre de Mariana, le marcó al conductor reclamándole que ya se había tardado y que si no le regresaba el celular lo iba a reportar en la aplicación.

“Oye, ¿si me vas a traer el teléfono? Es que ya te tardaste un montón. Dime si me lo vas a regresar o si no te reporto”, dijo enfurecida la mujer.

Para tranquilizar a la mujer, el chofer en pleno viaje le dijo que no tardaba, ya que estaba por concluir el servicio. “Como la ve señora, todavía que olvida su celular, me reclama y me ordena”. dijo a la pasajera que llevaba.

Después de 20 minutos, Richy finalmente pudo llegar al lugar donde había dejado a Mariana, quien en vez de agradecerle al taxista por regresarle el celular, le reclamó y amenazó por tardar en regresarle su dispositivo móvil.

Conductor. “Hola Mariana, mira aquí está”.

Pasajera: “Pensé que ya no me lo ibas a traer”

Conductor: “No, no ves que te dije que tenía un viaje”.

Pasajera. “Ahora por tu culpa voy a llegar tarde a mi trabajo”.

Conductor: “Ahora es mi culpa”

Pasajera: “Tu responsabilidad es traérmelo luego luego cuando te diste cuenta de que lo había dejado.

Conductor: “Yo no lo olvidé en el carro, ¿verdad? ¿Tengo que cuidar tus cosas?

Pasajera: “Ahora ni modo, te voy a tener que reportar”.

El video se comenzó a hacer viral y logró acumular millones de reproducciones en donde los seguidores mostraron su enojo en contra de la mujer, y su admiración por el taxista que demostró su honestidad.

“Brother lo hubieras llevado a las oficinas y ya es lo que yo he hecho; Me a pasado parecido y ahora les digo que terminando mi turno se lo llevo o si gusta le cobro lo que marca la app de donde estoy a su punto; richi le hubieras dicho, no puedo traigo viaje largo, no me conviene regresar, mejor lo llevo a las oficinas y ahí tu lo recoges, igual y se doblaba; lamentablemente las personas no se hacen responsables de sus descuidos es más fácil culpar te que reflexionar que fue por su descuido de la chica; que nefasta situación. Que eso no te cambie tu honestidad y calidad de servicio”, fueron los comentarios