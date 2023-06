México vs Honduras: dónde ver el encuentro de la Copa Oro

La Selección Mexicana comenzará su participación en la Copa Oro 2023 enfrentando a Honduras. (Twitter/ @miseleccionmx)

La Selección Mexicana comenzará su andar en la Copa Oro 2023 enfrentando a su similar de Honduras, en un duelo correspondiente al grupo B en donde también se encuentran Haití y Qatar, siendo el primer juego que dirigirá Jaime Lozano.

México ha tenido una semana difícil luego de su eliminación en las semifinales de la Nations League, en donde fue exhibido su mal funcionamiento por parte de Estados Unidos con un marcador que terminó tres a cero.

Al final consiguieron quedarse con el tercer puesto del torneo venciendo a Panamá, sin embargo, el no llegar a la final no fue del agrado de la gente quien no asistió al estadio para ver el partido. Debido a esto, los directivos de la Federación Mexicana de Futbol tomaron la decisión de despedir a Diego Cocca y poner en su lugar a “Jimmy” Lozano, quien formó parte del proceso que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Con menos de una semana para el debut del conjunto tricolor en la Copa Oro, el técnico interino ha tenido que trabajar a marchas forzadas, sobre todo tomando en consideración que Alexis Vega y Sebastián Córdova causaron baja por lesión.

El conjunto tricolor se encuentra obligado a ganar el torneo de Concacaf tras lo ocurrido en Nations League.(Twitter/ @miseleccionmx)

Horario y dónde seguir el debut de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana debutará en la Copa Oro 2023 este domingo 25 de junio cuando enfrente a Honduras desde el NRG Stadium en Houston, Texas, el encuentro será a las 18:00 hrs (tiempo del centro de México).

La transmisión se podrá seguir en Azteca Deportes a través de Azteca 7, además de su aplicación para dispositivos móviles y en su canal de Youtube. También TUDN llevará las acciones del partido, tanto en señal abierta como en restringida, de igual forma será transmitido por su aplicación de Vix.

El combinado tricolor mantiene una hegemonía sobre los catrachos, con quienes no han perdido desde hace casi seis años. Las estadísticas marcan que la Selección Mexicana ha ganado tres de los últimos cinco duelos ante Honduras, dos de ellos en la pasada eliminatoria mundialista rumbo a Qatar y el otro en la pasada Copa Oro en donde se impusieron en la etapa de Cuartos de Final.

Tras lo ocurrido en la Nations League, México tiene la obligación de salir campeón del torneo, mismo que no ha ganado desde 2019, siendo su único campeonato en las últimas tres ediciones en las que ha participado. Junto con esto se suma la presión sobre las convocatorias que presentaron Estados Unidos y Canadá, quienes irán con un cuadro alterno.

Jaime Lozano será quien dirija al cuadro nacional de forma interina durante la Copa Oro. (Foto: Twitter/miseleccionmx)

Roberto Alvarado y Diego Laínez son los jugadores que se sumaron tras las bajas de Vega y Córdova, además durante el viernes 23 de junio la Concacaf dio a conocer que César Montes y Gerardo Arteaga serían sancionados por lo sucedido en el Final Four.

Recordado que ambos jugadores salieron expulsados durante el encuentro ante Estados Unidos, Montes vio la tarjeta roja luego de una fuerte entrada sobre uno de sus rivales. Por su parte, Arteaga fue sacado del partido tras un conato de bronca con Sergiño Dest.

El jugador del Espanyol, César Montes fue sancionado con tres encuentros por lo que se perderá toda la fase de grupos. Mientras que el futbolista del Genk, tendrá un castigo de dos partidos situación que lo marginará de los duelos ante Honduras y Haití.

La FMF informó que apelaría las sanciones impuestas a los seleccionados aztecas, aunque con un día restante para que sea el debut mexicano se ve difícil que este problema pueda ser solucionado de buena manera, por lo que Lozano no podrá contar con ellos.