Joaquín López-Dóriga desata burlas por insultar al novio de Yeri Mua: “Lo hicieron enojar”

Joaquín López-Dóriga opinó de Naim Darrechi, pareja de Yeri Mua (Instagram)

Naim Darrechi, supuesto exnovio de Yeri Mua, causó gran alboroto el viernes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el viernes pasado debido a un altercado que protagonizó durante un encuentro con los medios de comunicación. Entre patadas a las cámaras e insultos, el influencer español fue detenido por las autoridades capitalinas y horas más tarde la veracruzana apareció en sus redes sociales para disculparse por los hechos.

Ante todo este escándalo, varios fueron los periodistas que dieron sus comentarios, como fue el caso de Joaquín López-Dóriga, quien a través de sus redes sociales desató un sinfín de burlas y reacciones ante su contundente opinión respecto al joven agresor.

Desde su cuenta de Twitter, El Teacher retomó la información sobre el arresto de Naim y se limitó a escribir: “Este pendej*”.

Joaquín López-Dóriga insultó a Naim Darrechi (Captura de pantalla/Twitter)

Usuarios se burlan de López-Dóriga

Dicho comentario causó desconcierto entre los internautas, ya que el famoso presentador de noticias suele ser muy serio en todas sus publicaciones en redes sociales.

Este fue motivo suficiente para que los tuiteros estallaran en burlas hacia el comunicador y llenaran la caja de comentarios de memes y especulaciones de por qué habría lanzado un mensaje tan altisonante.

“El Community manager se equivocó de cuenta”. “Jajajajaj te quiero mucho CM del teacher”. “Hicieron enojar al Teacher o el CM se equivoco de cuenta..”. “Su comentario es muy abstracto, señor López Doriga. Le pido de la manera más atenta que adecue su vocabulario y respete a su auditorio”. “Jajajaja lo quiero un ch*ngo teacher, cuidese”, son algunas de las menciones que aparecieron.

Respecto a si fue un error de quienes manejan las cuentas del conductor de noticias o si efectivamente fue su opinión respecto al caso, hasta el momento no hay más declaraciones al respecto por parte del involucrado.

Joaquín López-Dóriga (Foto: Cuartoscuro)

Otros resbalones de López-Dóriga

Esta no es la primera ocasión que Joaquín López-Dóriga se encuentra en el ojo público, pues hace más de una década el famoso protagonizó uno de los momentos más memorables de la televisión mexicana cuando entrevistó a Anthony Hopkins por el estreno de la película Why the rito.

El momento se volvió un meme clásico debido a que el conductor hizo la entrevista en inglés, pero debido a su acento latino se escuchó: “juay dis film?”, “juay de rito?”.

Aunque en principio parecía que no trascendería el hecho, el instante se volvió viral y hasta una canción remix lanzaron en plataformas digitales en donde se escucha al presentador de noticias repetir un sinfín de veces dichas preguntas que hizo.

Joaquín López-Dóriga (Foto: Cuartoscuro)

“Me sigo riendo como la primera vez. Sigo sin entender como no recibió el Oscar... pero a López Dóriga por semejante papelón”. “Jamás había visto este video pero lo que me sorprende más es que alguien como el señoron de Hopkins nunca haya perdido su sencillez, al contrario se ríe de lo que está pasando a su alrededor”, son algunas de las menciones que aún aparecen en YouTube.

De igual manera, algunos usuarios defendieron a Joaquín López-Dóriga y aplaudieron que hizo su mejor esfuerzo con las herramientas que contaba: “Inesperadamente se hecha a perder el aparato por el que A. Hopkins escucha la traducción y sobre la marcha el Maestro Joaquín López Dóriga se faja y sigue haciendo su trabajo, como pueda, con el ingles que aprendió hace algunas décadas cuando ni siquiera era tan común la educación bilingüe en Mexico; como pudo, se dio a entender. Siguió haciendo su trabajo como profesional que es, cuando bien pudo haber dicho, “tenemos dificultades técnicas, vamos a corte comercial”. Mis respetos a un Grande”.