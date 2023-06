Este es el submarino que explora las profundidades del mar de México

Submarino Cozumel (ig/atlantissubmarinescozumel)

Un submarino experimental de la compañía OceanGate implosionó en las profundidades del mar mientras hacía una expedición hacia los restos del Titanic; cinco personas murieron en el accidente. En redes sociales, el tema se hizo viral y el interés en torno la exploración marítima se volvió tendencia gracias a los testimonios de las personas que han tenido la oportunidad de vivir la experiencia.

En México también hay un sumergible que lleva turistas al inexplorado océano. Y aunque no se trata de una expedición experimental como la que vivió Alan Estrada, creador de contenido especializado en viajes, sí ofrece a quienes contratan sus servicios conocer lo que hay bajo la superficie de los mares mexicanos.

La empresa se llama Atlantis Submarines Cozumel. Entrar en su submarino para exploración tiene un costo de 2 mil 100 pesos mexicanos en caso de adultos, y mil 300 pesos para los menores de edad. Según las redes oficiales de la empresa, sus sumergibles son cien por ciento seguros y cuentan con permisos oficiales para su operación.

“Todos los años recibimos una certificación internacional por parte de auditores, es por eso que todos nuestros navíos son sacados del mar para un mantenimiento e inspección general. Durante el mantenimiento general, los navíos y el submarino son limpiados, con sus baterías recargadas entre otras técnicas para asegurar su funcionamiento”, explicaron en sus redes sociales.

A bordo del submarino se pueden ver múltiples especiales marinas (Foto: Fundación Malpelo)

Tras la noticia de la desaparición del sumergible Titán, usuarios de redes sociales tundieron a la empresa de exploración de mares mexicanos por hacer promoción de sus servicios. Algunos internautas hicieron chistes relacionados con la película Titanic y la noticia que recorrió el mundo los días pasados.

“Solo vine a leer los comentarios”, “Perfecto para mi suegra y cuñadas. ¿Sólo de ida, verdad?”, “Cuando esté en depresión, reservo”, “Gracias, joven, ahorita puro submarino”, “¿El submarino es manejado con mando de Xbox One o PS4?”, “Pero si bajo, subo, ¿cierto?”, “¿Si no volvemos nos devuelven el dinero?”, “¿Este sí tiene GPS? Digo, para que mi mamá sepa dónde ando”, “Pero, ¿sí regresamos o no? Porque el día siguiente toca trabajar, joven”, “Un viaje sin retorno”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en el perfil de Instagram de la compañia.

Un internauta defendió a la empresa diciendo: “Son 112-113 que baja a la profundidad del mar. Es un recorrido de 49 minutos aproximadamente y es muy cómodo. Mi papá y yo lo visitamos hace dos días y vimos muchas especies marinas. Tiene un sistema que permite que el submarino emerja de emergencia a la superficie, en caso de ser necesario. Así que es seguro y recomendable en familia. Y tiene descuento para quintanarroense. No se claven, es seguro”.

Y es que el accidente del Titán conmocionó al mundo entero. Luego de varios días de la desaparición del sumergible, medios de todo el mundo se mantuvieron a la expectativa. Los viajeros al interior del submarino tenían cierto tiempo de oxígeno; sin embargo, se confirmó que el vehículo sufrió una implosión tiempo después de sumergirse, debido a la presión del agua, terminando con la vida de los tripulantes al instante.

Alan Estrada, uno de los dos mexicanos que viajó en el Titán

Derivado de la lamentable noticia, Alan Estrada, actor y youtuber contó en diversas entrevistas a los medios de comunicación cómo fue su experiencia viajando en el submarino que hoy en día ya no existe.

“Sabes los riesgos que estás tomando, sabes que es un sumergible experimental, sabes que hay muchas cosas que pueden salir mal y por supuesto estás consciente de los riesgos de hacer algo así. Obviamente no te esperas que te suceda algo malo, afortunadamente no te esperas que algo malo te suceda”, relató el joven.