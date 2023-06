Ni Luis Miguel ni Stephanie Salas: ¿Por qué Silvia Pinal levantó la mano para acompañar a su nieta Michelle al altar?

Se desconoce cuándo se casará Michelle Salas. (Instagram)

Michelle Salas se comprometió con el empresario venezolano Danilo Díaz después de aproximadamente siete años de noviazgo. Fue la propia modelo quien recurrió a su cuenta de Instagram para compartir la enhorabuena con sus millones de seguidores sin imaginar que hacer publicas sus intenciones matrimoniales desatarían un sinfín de rumores sobre quién tendrá la fortuna de acompañarla hasta el altar.

Los padres de Michelle Salas encabezan la lista, sin embargo, no son los únicos que podrían acompañar a la modelo mexicana en un día tan especial donde el romance estará a todo lo que da. También podrían hacerlo algunos integrantes de la dinastía Pinal que forman parte importante en la vida de la novia, principalmente su abuela materna, Sylvia Pasquel, y su afamada bisabuela, Silvia Pinal.

La modelo se mostró muy enamorada del empresario venezolano, aunque no dio detalles de la fecha de boda (Foto: Instagram@michellesalasb)

Fue bajo este contexto que varios medios de comunicación aprovecharon una conferencia de prensa que ofreció la Última Diva del Cine Nacional con motivo de un reconocimiento político que recibió para cuestionarla respecto su papel en el enlace matrimonial de su bisnieta, en especial después de que surgieron rumores sobre la supuesta negativa de Luis Miguel para entregar a su hija en el altar.

“Ay no, yo creo que no. A mí me gustaría hacerlas las cosas que conciernen...”, declaró la estrella del cine mexicano cuando Sylvia Pasquel la interrumpió: “Tú no la puedes entregar porque tú no eres el papá, mamá, eres su abuelita”.

La declaración que lanzó Sylvia Pasquel desconcertó a su madre, quien no dudo en defender su lugar en una de las dinastías más importantes del país que ella misma comenzó: “Ay bueno y por qué no. No soy su papá pero soy su mamá”.

La modelo tiene una relación muy cercana con su familia materna, pues durante gran parte de su niñez estuvo sin convivir con su padre. (Captura: @michellesalasb/Instagram)

Pero eso no fue todo, la protagonista de El Ángel Exterminador aseguró que ya recibió una invitación formal para el evento, pero no podrá asistir porque no puede viajar. Y es que el enlace matrimonial de Michelle Salas y Danilo Carrera no se llevará a cabo en México, por lo que todas las personas consideradas deberán trasladarse tomar un vuelo al lugar hasta ahora desconocido.

“Mi mami no puede viajar”, comentó Sylvia Pasquel.

Finalmente, Silvia Pinal fue cuestionado sobre la supuesta actitud que habría tomado el Sol de México ante la boda de su primogénita con el empresario venezolano, pero no quiso entrar en detalles: “A mí ni me metan en esos chismes, yo no leo revistas ni leo de ese tipo de publicaciones... no es mi boda”.

(Foto: Instagram/@michellesalasb)

Michelle Salas volvió a hablar públicamente de Luis Miguel: ¿Lo defendió?

La modelo mexicana ha procurado evitar cualquier acercamiento con medios después de que anunció su compromiso con Danilo Díaz, pero sus esfuerzos han sido en vano. Y es que recientemente fue bombardeada con preguntas relacionadas con su boda y su padre que no pudo evitar responder.

Fue así que lanzó una contundente indirecta: “Yo siempre he dicho que no estoy peleada con mi familia o con mi apellido. Es como un arma de doble filo. Para muchas cosas me ha ayudado y para otras he tenido que demostrar más. Viniendo de una familia tan importante, no diré que es complicado, pero lleva su tiempo adaptarse, crear un nombre. La verdad es que llevo 12 años haciendo esto y, bueno, lo he hecho bien”.

La hija de Luis Miguel tuvo un encuentro con los medios de comunicación. Crédito: Youtube/Ventaneando

Pero eso no fue todo, en otro encuentro con medios reaccionó a las icónica manera que tuvo Aracely Arámbula para referirse a Luis Miguel durante una conferencia: “EL Rey Cucaracho”.