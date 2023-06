Héctor Herrera se arrepintió de llegar a la MLS: “Me quería ir”

"HH" aceptó que los primeros meses en la liga norteamericana le costó y pensó en irse

La Major League Soccer (MLS) ha recibido a una serie de jugadores provenientes de Europa, uno de ellos fue Héctor Herrera. Cuando HH concluyó su etapa con el Atlético de Madrid, el mexicano fichó con el Houston Dynamo, decisión que fue muy criticada.

A pesar de que se mostró seguro de tal cambio para su carrera deportiva, Herrera aceptó que llegó a dudar de su elección y hubo sentimientos de arrepentimiento a los pocos meses que llegó a Estados Unidos, según confesó el propio jugador.

Fue en rueda de prensa de este 22 de junio que el Zorro aceptó que quiso abandonar la MLS como consecuencia de lo complicado que fue su adaptación a su nuevo club en 2022. Héctor Herrera señaló que quería irse a la “mi****a” con su decisión, pues no imaginó que se le complicaría su nueva etapa en en balompié norteamericano.

Héctor Herrera pensó en irse de la MLS pues en los primeros se arrepintió (Foto: Kevin Jairaj/ USA TODAY Sports)

En presencia de su representante y ante diversos medios, el mediocampista se sinceró sobre lo que llegó a pensar cuando vivió sus primeros meses en Houston.

“El año pasado, los primeros seis meses me quería ir a la mi****a, perdón por la palabra, pero era realidad”

No solo en lo deportivo tuvo complicaciones el canterano de Pachuca, pues reconoció que su familia también hizo que dudara de su elección. Según Herrera, su esposa también tuvo desconfianza de que jugara en la MLS, pero se mantuvo firme y trabajó para adaptarse al club.

Héctor Herrera aseguró que los primeros meses en la MLS fueron difíciles para él y su familia (Foto: Troy Taormina/ USA TODAY Sports)

“Mi mujer me decía ‘¿qué venimos a hacer aquí?’, fue muy difícil los primeros seis meses porque yo sabía que iba a ser difícil, pero no sabía que iba a ser tan difícil”.

Fue en julio de 2022 cuando Houston Dynamo hizo oficial la llegada de Héctor Herrera, fichaje que se concretó antes de su participación en el Mundial de Qatar 2022. Ante las críticas de aquel momento, el naturalizado portugués explicó que se mantuvo fiel a la idea de que iba a ser un proceso largo de adaptación en todos los sentidos.

“Yo no perdía ese foco que teníamos nosotros o el plan o el proyecto que teníamos nosotros, yo le decía ‘tranquila, las cosas van a salir bien, el próximo año nos va a ir bien, vamos a tener un buen equipo’. Es un proceso, las cosas no se hacen de la noche a la mañana”, agregó.

Fue en julio de 2022 cuando Houston Dynamo hizo oficial la llegada de Héctor Herrera (Foto: Troy Taormina-USA TODAY Sports)

Fue así que de julio a diciembre —mes en el que compitió con la selección mexicana en Qatar 2022— tuvo complicaciones para encajar en el equipo y aportar al Houston. Ahora a pocas semanas de cumplir un año en la MLS aceptó que ya se siente adaptado en el “100%” con el equipo.

Por otra parte aseguró que el idioma también le fue complicado ya que él no habla nada de inglés, así que la comunicación con sus compañeros ha sido difícil para el mexicano.

Héctor Herrera se molestó por no ser convocado a la selección mexicana

Con el panorama que vive la selección mexicana, HH rompió el silencio y lanzó una indirecta a la Federación Mexicana de Futbol (FMF), así como al ex cuerpo técnico de Diego Cocca. En vísperas de que empiece la Copa Oro 2023, Herrera no entiende por qué no fue considerado para ir con el Tri.

Héctor Herrera considera que aún puede seguir en la selección mexicana (REUTERS/Dylan Martínez)

A pesar de que jugarán en su ciudad, el equipo azteca no lo incluyó para la Nations League ni para Copa Oro, situación que incomodó al jugador ya que sintió que está “borrado” por elegir a la MLS. Fue en entrevista para Fox Sports en donde lamentó que no fuera incluido en el llamado.