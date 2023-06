Cuándo será la Marcha contra el maltrato animal en CDMX

Rescatistas y amantes de los animales marcharán en CDMX contra el maltrato (Fotos: Amor sin raza/Getty Images)

Los asesinatos de los perritos Scooby y Huellitas causaron gran indignación nacional por ser una muestra del maltrato animal a nivel nacional. En medio de la enorme atención que atrajeron estos casos, rescatistas y amantes de los animales saldrán a marchar en Ciudad de México para exigir justicia y un alto a la crueldad.

La cita para la marcha contra el maltrato animal es el próximo 25 de junio a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia. Los contingentes recorrerán puntos emblemáticos de la capital hasta llegar al Zócalo.

El camino para llegar hasta la Plaza de la Constitución partiendo de la Victoria Alada será Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Cinco de Mayo.

La vestimenta recomendada para participar en esta movilización es ropa negra para expresar luto para los animales que murieron de forma violenta y en condiciones indignas. También prendas naranja, color que representa la lucha contra la crueldad y el maltrato.

La marcha contra el maltrato animal partirá del Ángel de la Independencia (Foto: Twitter @PirokStar)

Además, las organizaciones sin fines de lucro y rescatistas que están convocando piden a los asistentes no llevar a sus animales de compañía para evitar que se estresen ante la gran afluencia y movimiento.

Entre las personas que han convocado a la marcha están celebridades e influencers, entre ellas la primera actriz Ana Martín.

“Ojalá no se les olvide el domingo 25 de en el Ángel a las 11 de la mañana para la marcha contra el maltrata animal”, expresó la histrionisa en un video subido a su cuenta de TikTok.

Ana Martín recordó además el caso de Scooby, perrito que fue lanzado a un caso con aceite hirviendo en Técamac. Pidió salir a marchar para que el responsable de la muerte del can no salga de prisión.

El 25 de junio se llevará a cabo la primera marcha contra el maltrato animal en CDMX (Foto: Twitter @LetyVarela)

“Es un asesino, ese señor no puede salir de la cárcel. Nosotros tenemos que apoyar y apoyar a todos nuestros animalitos. Si no los quieres, nada más no los toques”, expuso la actriz.

También convocó Zadrigman, un rescatista que ganó gran popularidad en redes sociales por rescatar animales heridos y abandonados vestido como superhéroe. El influencer incluso lanzó una convocatoria para conseguir a un acompañante para la movilización, a quien además prometió invitarlo a uno de sus rescates.

Leticia Varela, titular de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Ciudad de México, compartió la invitación. Sin embargo, anunció que no asistirá.

“No, no iré. Por respeto. Pero sépanse que aquí hay una aliada que está dispuesta a ayudar siempre. Mil gracias por tantas invitaciones”, publicó en redes sociales.

La marcha contra el maltrato animal concluirá en el Zócalo (Foto: Especial)

El mismo día se llevará a cabo una marcha con el mismo objetivo en Puebla a las 10: 00 horas desde la Fiscalía hasta el Zócalo.

Scooby y Huellitas: los casos de maltrato animal que causaron indignación

Recientemente se captaron la atención los asesinatos de Scooby y Huellitas. El primero fue asesinado en una carnicería en Técamac, Estado de México por un hombre quien tras amedrentar al dueño del negoció tomó al perrito y lo lanzó a un cazo en el que hervía aceite.

El presunto responsable fue detenido en Ciudad de México, podría pasar hasta 6 años si es encontrado culpable de maltrato animal. A la pena máxima por este delito, se podría sumar un castigo por homicidio en grado de tentativa.

El caso de Scooby visibilizó el maltrato animal (Foto: Facebook Peludos Desamparados)

Mientras que Huellitas, fue un perrito torturado y asesinado por una estudiante de preparatoria en Puebla. La menor de edad exhibió en redes sociales el cruel asesinato del cachorro al que adoptó poco antes.

La adolescente, identificada como Vanessa “N”, dejó Puebla ante las exigencias de los alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico de Industrial y de Servicios 86 (CBTIS) en el que estudiaba. Se encuentra prófuga de la justicia.