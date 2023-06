¿Cuál es la corcholata favorita de Elena Poniatowska? Ella responde

Las "corcholatas" y sus ingresos (Infobae)

La escritora Elena Poniatowska criticó el proceso interno de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para elegir a su candidato al señalar que eso de las corcholatas a ella no le gusta, porque “vulgariza y abarata las elecciones que para muchos de nosotros es muy importante”.

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola en su programa de W Radio, la escritora dijo que ve con interés el proceso de selección ya que ella tiene dos preferidos para que sean los ganadores de la elección interna de Morena rumbo al 2024: Marcelo Ebrard Casaubón y Claudia Sheinbaum Pardo.

En el caso del excanciller dijo que su preferencia era por el origen francés que ambos comparten y porque fue scout de los franceses. Mientras que por Sheinbaum Pardo, mencionó que le interesa el tema de la mujer, en el sentido que aparezca la imagen de la mujer en la presidencia del próximo año.

La escritora Elena Poniatowska tiene preferencia por Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum para que sean los candidatos de Morena rumbo al 2024 (Senado/Twitter)

Ya que hizo referencia que el país está atrasado con respecto a América Latina, “ya ha habido muchas mujeres, desde Eva Perón y nosotros no hemos tenido ni una sola”.

A pregunta expresa si ya se había decidido por alguno de los dos aspirantes a la candidatura presidencial, expresó que cualquiera de los dos que vaya ganando, dejando la balanza en punto medio por el momento.

¿Cómo calificó a los demás candidatos?

Noroña se manifestó en redes sociales sobre el proceso para designar al candidato presidencial (Twitter/@mario_delgado)

La autora de La Noche de Tlaltelolco, aprovechó el momento y señaló que no conoce al ex secretario de Gobernación Adán Augusto López y que solo ha coincidido una vez, cuando le dio un premio por su labor periodística, “creo que se lo sacó de la manga López Obrador, de repente pareció”, haciendo referencia a su candidatura presidencial.

Con respecto a Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT) y aliado de Morena, mencionó que “Noroña siempre quiere pero va seguir queriendo”, refirió la politóloga.

Mientras del ex gobernador y senador con licencia por el estado de Chiapas, Manuel Velasco, la escritora expresó que “es un niñito de allá de Chiapas. Es como un niñito trajeadito, un muñequito”.

En el caso de la oposición que hay en México, calificó como “nula” y que no se tiene un candidato que se pueda presentar, “no tenemos candidato, nosotros nos podemos quejar bien y bonito, pero no somos capaces de presentar una sola persona”.

Cabe recordar que en abril pasado el pleno del Senado otorgó a la periodista la Medalla Belisario Domínguez por su labor, a lo cual el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que el Senado “no erró” en su elección, pues calificó a la periodista como la mejor escritora de nuestro tiempo, pero sobre todo, ha estado siempre con los que sufren y luchan por los demás.

“En esta ocasión no erraron los senadores al otorgar la Medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska. Elenita es la mejor escritora de nuestros días, la más inteligente, pero sobre todo la que ha estado siempre con los que sufren y luchan por los demás. Es una santa laica”, escribió en un tuit.

A pesar de este respaldo, la mujer de 91 años, tambien a criticado al mandatario por su labor y en su momento dijo que la crítica, a López Obrador, le hace un bien enorme.

Con respecto a ser periodista, la escritora destacó que es un oficio muy noble, “que me ha hecho amar muchísimo a mi país, y que me ha dado muchísimo porque siempre las palabras que me dicen me han enriquecido, que he tenido la suerte de hablar con Octavio Paz, con David Alfaro Siqueiros, en Lecumberri, con muchísimos presos, yo aprendí muchísimo de los presos, y de hablar con gente valiosísima, que jamás hubiera yo podido yo tratar ni conocer si no soy periodista”.