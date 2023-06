AMLO criticó que en alcaldía Coyoacán votaran por Quadri para diputado: “Se dejan manipular con mayor facilidad”

El presidente arremetió contra Quadri. (Fotos: Twitter/@g_quadri//Presidencia de México)

Durante su conferencia de prensa mañanera de este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), arremetió contra el diputado panista Gabriel Quadri.

Al hablar de los políticos independientes, AMLO dijo que “impulsaron desde el mismo régimen a los llamados candidatos independientes, independientes del pueblo, no del poder, y engañaron también muchísimo con eso”.

Recordó que en las elecciones presidenciales pasadas hubo un candidato independiente (Jaime Rodríguez Calderón) que ni siquiera reunió las firmas necesarias, pero como el presidente del INE dio la orden de que se registrara, no tuvo que juntar las firmas “o las falsificaron y le dieron el registro porque necesitaban un independiente”.

En ese momento recordó a Quadri. “Imagínense, Quadri, que ahora es diputado por Coyoacán, y siempre me gusta poner el caso de Quadri en debate, no por Quadri solamente, sino porque mucha gente de clase media con mentalidad conservadora, aspiracionistas, que se dan ínfulas de estar bien informados, son los que se dejan engañar, se dejan manipular con mayor facilidad, imagínense, votar por Quadri, pero en Coyoacán, donde se supone que viven los de mayor nivel académico, intelectuales, cuántas veces Quadri, candidato a la presidencia, como dos veces, impulsado por la maestra Elba Esther Gordillo”.

AMLO dijo criticó que en Coyoacán se votara por Quadri como diputado. | Captura de pantalla

Recordó la ocasión en la que Quadri dijo que si no existiera Chiapas, Oaxaca o Guerrero, México fuese una potencia. “Imagínense, si no existiese Chiapas, si no existiede Oaxaca, si no existiese Guerrero, no existiría México, pero esas eran las grandes personalidades del conservadurismo, y ahí andan”, señaló el presidente.

También mencionó que hace poco tiempo Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) lo afilió a ese partido. “Cómo va a sacar votos aquí en Chiapas, el PAN, con Quadri, si planteó que desapareciera Chiapas”, expresó.

Esta no es la primera vez que el mandatario federal critica que se haya elegido a Quadri como diputado en la alcaldía Coyoacán. Y es que el pasado mes de enero, el presidente de México criticó que en el centro de esa alcaldía hubiera una “aristocracia” que votó por Quadri para diputado federal, pero también en colonias populares.

“¿Cómo el pedregal de Santo Domingo, Santa Úrsula votaron por quien plantea que desaparezca Oaxaca, Guerrero y Chiapas?”, cuestionó AMLO en su conferencia de prensa mañanera del pasado 13 de enero.

En esa ocasión, AMLO también llamó a la ciudadanía a no confiarse, pues los medios de comunicación que están contra su gobierno, dijo, penetran y manipulan a la ciudadanía. “Están en favor de las minorías, porque esos medios no defienden al pueblo, no, defienden la corrupción, el clasismo, el racismo, la discriminación, hablamos de las cúpulas de los medios, no de los trabajadores que merecen todo nuestro respeto, pero hay que vender el trabajo, no la conciencia”, señaló el mandatario.

Quadri fue afiliado al PAN por Marko Cortés. (Twitter/@MarkoCortes)

Corren a Quadri de Colegio de Bachilleres

A inicios de este mes de junio, alumnos del Colegio de Bachilleres 17 de Coyoacán, echaron, al grito de “¡Fuera, fuera!”, y “¡Ya lárgate ratero!”, al diputado federal del PAN, Gabriel Quadri, quien pretendía instalar una mesa de gestión afuera del plantel.

Con calificativos como ratero y fascista, el excandidato presidencial por el extinto partido Nueva Alianza, no tuvo otra opción y, junto con su equipo, se retiró del lugar. Tras esto, los estudiantes, a coro, comenzaron a gritar “¡Sí se pudo, sí se pudo!”.

La protesta contra el legislador se debieron a actitudes que fueron calificadas como racistas, clasistas, homofóbicas y transfóbicas, como los comentarios emitidos contra la diputada trans de Morena, Salma Luévano, a quien llamó “señor” en una sesión en la Cámara de Diputados.

Quadri no dijo nada a los alumnos al momento de la protesta, pero en Twitter sí arremetió en su contra: “El fascismo vulgar promovido por Calígula. Hacia allá quiere llevar a México”, escribió después de darle retuit a un mensaje escrito por él momentos antes, en el que señaló que “Provocadores acarreados de Morena, azuzados por un cobarde merolico embozado, revientan nuestra mesa ciudadana en Coyoacán. Es el resultado de la violencia ejercida por López en su circo mañanero. Él es responsable. Es el miedo que nos tienen. Lo demandaré…”, escribió en la red social el diputado panista.