AMLO arremete contra ex consejeros del INE que asesoran a la oposición: “Simuladores y farsantes”

Va por México también iniciará proceso para la selección de su candidato a la presidencia (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que la alianza Va por México, conformada por los partidos PRI, PAN y PRD, esté siendo asesorada por ex consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y ex magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quienes llamó simuladores y farsantes.

En su conferencia de prensa mañanera desde Chiapas, el mandatario acusó que quienes asesoran al bloque opositor forman parte de la época en la que “imperaba la oligarquía”, por lo que no le extraña “que ahora se agrupen”.

“Es lo mismo, son puro simulador, del tiempo en que se hablaba de que había democracia en México, cuando en realidad lo que imperaba era la oligarquía, el gobierno de los ricos, la democracia es el gobierno del pueblo, entonces todos ellos eran simuladores, farsantes. Entonces no me extraña que ahora se agrupen”, dijo.

López Obrador también acusó que una de las ex funcionarias electorales que asesora a la alianza, sin mencionar su nombre, ocasionó el presunto fraude electoral en los comicios del 2006, en las que perdió la Presidencia de México.

“Hay una que fue funcionaria del INE o del Tribunal Electoral. ¿Saben que hicieron en el 2006? Yo creo que fue ella, como hubo fraude y no aparecían las boletas en el recuento, faltaban boletas, que justificación utilizaron, aunque también parezca increíble, surrealista, que llegaban los jóvenes a votar y en vez de depositar la boleta se la guardaban, porque se la llevaban de recuerdo y estamos hablando de miles de boletas.

“Y ahora aparece esta señora en este grupo, son unos reverendos hipócritas, ya no engañan a nadie, ya es otra cosa, eso es lo que puedo opinar”, comentó.

Hoy se dio conocer que un grupo conformado por ex consejeros del INE, ex presidentes del entonces IFE y ex magistrados del Tribunal Electoral, da asesoran a la alianza Va por México, para desarrollar su proceso de elección de candidatos y mantenerse protegidos ante posibles denuncias por actos anticipados de campaña.

El 13 de junio pasado, López Obrador se reunió con consejeros del INE en el Palacio Nacional, en el marco de la “nueva etapa” al interior del órgano electoral.

Información en desarrollo...