Alan Estrada defendió viaje en el Titán: “Cada quién hace con su dinero lo que quiera”

El viajero documentó el año pasado su experiencia visitando las ruinas del Titanic

Alan Estrada, famoso por viajar por el mundo y documentarlo en su canal de YouTube, se volvió popular los últimos días por ser uno de los dos mexicanos que viajaron alguna vez en el Titán, sumergible utilizado por la empresa OceansGate para realizar visitas a las ruinas del Titanic.

Te puede interesar: Paso a paso: Alan Estrada contó cómo era descender en submarino para ver el Titanic

En redes sociales, el también actor fue criticado por supuestamente querer “buscar protagonismo” de la tragedia. Del mismo modo, algunos internautas cuestionaron los altos precios que la empresa cobraba para hacer una expedición que resulta sumamente peligrosa.

El submarino que perdió comunicación en el exterior tenía ciertas horas de oxígeno. El día de hoy, jueves 22 de junio, estas reservas se agotaron, por lo que el actor escribió en sus redes sociales el pésame para las familias de las personas que habrían perdido la vida.

Te puede interesar: Renata Rojas: quién es la primera mexicana que viajó al Titanic en el submarino perdido junto a Alan Estrada

“Mis pensamientos están con toda la familia de @oceansgateexped. Honro la memoria de Stockton y P.H. quienes me inspiraron con su labor y pasión por la exploración. Mi sentido pésame a las familias de los involucrados”, escribió en Twitter.

Alan Estrada, famoso por viajar por el mundo y documentarlo en su canal de YouTube, se volvió popular los últimos días por ser uno de los dos mexicanos que viajaron alguna vez en el Titán (Instagram)

Durante el evento de la premier de Drag Race México, Alan Estrada tuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde defendió el gasto de las personas por viajar en el submarino extraviado y la labor que estaba haciendo la empresa para abrir las fronteras de la exploración en el mar profundo.

Te puede interesar: Alan Estrada reacciona a muerte de tripulantes en submarino Titan de OceanGate: “Me inspiraron con su labor”

“Yo lo que he hecho es viajar por el mundo pero nunca en mi vida había formado parte de una expedición de este tipo. Al llegar a ese barco y con ese sumergible, me sorprendió todo, a mis ojos inexpertos todo me parecía muy profesional”, contó el creador de contenido.

Asimismo, se refirió a las medidas de seguridad del submarino, mismas que han sido cuestionadas por los internautas y otras personas relacionadas al caso. El mismo Alan contó en su video donde documentó su experiencia que hubo un momento donde perdieron comunicación con el barco que los guiaba.

“En tema de seguridad nosotros sabíamos lo riesgoso que era. Estábamos conscientes del riesgo que estábamos tomando. Todas las personas que forman parte de la expedición lo saben”, contó Estrada. En su video documental, el viajero explicó que los dueños de la experiencia le hicieron firmar un complejo documento.

Alan Estrada lamenta muerte de tripulantes que se dirigían en submarino a ruinas del Titanic (Jovani Pérez/Infobae)

Sobre la desafortunada muerte de los viajeros del Titán, el youtuber dijo que “cuando te toca, te toca”, y que todavía no era su momento de partir. Para él, los viajes le han enseñado que en algún momento todos vamos a morir y por ello es necesario disfrutar la vida.

“Lo que yo hago es no necesariamente ponerme en riesgo todo el tiempo, pero tratar de disfrutar, porque igual no me tocó en Titán, pero salgo de aquí y me atropellan, no lo sabemos, nadie tiene la vida comprada”, apuntó Alan Estrada.

Sobre los 250 mil dólares que cuesta un lugar en el Titán, Alan declaró: “Al final cada quién hace con su tiempo y su dinero lo que quiera, no le debes dar explicaciones a nadie”. También explicó que lo que vivió fue, para él, una gran experiencia: “A mí, cuando fui, me pareció muy inspirador”.

El viajero contó cómo vivió el momento a bordo de Titán, sumergible que hoy se encuentra desaparecido

Del mismo modo, el dueño de Alan X El Mundo defendió a la empresa y aplaudió su labor para apostar por viajes tan complicados como ese. “Esta empresa, independientemente de saber si seguía los lineamientos de seguridad o no, tenía la visión de poder abrir la exploración oceánica profunda a civiles como tú y como yo. Al final creo que tanto el espacio como el océano en un futuro se abrirá esa puerta y alguien tiene que dar el primer paso”.

También, en su cuenta de Twitter, Alan Estrada contestó una crítica que le hicieron sobre una entrevista que le hizo Pati Chapoy para Ventaneando, escribiendo: “Hablas por hablar. El mal de estos tiempos. Esa entrevista la grabé hace dos meses”.