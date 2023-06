Poncho De Nigris amenazó con violentar a Javier Ceriani desde ‘La casa de los famosos’

Captura: Vix / YouTube.

La casa de los famosos es un hervidero de controversias no sólo al interior de la casa, sino también al exterior. Y es que recientemente los conductores del programa de espectáculos por internet, Chisme No Like, denunciaron que uno de los participantes más controversiales del reality lanzó algunas fuertes amenazas contra uno de ellos. Se trata nada menos que de Poncho De Nigris a quien captaron desde el encierro hablando de agredir y de darle “unas cachetadas” al presentador Javier Ceriani.

Ceriani presentó la evidencia en su programa del día jueves 22 de junio, en donde aseguró junto con Elisa Beristain que Poncho De Nigris lo estaba amenazando de muerte desde el interior de la casa. Las pruebas fueron presentadas en la forma de una grabación de audio en donde se escucha hablar a tres personas: De Nigris, Sergio Mayer y Wendy Guevara. A pesar de que no hay imágenes, lo anterior deja en constancia que la plática sin duda pertenece al reality de Televisa.

¿Qué amenazas dijo Poncho De Nigris contra Javier Ceriani?

En el audio presentado en medio de la transmisión de Chisme No Like se puede escuchar que Poncho De Nigris se refiere a Ceriani como “ese que nos sacó a nosotros lo de las servidores domésticas”.

El actor se refiere a un episodio en donde el conductor reveló la noticia de que un empleado doméstico de De Nigris, y de su esposa, había muerto de Covid por negligencia de ellos y los cuidados inexistentes que existieron en su casa durante la pandemia.

Antes de reproducir el audio Elisa Beristain advirtió que trataban de entender exactamente a qué se referían las palabras de De Nigris, pero que sin duda lo que expresó se trató de una amenaza.

“Es increíble que Poncho De Nigris, haya amenazado a mi compañero, que si va a México, lo estará esperando y queremos entender a qué se refiere puntualmente”, comentó Elisa. “Les vamos a poner lo que dijo este señor el día de ayer en La casa de los famosos”.

El audio dice lo siguiente:

“Es uno de pelo largo güero... ni lo mencionen... “, comenzó De Nigris. “Ese wey fue el que nos sacó a nosotros lo de las servidores domésticas, que los filtraron... él fue, el que... está investigado, fue el que le dio dinero al reporterillo para sacar información”.

“Hijo... ojalá y pueda reventarlo”, dijo Sergio Mayer, interrumpiendo las palabras de Poncho.

“Ya estamos, estamos cerca”, respondió De Nigris. “.Está en otro país, pero... y me dicen que viene seguido aquí. Yo no sé como lo aguantaste, yo le hubiera dado un cachetadón a la verg*”.

Entonces Sergio le dice que no lo agredió porque estaba “allá”, lo cual se infiere que es fuera del país.

“Te estaba provocando y provocando y provocando y dijo cosas de tu esposa”, continúo Poncho, contando sobre un episodio entre Ceriani y Sergio Mayer. “Yo cuando se meten con mi esposa, ahí si ya no me puedo controlar [...] Pero eso de que se metieran con tu esposa, ahí delante de ti, no mam*s cabr*n”.

“Y aquí no pueden hacer nada, dice”, completó Sergio Mayer al relatar que aquel incidente sucedió en Estados Unidos. “Aquí no me pueden tocar”.

“Pero viene muy seguido... el puñ*tas”, dijo Poncho.

“Ya no digas eso, Poncho. Al rato van a sacar que andas diciendo”, le advirtió Wendy.

“Viene seguido”, continuó Poncho. “Unos pinch*s jalones de greñas y por ahí unos cachetadones de padrastro no pasa nada. [...] Cachetadas pa’ que se aliviane...”.

Al terminar la grabación Javier Ceriani aseguró que lo anterior había sido una “conversación y lenguaje mafioso”.