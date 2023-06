La advertencia de Morena a la Suprema Corte tras invalidar el Plan B de AMLO

La Corte dio conocer las improcedencia de la reforma electoral (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM9

El líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, se lanzó y criticó la reciente invalidez total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la reforma secundaria en materia electoral, mejor conocida como Plan B, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante su conferencia de prensa este 22 de junio, el presidente nacional morenista lamentó la postura del máximo órgano de justicia por no profundizar en la revisión exhaustiva de la reforma y votar sin discusión.

Y ante estas razones, acusó al Poder Judicial por pertenecer a los grupos conservadores que se están en contra del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) y sus diferentes iniciativas.

Mario Delgado se lanzó contra los ministros (Cuartoscuro)

“La Corte acaba de desechar el Plan B, sin discusión, sin ir de fondo (...) creo que es una clarísima definición de cómo la corte está absolutamente del lado conservador”, criticó Delgado Carrillo.

Aunado a esto, mandó una contundente advertencia a los “grupos conservadores” y los partidos de oposición con respecto a la próxima contienda electoral del 2024, pues aseguró que las recientes acciones no pasarían por desapercibidas.

El líder morenista aseguró que iniciarán la lucha en el proceso electoral, en donde buscarán ganar para seguir con el proyecto de nación de la Cuarta Transformación como lo hicieron en la contienda electoral del 2018.

“Les decimos de una vez a ese bloque conservador que vamos por ellos, por la vía legal, pacífica y democrática. Vamos a fijarnos la meta de obtener 33 millones de votos para ganar la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso de la Unión”, destacó.

DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Además, aseguró que se implementará el Plan C, el cual habría sido señalado como una reforma de algunos estatutos al Poder Judicial para la elección de los ministros que lo integran, entre otros puntos.

“Poder hacer efectivo el Plan C. El Plan C significa cambió, la continuidad del cambio, porque no queremos que siga habiendo todavía reductos de la derecha y del conservadurismo que pretendan detener el avance del gobierno del pueblo para el pueblo. Por eso hoy le contestamos a la Corte que aquí estamos, y que estamos más unidos que nunca y que los vamos a derrotar en la urnas”, aseguró el morenista.

Con la mayoría de los de los votos, la Suprema Corte dio revés a la segunda parte del Plan B de AMLO, ante distintas violaciones constitucionales en su discusión.

De acuerdo con los ministros, se identificaron 7 irregularidades de las y los diputados y senadores del Congreso de la Unión en la votación de la reforma, por lo que quedaba como inválida.

El Pleno de la SCJN invalidó la totalidad del Plan B de AMLO. (Infobae)

Con 9 votos a favor del revés y dos en contra, los ministros concordaron que la publicación de la reforma electoral fue hecha con anticipación por la bancada de Morena, así como otras inadecuadas acciones que llevaron a la impugnación de dichas normas.

Durante la sesión llevada a cabo este 22 de junio, solo las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel se posicionaron en contra de la invalidez, mientras que los otros ministros, incluyendo a Arturo Zaldívar, dieron procedencia a las impugnaciones.

“Hoy vamos a emitir una resolución sin resolver el fondo del problema al invalidar por vicios de forma más de 450 normas sin siquiera mencionar o al menos analizar si cada uno de los artículos está apegado o no a la Constitución”, apuntó la ministra Esquivel en su participación.

Cabe destacar que está resoluciones se suman a la invalidez de la primera parte del Plan B, las cuales fueron emitidas semanas atrás, por lo que ahora esta reforma electoral queda rechazada en su totalidad.