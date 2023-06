Exasistente de Luis Miguel quiere 11 millones de pesos: “Que compruebe que sólo fui jardinero”

El señor Guatemala le lanzó un reto al "Sol"

Luis Miguel está a punto de regresar a los escenarios tras cuatro años sin presentarse en concierto; el cantante ha causado gran expectación entre el público porque también amigos cercanos suyos como Jorge Van Rankin han revelado que además prepara música inédita en un nuevo álbum.

Sin embargo lo problemas personales del intérprete continúan agobiándolo pues pese a que se dijo que al término de Luis Miguel: La serie había obtenido grandes ganancias que le permitieron pagar las deudas millonarias que enfrentaba en aquel momento, parece que aún debe dinero.

Además de la querella que su exesposa y madre de sus hijos menores, Aracely Arámbula, interpuso en su contra por la manutención retroactiva de los hoy adolescentes Miguel y Daniel, existe otra disputa que tiene en jaque al famoso cantante.

Se trata de la situación expuesta por Javier Guatemala Francisco, quien desde 2012 mantiene un pleito legal con Luis Miguel por despido injustificado y la acumulación del pago de salarios caídos.

Luis Miguel recién ha anunciado nuevas fechas de su esperado tour (Foto: Instagram/@pars.productionsmx)

El hombre declaró que por casi 30 años fue administrador general de la casa ubicada en la playa Guitarrón, en Acapulco, Guerrero, propiedad del sol de México; sin embargo en 2012 fue despedido sin sin que nadie le brindara explicaciones; además, argumenta a su favor que hizo labores como asistente personal del LuisMi.

Explicó que contestaba el teléfono de la casa donde llegó a habitar Aracely Arámbula en familia con Luis Miguel y su primer hijo, le pasaba mensajes al cantante e incluso velaba por su seguridad.

Lo que complica la situación para el señor Guatemala es que nunca firmó ningún contrato con Luis Miguel y el trato entre ambos fue de palabra, por lo que seguirá luchando hasta ser escuchado por el Sol.

“Son 10 años que llevamos en esta lucha y en este litigio y la verdad sí ha sido muy desgastante en lo personal y en todas las formas”, contó a Ventaneando.

Luis Miguel no ha atendido la denuncia del señor Javier Guatemala (Foto: Instagram)

El señor Javier envió un mensaje a Luis Miguel a través de las cámaras y retó al showman a demostrar que no solamente hizo labores de jardinería sino que fue su colaborador cercano:

“Sí le quiero mandar el mensaje y al mismo tiempo le reto de que si puede que me marque directo, y que me compruebe directamente, de viva voz él, que yo era jardinero o lavador de carros. Si me comprueba él directamente eso, yo soy capaz de desistirme de la demanda y lo dejo libre”, relató el hombre que, según el programa de TV Azteca, solicita el pago de 11 millones de pesos.