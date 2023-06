Diputado del PRD aseguró que Peso Pluma es el único “peso mexicano” reconocido en el mundo

El cantante fue comparado con la moneda mexicana (Collage/Twitter/NC)

Durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el diputado federal Marcelino Castañeda se lanzó contra la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por enaltecer a la moneda mexicana y su valor frente al dólar.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) criticó que los partidos del oficialismo quisieran hablar del peso mexicano e ironizó con la situación al comparar a esté con el cantante regional mexicano de moda, Peso Pluma.

Y es que según el diputado del Sol Azteca, la moneda mexicana no tiene el gran reconocimiento mundial que supuestamente presumen los morenitas, pues el único peso que se posiciona a nivel global es el artista conocido como Doble P.

“En esta agenda política quieren hablar del súper peso. Quiero decirles que el único súper peso que conozco y que está posicionado en el mundo entero, y por lo que le reconocen a nuestro país es nuestro amigo Peso Pluma”, destacó el diputado.

Diputados se lanzaron contra Morena . (REUTERS)

Esto luego que distintos integrantes de los partidos del oficialismo salieron a resaltar la baja del peso ante la moneda nacional de los Estados Unidos, que, desde meses pasados, ha bajado puntos porcentuales que no se habían visto desde el 2017.

En este sentido, el diputado morenista Hamlet García Almaguer, durante la misma sesión de la Comisión del Senado, señaló que los “niveles históricos” del peso mexicano son el resultado del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su gabinete.

Aunado a esto, el legislador comparó a los sexenios anteriores, encabezados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), de ser los responsables de la devaluación de la moneda mexicana, así como de crear una crisis económica.

el peso va a la baja ( REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo)

“Hoy el presidente de la República y su gabinete demuestran que se pueden hacer las cosas bien y que se pueden prevenir crisis sexenales”, aseguró.

No obstante, y al igual que el diputado perredista, distintos legisladores del PRI y el PAN, salieron a las críticas y señalamientos. Tal fue el caso de la diputada del tricolor, Carolina Viggiano, quien en el mismo tenor que el perredista, acusó a Morena por presumir.

De acuerdo con la diputada, el partido guinda busca imponer una agenda para resaltar el valor del peso, no obstante, señaló que esto solo busca crear distracción de temas urgentes que convergen en la conversación pública.

Durante su participación, la priista aseguró que la baja de la moneda mexicana no tiene que ver con decisiones del gobierno, sino de un devenir económico. Bajo este argumento cuestionó el por qué, ante tal valor, la gasolina se mantiene en precios altos.

“Nuevamente estamos hablando que no están interesándose a la población. Allá afuera tenemos graves problemas. No sé qué escriban en la agenda el grupo mayoritario (...) si el peso esta más fuerte implica que se necesitan menos dólares para importar gasolina, porque eso estamos haciendo cada día más. Entonces, ¿por qué no baja la gasolina?”, refirió la tricolor.

REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

Además de esto, acusó a Morena y sus aliados (Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista) por hacer de este tema una estrategia electoral, luego de que días pasado iniciara la contienda interna en el oficialismo para asegurar la candidatura rumbo a las elecciones federales del 2024.

“Morena celebra “súper peso”, mientras mexicanos padecen los súper de alimentos, electricidad y gasolina! El gobierno quiere distraer a los mexicanos de la crisis de violencia, desabasto de medicinas y corrupción. Y es que para Morena, la pobreza es una estrategia electoral. No les importan los pobres, les interesan los votos de los pobres.”