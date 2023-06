¿Quién es Alan Estrada? El primer mexicano que viajó al Titanic en el submarino hoy desaparecido (Foto: Instagram/@davidsuarezph)

El pasado 19 de junio, la compañía estadounidense OceanGate Expeditions reportó la desaparición en el océano Atlántico del submarino Titán que llevaba 5 tripulantes para ver los restos del Titanic. Con menos de 24 horas de oxígeno y sin avance alguno para su rescate y ser salvados con vida, todos los testimonios de personas que en el pasado viajaron en la misma expedición han cobrado gran viralidad en redes sociales, siendo el nombre del mexicano Alan Estrada uno de los más populares.

Actor, cantante, youtuber e incluso ex colaborador del matutino de Televisa, Programa Hoy, Alan Estrada posee una amplia carrera profesional en cada una de sus ramas artísticas, algo que actualmente miles de internautas se están preguntado debido a que su testimonio en el submarino de nombre Titan, aún desaparecido, ha revivido por el hecho de que él fue el primer mexicano en sumergirse para poder observar de forma extremadamente cerca los restos crucero más famoso de la historia.

Aunque algunos lo han asociado debido a que es el creador del canal en YouTube Alan X El Mundo, otros cuantos investigan si su rostro les es familiar por haber participado en programas de Televisa, o incluso telenovelas, así como la comunidad LGBT+ por de forma reciente haber hablado de su orientación sexual en la víspera de Navidad 2022 y pedir oraciones y aceptación por aquellas personas que han sido rechazadas por sus familias en tiempos de amor y unión.

El paso de Alan Estrada por Televisa

El influencer Alan Estrada participó en el reality "¿Quién es la máscara?" (EFE/Cortes de Grupo Televisa)

Aunque de forma más reciente la gran mayoría de su contenido es digital, Estrada es actor y ha incursionado en más de un exitoso proyecto del género rosa como: A que no le cuentas, Amor Bravío, Verano de Amor -con Dulce María- y Lola, érase una vez -a lado de Eiza González-.

También colaboró en el matutino Hoy, aunque su experiencia no fue grata. Con un sustento de más de 3 millones de suscriptores en su canal, el influencer pensó que su requerimiento en el matutino de Televisa sería para realizar cápsulas similares o exclusivas, todo ocurriendo cuando Carmen Armendáriz era productora.

“El público de los medios tradicionales es muy diferente al de los medios digitales. Yo estaba en el programa Hoy y me acuerdo de que le dije a Carmen Armendáriz: ‘Oye, ¿no quieres poner mis videos?’. Ella me dijo que no porque eso ahí no les interesaba”, reveló Alan Estrada en entrevista con Yordi Rosado luego de revelar que al final le dijeron que si querían sus clips sobre recomendaciones de viajes, por lo que él se dedicó a trabajar este material en exclusivo para el programa.

El youtuber formó parte del "Programa Hoy" (Fotos: Instagram/@alanestrada/@programahoy)

“Le dije ‘Oye, yo soy muy honesto, a mí me puedes decir con toda la confianza del mundo que no funcionan esas cápsulas en televisión abierta pero no me hagas trabajar el doble’. Me enojé mucho porque nunca me dieron ni las gracias ni nada, se desaparecieron y ahí dije: ‘No vuelvo a hacer esto’”, reveló Alan Estrada, dejando al matutino de San Ángel al descubierto.

Alan X El Mundo… del Titanic

El creador de contenido digital si bien ya tenía una trayectoria artística en medios de comunicación como Televisa, obras musicales nacionales e internacionales y agencias de modelaje, sin embargo su canal en YouTube ha sido su principal carta de presentación con el público, sobre todo cuando de trata del tema que lo ha puesto en tendencia en los últimos días: el Titanic.

El youtuber ha cobrado fama por su experiencia sobre el Titanic (YouTube: alanxelmundo)

“Todas las personas involucradas en este tipo de expediciones sabemos a lo que vamos, es decir, no es que se venda como una expedición turística y básicamente ir a Disney, no. Firmas un de muchas hojas en donde sabes y conoces todos los riesgos que esto toma”, dijo en una reciente entrevista para Foro TV, siendo solo uno de sus múltiples testimonios que no han dejado de ser tendencia en redes sociales y medios de comunicación incluso internacionales.