¿Por Rauw Alejandro? Eduin Caz confesó por qué se puso sus polémicas trenzas

El cantante aseguró que no cambiará de look hasta que se deshagan sus trenzas (TikTok: @jaquichm)

Bastaron unos cuantos rumores sobre su vida privada para que usuarios de redes sociales posicionaran a Eduin Caz como uno de los artistas mexicanos más controversiales del momento. Entre especulaciones sobre su separación de Daishy Anahy y críticas por su manera de consumir bebidas alcohólicas durante sus conciertos con Grupo Firme, el cantante ha dado mucho de qué hablar por sus cambios de look.

Fue a principios de junio cuando cambió corte de cabello casquete corto por unas trenzas con extensiones blancas. Su decisión tomó por sorpresa a sus millones de fans, quienes arremetieron en su contra por cambiar su imagen “clásica” del regional mexicano por un look inspirado en representantes del género urbano.

Grupo Firme paseó con 6ix9ine por la Ciudad de México a bordo de un Turibius previo a su concierto en el Foro Sol(Daniel Arnold/The New York Times)

Incluso, algunos internautas especularon sobre la posibilidad de que el intérprete de El Tóxico estuviera copiando el estilo de su amigo 6ix9ine.

“Que onda con esos amigos que te quieren copiar todo e incluso llegar a ponerte extensiones con tal de tener trenzas como él”. “No hay nada más corriente que un carnal que se pone cabello falso para tener trenzas de ese estilo, como tu amiguito el rapero que estuvo en la cárcel”, fueron algunos comentarios que recibió tras hacerse público su cambio de imagen.

La situación causó tanto revuelo en redes sociales que Eduin Caz aprovechó un espació en un reciente concierto que ofreció junto a Grupo Firme para compartir con sus fans cuál fue la verdadera razón por la que decidió usar trenzas.

Eduin Caz suele usar un corte de cabello casquete corto. (Instagram: @eduincaz)

“Contexto de las chingadas trencitas que traigo puestas. Miré muchos comentarios que dicen: ‘¿Qué te parece el nuevo look del Eduin Caz?’. A huev* que saben quién es Rauw Alejandro, el sábado él tuvo un concierto en la ciudad de Tijuana. Yo soy de Tijuana y dije: ‘Yo quiero ir a ver a Rauw Alejandro, entonces me puse las trencitas para ir al concierto”, declaró.

Según contó el intérprete de regional mexicano que se convirtió en padre por tercera ocasión hace unos días, pidió que su estilista trenzara su cabello en honor a Rauw Alejandro. Y es que tenía contemplado asistir al concierto que el cantante oriundo de Puerto Rico ofreció el sábado 10 de junio en el Estadio Caliente de Tijuana.

El cantante ha estado envuelto en controversia desde que anunció su separación amorosa. (Instagram: @eduincaz)

“El chiste es que me las puse y no fue al chingado concierto, loco. Las mujeres que saben la verguiza de pasar 6 horas jalándote el cabello”, simpatizó Eduin Caz.

Sin compartir más detalles sobre su imagen, aseguró que no se quitaría sus trenzas hasta que se deshiciera por si solas: “Me las quito hasta que se caigan, duele un chingo”.

La explicación que del vocalista de Grupo Firme desató carcajadas entre los asistentes a su concierto, pues después de todo no tuvo tiempo para disfrutar del show en vivo que ofreció el novio de Rosalía en Tijuana. Asimismo, se viralizó gracias a que muchos difundieron sus videos en sus redes sociales, donde las opiniones estuvieron divididas.

Eduin Caz ha sido criticado por sus costosos regalos a su hijo recién nacido. (Instagram: @eduincaz)

“Y ese nuevo integrante de los Kumbia Kings”. “Me caía al principio bien pero ahora que mam*n eres”. “Que bueno que lo explicaste , porque no podía dormir”. “Nomas no vayas a ver a Lupillo Rivera compa entonces”. “Primero ‘no me las voy a quitar’. Tres Doritos después ‘ya no las aguanto’”. “yo creo que ya quiere tener cabello largo”. “Ya comenzó como Cristian nodal y sus tatuajes”, fueron algunas reacciones.

Hasta el momento ni 6ix9ine ni Rauw Alejandro se han pronunciado al respecto.

Mientras tanto, el cantautor puertorriqueño se encuentra entre las principales tendencias de redes sociales porque este miércoles 21 de junio lanzará su colaboración con el productor musical más famosos del momento: Bizarrap.