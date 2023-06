Murió “El Padre Tiempo”, profesor del CCH Oriente; buscan a su familia para evitar que lo envíen a fosa común

Reportaron el fallecimiento del profesor Salvador Zúñiga del CCH Oriente, conocido por todos los alumnos como "El Padre Tiempo" (Especial)

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el fallecimiento del profesor Salvador Zúñiga Prado, conocido por generaciones de alumnos como “El Padre Tiempo”; ante esto, la comunidad estudiantil ha comenzado una campaña en redes sociales para localizar a sus familiares.

“El Padre Tiempo” dio clases en el área de Talleres de Lenguaje y Comunicación del CCH Oriente a decenas de generaciones, distinguiéndose por su cabellera y barba larga, llenas de canas; por tales motivos se ganó su sobrenombre.

Sobresalía de la plantilla de profesores por su excentricidad, ya que algunas ocasiones entró a los salones por la ventana, entre otras cosas, sin que su edad fuera un impedimento.

Desde hace varios años se jubiló y comenzó a estudiar Filosofía y Letras, siguiendo su pasión por la Academia. Este jueves 20 de junio se reportó su deceso, aparentemente por causas naturales.

Trascendió que el cuerpo fue localizado dentro de su departamento, en el que vivía solo, luego de que vecinos se percataron de un mal olor. Al revisar el interior, yacía sin vida Salvador Zúñiga, quien presuntamente llevaba varios días en estado de descomposición.

Por lo anterior, varios alumnos y exalumnos del CCH Oriente se han dado a la tarea de buscar a la familia del profesor.

“Ayúdanos a encontrar a su familia” han reclamado tras el reporte de su muerte. Asimismo, han recordado sus enseñanzas y dado su sentido pésame.

“Fuiste gran profesor, y un gran ser humano. Aún recuerdo cuando llevé un árbol para plantarlo en la escuela y tuve que meterlo a la clase, aunque no sabía cómo ibas a reaccionar, y reaccionaste tan feliz de ver un arbolito. Incluso me ayudaste a acomodarlo en el salón para que no se lastimaran sus hojitas. También recuerdo verte caminando por la escuela recolectando latas o botellas… Oh Salvator, gracias por tanto. Que descanses en Paz”, dijo un exalumno.

“Descansa en paz Salvador. Te conocí en un curso muy amado por mi, Iniciación a la Lengua Latina. Fue muy placentero convivir, reír y conocer tu pensar. Nos alentabas a seguir, porque sí podíamos. Recuerdo que no te gustaba el nuevo sistema de tutores para el alumnado del CCHOTE porque ya no estaban en la secundaria; pero, lo que más llamó mi atención fue que siguieras estudiando, leyendo, aprendiendo y visitando la Biblioteca Central y la biblioteca de la FES ZARAGOZA porque tu papá te lo había asignado de castigo. Te agradezco tu amistad y el haber platicado conmigo. Y ojalá la gente entendiera el por qué se es diferente. Lo único que me parte en dos es que vayas a la fosa común si nadie reclama tu cuerpo. Si tuviera un documento que ratificara que eras mi familiar acudiría en tu auxilio, ambos compartimos el mismo apellido. Abrazos a todos”, expresó otra exalumna con preocupación.

De acuerdo con el Servicio Médico Forense (Semefo), los cadáveres cuya identidad sea desconocida o no sean reclamados por familiares, como podría ser el caso de “El Padre Tiempo”, permanecerán 15 días en sus instalaciones y después serán llevados a una fosa común.