María Sorté está orgullosa de que cantantes y maquillistas piropeen a su hijo Omar García Harfuch

María Sorté está consciente de la popularidad de su hijo, Omar García Harfuch, entre el público femenino (Foto: Instagram)

María Sorté se encuentra promocionando su participación en la telenovela Vencer la culpa, que será estrenada próximamente a través de la señal de Televisa.

En el melodrama, la experimentada actriz espera “hacer reflexionar a muchas mujeres que todavía están viviendo ese dolor de sentirse como un mueble más en la casa”, según lo declaró a la prensa en la presentación del proyecto.

“En la telenovela yo soy mamá de dos hijos hermosos, ‘Leandro’, Gabriel Soto, es mi hijo, y Paulina Treviño, ‘Tamara’ es mi hija, y entonces son hijos que sí reclaman, a pesar de que el hijo me ama con todo su corazón, llega el momento en que dice ‘tú tienes la culpa’, y es terrible”, compartió.

Además de hablar sobre su personaje, la actriz de telenovelas clásicas como De frente al sol y Más allá del puente habló sobre la popularidad que tiene su hijo Omar García Harfuch.

García Harfuch llegó a su puesto en 2019 bajo el gobierno de Sheinbaum Pardo (Foto: Twitter/@OHarfuch)

Y es que el funcionario público, quien ocupa el cargo desde 2019 de Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en el gobierno de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, ha sido objeto de interés de múltiples mujeres que destacan su atractivo físico, a tal grado de que en internet es posible encontrar “clubes de fans” dedicados al político.

En su encuentro con la prensa, María Sorté fue cuestionada acerca de que algún sector del público la ha llamado “La suegra de México” por la gran popularidad del hombre de 41 años.

“Ay cómo son, qué bárbaros, yo quiero hablar de la telenovela”, dijo en un primero momento la actriz, quien de modo sonriente aceptó hablar del tema y le envió un mensaje al público que gusta de su hijo.

“Pues sí me dice... hace ratito le mandé un mensaje, le dije ‘mira, estoy aquí en maquillaje y todas dicen ‘tráigalo, tráigalo acá, usted es mi suegra, tráigalo’, porque estaban otras maquillistas que no habían estado”, compartió.

La primera actriz participa actualmente en "Vencer la culpa" (Foto: María Sorté/Twitter)

“Le digo ‘qué bárbaro’, y luego llega mi conductora o llegan mis amigas cantantes y también me dicen lo mismo, y le digo ‘qué bárbaro tú’”, añadió la actriz quien dejó claro que no le molesta que las mujeres muestren aprecio por el policía del gobierno estatal.

“No, en lo absoluto, a mí no me molesta, me da risa, me da gusto que lo quieran, me da gusto que lo consideren un hombre guapo, ¿qué te puede decir? ya al próximo año surgirá otro, y al otro surgirá otro”, expresó.

Y ante la pregunta de si es celosa con su vástago, lo negó por completo “No para nada, no soy celosa”, dijo la primera actriz.

No es la primera vez que María Sorté habla al respecto, ya en abril de este 2023, en un encuentro con los reporteros, la actriz de 67 años, no dudó en reaccionar a los piropos de los que es objeto Omar García Harfuch:

María Sorté ha compartido imágenes de la infancia de Omar en sus redes sociales (Foto: Instagram @omargharfuch)

”Ay, no… ahora que sí esa es mi culpa. El que me digan ‘la suegra de México’, pues muchas gracias, porque la gente que lo quiere a él, pues yo la quiero, o sea, es maravilloso cuando quieren a uno de tus hijos”, comentó felizmente.

Ante los comentarios negó ser una mamá celosa al ver que a miles de mujeres les gusta su hijo: “Te digo, la gente que lo quiere, yo las quiero y les agradezco muchísimo, ¿quién no va a querer a la gente que quiere a tus hijos?”, indicó.

Posteriormente, al percatarse de que las preguntas referentes a su hijo continuaban, le pidió amablemente a los reporteros que cambiaran de tema: “No voy a hablar de mi hijo, estoy muy orgullosa de él, le pido a Dios que lo cuide mucho porque está en un terreno muy peligroso”, concluyó entonces.