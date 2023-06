Alexa Grasso hizo historia y se convirtió en la número 1 libra por libra de la UFC

Orgullo mexicano. La tapatía es la mejor libra por libra de la UFC.

Nacida el 9 de agosto de 1993, y con un gran futuro dentro del octágono de la Ultimate Fighting Championship (UFC) la mexicana Karen Alexa Grasso Montes se convirtió en la mejor peleadora libra por libra de la empresa.

Dana White, presidente de la UFC dio a conocer el ranking de las peleadoras en donde destaca la tapatía de 29 años, tras convertirse hace apenas dos meses en la campeona mundial de peso mosca.

Dicho ranking en el que Alexa Grasso domina se da después del retiro Amanda Nunes, quien dijo adiós al octágono de la UFC el pasado 10 de junio en UFC 289 al derrotar a la mexicana Irene Aldana y así retener una vez más el campeonato de Peso Gallo de Mujeres, el cual quedó vacante tras 326 días de retenerlo.

McGregor felicitó a Alexa

Al darse a conocer el nuevo ranking de la mejor libra por libra, el ex campeón Conor McGregor inmediatamente felicitó a la peleadora mexicana con el honorable primer lugar.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, The Notorious comentó el tuit de John Morgan, comentarista de UFC, quien publicó el ranking oficial de las mejores peleadoras del octágono, el cual domina la tapatía de solo 29 años de edad.

McGregor es fan de la peleadora mexicana. (Twitter)

“Viva México”, escribió el peleador irlandés, quien también acudió al evento UFC 285 llevado a cabo en T-Mobile en Nevada, Estados Unidos, en donde la mexicana venció a la kirguistán Valentina Shevchenko por el campeonato de peso Mosca femenino de UFC. La pelea de las gladiadoras fue elegida como el mejor combate de la noche aquel 4 de marzo.

A continuación te presentamos cómo quedó el top ten del ranking femenil del UFC.

Alexa Grasso (Campeona Mundial de Peso Mosca) Valentina Shevchenko (Peso Mosca) Weili Zhang (Campeona Mundial de Peso Paja) Rose Namajunas (Peso Paja) Julianna Peña (Peso Gallo) Carla Esparza (Peso Paja) Erin Blanchfield (Peso Mosca) Jessica Andrade (Peso Paja) Yan Xiaonan (Peso Paja) Taila Santos (Peso Mosca)

Grasso vs Shevchenko 2

Grasso celebra la victoria al rendir a Shevchenko. (Twitter)

Luego de tres meses de disputar dicho encuentro, la revancha entre la mexicana y la kirguistana podría suceder muy pronto, luego de las recientes declaraciones de Valentina Shevchenko, quien anhela una revancha para recuperar el cinturón Peso Mosca de la UFC.

Mediante una entrevista con ESPN, la excampeona mundial dijo estar lista para medirse otra vez en el octágono contra Grasso, por lo que espera que la tapatía le acepte la revancha.

“Para mí no hay importancia qué fecha sea. Estoy lista. Aquí estoy para no escoger la fecha; si me dicen que es mañana la pelea voy a estar lista. No importa las condiciones, estoy hambrienta por tener mi cinturón de vuelta”, sentenció.

ALEXA GRASSO HAS SUBMITTED VALENTINA SHEVCHENKO!!



WE HAVE A NEW FLYWEIGHT CHAMPION 👑🇲🇽 #UFC285 pic.twitter.com/t4HMH5vXnw — UFC (@ufc) March 5, 2023

El pasado 4 de marzo en UFC 285, Alexa Grasso sorprendió al mundo al derrotar a la campeona Valentina Shevchenko por la vía de la sumisión en el último minuto del cuarto round.

Actualmente, México cuenta con 3 campeones en la UFC, una hazaña que Alexa admira y dijo que se mantendría perseverante representando a su país. “Estoy muy contenta por ser la primer campeona mexicana entrenada, nacida en México, cien por ciento. Espero que esto pueda abrir una gran puerta para todas las atletas que vienen detrás de nosotros”, comentó tras el combate.

AMLO y Alexa Grasso en Palacio Nacional (Twitter/@lopezobrador)

“Siempre me habían preguntado que qué le faltaba a México para tener más campeones en la UFC y siempre dije que era cuestión de tiempo. En México tenemos un gran semillero de guerreros, de guerreros de corazón y lo estamos demostrando”, agregó.

El campeonato lo celebraron personalidades como Brandon Moreno, primer peleador mexicano ganador de un campeonato de la UFC. Mientras le colocaban el cinturón a Grasso, las cámaras enfocaron al deportista y gesticuló algunas palabras de emoción. “¡Qué chingón, viva México, perros!”, gritó Moreno para festejar.