Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del martes 20 junio de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y atendieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, pues hoy nos da mucho gusto el contar con la presencia de gobernadores de seis entidades federativas, seis estados. Son bienvenidas, bienvenidos. Ánimo.

Como ustedes saben, los martes los destinamos, martes cada 15 días, a informar sobre la situación de salud y eso es lo que corresponde el día de hoy. Vamos a informar de cómo se avanza en el programa de IMSS-Bienestar, cómo vamos avanzando hasta lograr el propósito de tener un sistema de salud pública de primera orden, es decir, de calidad, universal para todos los mexicanos, garantizar el derecho a la salud y gratuito, no sólo en cuanto a ciertas intervenciones quirúrgicas o en consultas o al llamado cuadro básico de medicamentos, sino todo lo que tiene que ver con la salud, que es un derecho, no es un privilegio.

Entonces, en ese propósito se ha ido avanzando. Zoé Robledo es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, como se sabe y además es el responsable de la aplicación de este plan, que también consiste en federalizar los sistemas de salud y esto se ha logrado por el apoyo muy consciente, de mucha sensibilidad de los gobernadores.

Todavía no se logra tener convenios con todos los gobiernos estatales, pero vamos hacia allá y estamos comprometidos a que antes de que finalice este año va a estar funcionando este nuevo sistema, que incluye buenos centros de salud, buenos hospitales, equipados, abasto de medicamentos, especialistas y gratuidad. Es único lo que estamos haciendo.

Se hablaba que iba a ser un sistema —nosotros sostuvimos— como el de Dinamarca, como el de Canadá y nuestros adversarios de inmediato, ¿no?, replicaron que eso no era posible y tienen razón, no va a ser como el de Dinamarca ni como el de Canadá, va a ser mejor el sistema de salud pública para todos y en especial para los que no tienen seguridad social, que no tienen Issste, que no tienen Seguro, me refiero al Seguro Social, o no tienen seguros médicos privados, que es cerca de la mitad de la población de nuestro país que va a poder.

Ya está llegando a atenderse al IMSS-Bienestar, ya no hay cajas registradoras y vamos avanzando. Todo esto lo estamos logrando con la participación de los integrantes del sector salud, de todos los integrantes del sector salud, desde luego con el apoyo de las gobernadoras, los gobernadores.

Y la clave está en que se cortó de tajo con la corrupción que imperaba en todo el gobierno y de manera especial y lamentable en todo lo relacionado con la salud, todos los trinquetes que hacían en la compra de medicamentos, de equipos, en la construcción de hospitales que dejaban inconclusos.

Inauguraban hospitales en obra negra, nada más construían la fachada para cortar el listón, todo esto que no debe olvidarse. Como ya se puso orden, ya ahora podemos liberar muchos fondos, todos los que sean necesarios, no hay límite presupuestal para garantizar el derecho a la salud.

Entonces, esto es lo que el día de hoy vamos a tratar, ya de manera específica Zoé Robledo va a explicar y desde luego vamos a escuchar a los gobernadores que nos acompañan. Y así vamos a ir invitando a gobernadores que ya firmaron el convenio de coordinación en esta materia, pero que todavía están haciéndose los acuerdos específicos con la Secretaría de Hacienda, pero ya iniciamos con estos seis gobiernos estatales. Y bienvenidos.

Si les parece, escuchamos al doctor Jorge Alcocer y luego Zoé y posteriormente los gobernadores, las gobernadoras.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor presidente. Señores gobernadores, es un gusto tenerlos aquí. Muy buenos días a todas y a todos ustedes.

Hoy es un día muy importante para la salud de los mexicanos sin seguridad social, como lo ha mencionado puntualmente el señor presidente. Sólo precisar que, al amparo de la reforma a la Ley General de Salud, los seis gobernadores de Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur acuden hoy a firmar el convenio de transferencia de recursos para concurrir con la federación en la prestación de los servicios de salud a la población sin seguridad social con la finalidad, como ya fue expuesto por el presidente, de brindar atención médica gratuita universal y de calidad.

La formalización de este instrumento permitirá continuar, ahora a través del órgano público descentralizado del IMSS-Bienestar, con los trabajos indispensable para lograr dicho objetivo en la centralización en salud, como es el ejemplo la federalización de la nómina para que los recursos no se desvíen.

El maestro, para ello, el maestro Zoé Robledo tomará la palabra y, al término de su presentación y la firma, la maestra Leticia Ramírez nos presentará un muy buen video de resumen de la prevención de adicciones.

Muchas gracias.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, señores gobernadores, gobernadoras, secretario, subsecretario.

El IMSS-Bienestar ya es hoy una institución del Estado mexicano que brinda atención médica, medicamentos gratuitos a personas sin seguridad social. Lo hace en centros de salud en el primer nivel de atención, lo hace también en hospitales en el segundo nivel, pero también en unidades de tercer nivel, es decir, las unidades de especialidades, lo hace de manera gratuita y con calidad.

Desde el 1º de abril del año pasado, en 2022, se firmó el primer convenio de federalización con el estado de Nayarit. Y desde entonces y hasta el día de hoy ya son 18 los estados que han firmado y que han iniciado el proceso desde el levantamiento hasta el día de hoy con esta firma del convenio con el OPD IMSS-Bienestar.

Se trata de los estados de Nayarit, de Tlaxcala, de Colima, de Sonora, de Sinaloa, de Baja California Sur, Campeche, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Morelos, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y recientemente la Ciudad de México.

Además, estamos trabajando, se han realizado los levantamientos diagnósticos de campo y hay mesas de trabajo en los estados de Chiapas, Tabasco, Baja California, Aguascalientes, Durango, el Estado de Puebla y hemos iniciado una conversación con la gobernadora electa del Estado de México, la maestra Delfina Gómez.

Con la reciente reforma a la Ley General de Salud se dio un paso aún más para fortalecer el IMSS-Bienestar y ese paso fue unir lo que en 1982 se decidió separar, que es el financiamiento público y la prestación del servicio. Es decir, el IMSS-Bienestar es un prestador de servicios de atención médica y en ese sentido, con la reforma, ahora también el Fondo de Salud para el Bienestar se convierte de alguna manera en el presupuesto del propio IMSS-Bienestar.

Y con este convenio con los gobiernos de los estados, con este convenio de colaboración que firmamos el día de hoy se formaliza una colaboración en materia de recursos humanos, es decir, de personal, de infraestructura, de equipamiento, de medicamentos y de todos los insumos asociados para la prestación gratuita de los servicios de salud.

Para llegar a la fecha de hoy han pasado muchos meses, muchas horas, mucho diálogo, entendimiento, colaboración. Y hay que entender las dimensiones de lo que hoy está ocurriendo, se trata de la transferencia de 71 hospitales, 16 unidades de especialidad, mil seis centros de salud que se suman, además, a las contrataciones que ya se han hecho de mil 614 médicos especialistas.

Y estoy hablando sólo de estos seis estados, mil 964 médicos generales, cuatro mil 30 enfermeras y enfermeros, hemos basificado en estos seis estados a dos mil 49 trabajadoras y trabajadores y ha ocurrido una inversión de mil 522 millones de pesos sólo en el área de conservación, rehabilitación y puesta en marcha de equipos y de infraestructura hospitalaria y de primer nivel.

Se trata de 559 unidades de primer nivel ya intervenidas, 65 de los 71 hospitales que ya han tenido alguna intervención y además una inversión histórica en estos seis estados de dos mil 122 millones de pesos para la adquisición de 36 mil 161 equipos médicos, que van desde un tomógrafo hasta un estuche de diagnóstico, desde equipos de anestesia y rayos X hasta lo más elemental, un fonodetector de latidos fetales en el primer nivel para el seguimiento de las mujeres embarazadas.

Y, además, en promedio en estos estados el abasto de medicamentos se reportaba en 54 por ciento en los inventarios en almacén; hoy ya tenemos un sistema que nos permite saber cuántas recetas se surten y estamos en promedio en 96 por ciento.

Por eso, llegar a este punto ha significado, como les decía, levantamientos de campo en cada una de las unidades, elaborar los catálogos sobre las intervenciones que se han hecho, capacitaciones, mesas de trabajo, la participación de medidos para capacitarlos sobre el modelo de atención, pero también la parte jurídica, económica, financiera, ha sido mucho tiempo y mucha voluntad.

Y por eso es que, gracias a este trabajo al que también de manera muy decidida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Subsecretaría de Egresos —por eso nos acompaña el día de hoy el subsecretario Juan Pablo de Botton— han conciliado ya, junto con los estados, estas nóminas estatales que se transfieren a IMSS-Bienestar.

Estamos hablando de una conciliación de un total de 34 mil 684 plazas, de las cuales 25 mil 145 son específicas de atención médica, además de las nueve mil que se suman a temas de trabajo paramédico, que también es fundamental para la operación, sobre todo en los hospitales y equipos administrativos que tienen que ver con personal asignado a programas específicos de prevención de la salud, que se encargan de la rectoría y la salud pública de cada estado.

A esto estamos también ya con la identificación clara de los ocho mil 549 personas en estos seis estados que cuentan con algún tipo de contratación temporal, eventual, formalizado, regularizados. Hay un glosario enorme de los últimos años para explicar y dar pretextos a lo que siempre debió haber sido la base, la basificación y no la inseguridad laboral a la que estuvieron sometidos los trabajadores de la salud durante tantos años.

Por eso, sólo me resta decirles muchas gracias a todos los gobernadores: al gobernador Miguel Ángel Navarro, por confiar en este proyecto de transformación desde el principio; a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, de Tlaxcala; a la gobernadora Indira Vizcaíno de Colima; al gobernador Alfonso Durazo, de Sonora; al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, de Baja California Sur; desde luego al gobernador Rubén Rocha, porque esta es una acción que va a pasar a la historia en el país, pero también en sus estados, de poner por encima de cualquier idea patrimonialista de las instituciones la salud de las personas como una prioridad.

Desde luego que nunca es fácil dejar ir, nunca es fácil una transformación, pero lo más importante es que contamos con gobernadoras y gobernadores que saben que lo fácil a veces se opone a lo correcto, a lo histórico de un proceso como este. Por eso es que les queremos agradecer la confianza y seguir dando estos pasos importantes hacia la salud como un derecho, como lo ha planteado el presidente López Obrador.

Este es el IMSS para los que no tienen IMSS, en sus propios hospitales, con su propio personal, con sus propios equipos para lograr realmente equilibrar esa desigualdad que había en el sistema de salud.

IMSS-Bienestar estamos convencidos que hacia finales del año se convertirá en el prestador de servicios de atención médica pública más grande de todo el planeta, con más hospitales, con más trabajadores, con más centros de salud y, lo más importante, con un modelo hecho para los mexicanos, para las enfermedades que padecen, para la procuración de su salud, para su comportamiento respecto a la salud reproductiva y por eso un modelo preventivo como este es el que nos garantiza en el tiempo que la salud no sólo sea un derecho, sino que puedan gozarla todas y todos para el desarrollo de su persona y de sus proyectos de vida.

Muchísimas gracias.

Y vamos a escuchar ahora a los gobernadores y a las gobernadoras. Adelante. Vamos a comenzar como empezamos las firmas, entonces empezaríamos con Nayarit, después Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, que fue el orden en el que fuimos interviniendo en cada estado.

Muchas gracias.

MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, GOBERNADOR DE NAYARIT: Con su permiso, señor presidente.

Gobernadores, gobernadoras, secretarias, secretarios, director general y medios de comunicación.

Para Nayarit ha sido extraordinaria la transformación que hemos tenido del sistema de salud, interpretando a la sociedad y, desde luego, bajo el liderazgo del gobierno de la República en su propuesta.

La salud a nivel global es el mercado más grande, diario se gastan cinco mil o seis mil millones de dólares diario. Esta es una situación apetecible contraria a la vocación social del gobierno de la República y de muchos gobiernos de los estados del país.

El mundo atraviesa una transición de envejecimiento acelerado y México de manera particular, pero también de transición de enfermedades que son enormemente costosas y enormemente complejas y aquí es donde toma sentido la nueva definición de la salud, no como la ausencia de enfermedades, sino como un derecho universal.

Y, desde luego, hemos quitado desafortunadamente la invasión que tenía el mercado ya dentro de la oferta pública, ya que empresas iban dentro de los hospitales a vender servicios y esto fue descomponiendo de manera acelerada al sistema de salud, además de otros efectos de desviación.

Lo ha dicho el director general, nosotros arrancamos de diciembre del 21 en Nayarit, iniciamos gobierno en septiembre, tan sólo tres meses después y hoy en día se ven favorecidos el régimen ordinario, el Issste, con lo que IMSS-Bienestar, pues hemos pasado de tener, en el caso del estado de Nayarit, 82 unidades de medicina rural, más 202 centros de salud, tenemos hoy en día 284 unidades de medicina para el primer nivel de atención.

¿Cuántos tiene el régimen ordinario de manera particular?

Tiene 17 unidades de medicina familiar; pero régimen ordinario, el patronal, tiene trabajadores dentro de las diferentes comunidades del estado. Y ahora es el propósito del presidente que IMSS-Bienestar recibe también para darle atención a los que no tienen unidades ahí, esto hace verdaderamente una oferta de carácter universal.

Y si hablamos nosotros de hospitales de segundo nivel y que están enriquecidos con especialidades de tercer nivel, el régimen abierto tenía en Nayarit 12 hospitales, el régimen ordinario y el Issste tenían seis hospitales, esto habla de que estaba desbalanceado el sistema.

Hoy todos los hospitales que son para la población abierta también abren sus servicios para la población que tiene derechohabiencia en otras instituciones y que la cobertura, el sistema de salud históricamente en el país nunca favoreció, pues no se ve si tiene derecho al Seguro Social en el régimen ordinario o al Issste, a todos se atiende.

Y tenemos, además, un nivel de abasto del 99 por ciento cuando apenas teníamos un nivel de abasto de medicamentos del 30 por ciento.

Y hemos incrementado enormemente los servicios, en el cual hemos incrementado la consulta de especialidad en alrededor de un 250 por ciento, los partos en alrededor de un 32 por ciento, las cirugías en un 89 por ciento, la medicina familiar en un 64 por ciento, esto da seguridad, pues debemos entender que muchas veces que una cirugía a nivel particular cuesta medio millón de pesos y hoy aquí no se cobra ningún cinco.

El proceso va madurando y creo que al término de la administración federal, por los acuerdos que hemos tenido, la oferta hacia los mexicanos es muy sólida.

También, nos lleva a evitar un riesgo-país, ya ni siquiera un riesgo-estado, que estábamos teniendo con un desorden en las plazas y un incremento desmedido; pero, también, de la misma manera contener pasivos económicos, deudas económicas enormes, que, si juntamos las de todos los estados, junto con los pasivos que estábamos generando en pensiones iba a ser en un futuro inmanejable para todo el país. Por eso, hoy en Nayarit agradezco al gobierno de la República el convenio, que es muy venturoso. Estamos llevando ofertas en primer y segundo nivel a todo el estado.

Creo que es un modelo que con el paso del tiempo se entenderá para aquellos críticos que destruyen la confianza en las instituciones públicas y hacen que por desconfianza muchas veces se vayan a atender al privado a pagar lo que la gente no tiene.

Muchas gracias y buenos días.

LORENA CUÉLLAR CISNEROS, GOBERNADORA DE TLAXCALA: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, secretarias, secretarios, director, gobernadoras, gobernadores, medios de comunicación.

Me siento muy honrada de tener esta oportunidad para agradecer el apoyo incondicional que hemos recibido de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para transformar los servicios médicos en Tlaxcala y así garantizar la gratuidad, universalidad y calidad en beneficio de la población tlaxcalteca.

Hoy, con orgullo podemos decir que la implementación del IMSS-Bienestar transforma la vida de miles de tlaxcaltecas con la transferencia de 182 unidades de salud de primer nivel y 10 hospitales que otorgan servicios totalmente gratuitos.

Tan sólo en el 2022 se ejerció la cifra histórica en Tlaxcala de 245 millones de pesos en materia de conservación, rehabilitación y mantenimiento de 70 unidades de salud y 10 hospitales; pasamos del 30 al 96 por ciento en abasto de medicamentos. Se destinaron en total 172 millones de pesos en equipamiento para unidades de primer y segundo nivel, con lo que se adquirieron tres mil 855 nuevos equipos lo que nos permite seguir reduciendo el rezago que registraba este rubro desde hace mucho tiempo.

Se otorgaron 914 plazas laborales, auxiliares y enfermeras, así como médicos entre generales y especialistas y de más personal de salud. Recibimos también a 101 médicos especialistas cubanos, así como 57 médicos residentes con formación en diversas especialidades.

Hoy hemos incrementado en un 60 por ciento la productividad en consultas de especialidades, 45 por ciento más en cirugías y el 54 por ciento más en consultas de medicina familiar, entre otros avances. Gracias a la visión de nuestro presidente, en menos de dos años Tlaxcala ha logrado avanzar más en el sector salud que en muchas décadas.

Somos aliados de las y los trabajadores, reconocemos su importancia y trascendencia en la transformación social que vivimos, sin trastocar ningún derecho que por ley les corresponde y atendiendo como nunca antes las necesidades olvidadas por años.

Desde el gobierno del estado, en menos de dos años fortalecimos al sector salud con construcciones de la unidad de especialidades médicas en hemodiálisis, la de cirugía ambulatoria, la de oftalmología que ofrecen servicios sin costo alguno.

Estamos construyendo la primera clínica de hemodinamia que permitirá erradicar la segunda causa de muerte en el estado.

Modernizamos también la infraestructura del Centro Regular de Urgencias Médicas para atender de manera más eficiente, rápida, los servicios de emergencia.

Adquirimos 29 nuevas ambulancias para el servicio estatal de salud y en apoyo de los municipios.

Pusimos en marcha el nuevo hospital general que opera bajo el modelo IMSS-Bienestar con lo que terminó la espera de más de 77 años en los que Tlaxcala anheló contar con un nuevo hospital general.

También implementamos 11 unidades de Bienestar para tu Salud a través de la Secretaría de Bienestar del estado, que ofrecen servicios médicos, dentales, medicamentos, lentes y estudios de laboratorio de manera gratuita a más de 165 mil tlaxcaltecas que viven en condiciones de pobreza.

Quiero decirle, señor presidente, que seguiremos trabajando bajo su guía e inspiración para caminar juntos hacia una nueva historia para México y para Tlaxcala.

Muchas gracias.

INDIRA VIZCAÍNO SILVA, GOBERNADORA DE COLIMA: Muy buenos días a todas y a todos.

Presidente, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí el día de hoy y de haber permitido que Colima fuera de los primeros estados en vivir este proceso.

Hay quienes ven la política como una lucha para obtener espacios de poder y mantenerlos. Quienes tenemos una profunda convicción con los valores de la Cuarta Transformación estamos aquí para resolver los problemas de la gente y no hay problema más sensible que los que tienen que ver con mantener, recuperar o perder la salud, con conservar o perder la calidad de vida o la vida misma.

Un político que no se conmueva y que no asuma como prioridad que no haya gente que se muera de enfermedades curables, o que pierda su salud por no tener dinero para recibir la atención médica adecuada, no es alguien que merezca estar en el servicio público.

Presidente, con la importancia o prioridad que usted le da a la atención de salud queda en evidencia algo que hasta sus detractores o adversarios aceptan sin renegar: que con lo que recorrió, literal y metafóricamente, para llegar hasta aquí conoce mejor que nadie al México profundo, el alma de los mexicanos y lo que nos duele y actúa en consecuencia.

Por eso cuando comenzó a diseñarse esta estrategia para implementar el modelo IMSS-Bienestar en los estados quisimos estar aquí, porque no se trata de quién maneja tal o cual presupuesto y quién controla tales plazas, aquí se trata de que los hospitales y centros de salud tengan medicamentos, tengan doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras, que estos tengan certeza laboral, que las instalaciones sean dignas y estén equipadas y que se presten los servicios de manera eficaz y con acceso para todas y todos.

Y en esa ruta hemos avanzado de manera muy importante con el modelo IMSS-Bienestar y con la estrategia que localmente hemos diseñado para acompañar este proceso, la cual hemos denominado Operación Salud Colima.

Agradezco y reconozco todo el esfuerzo y atención que Zoé Robledo ha puesto en Colima en esta materia. Muchísimas gracias, Zoé.

Pudiéramos hablar mucho de cifras y de lo que se ha hecho. Por ejemplo, se han incrementado en 306 por ciento las consultas de especialidad, 40 por ciento los partos atendidos, 79 por ciento las cirugías realizadas y 78 por ciento la cantidad de consultas de medicina familiar.

Además, el abasto de medicamentos y materiales de curación pasó del 45 al 97 por ciento.

Hemos podido contratar a 170 médicos y médicas especialistas y 158 médicas y médicos generales y a 206 enfermeras y enfermeros.

Aunado a ello, hemos basificado a 511 trabajadores y trabajadoras.

Se han invertido más de 80 millones de pesos en la mejora y conservación de 63 centros de salud y cerca de 123 millones de pesos para atender las necesidades más urgentes en cinco hospitales.

Esto es sólo una muestra chiquita de lo que se ha hecho. Pero más allá de esto, de mencionar números, quisiera reflexionar sobre el fondo de lo que se está haciendo con el modelo IMSS-Bienestar y es que la frustración que ustedes sintieron, director, secretario, presidente, al recibir un sistema de salud abandonado, yo también la sentí en Colima.

No hemos llegado a la meta, pero hemos avanzado muchísimo y vamos por la ruta correcta. Estoy segura que por este camino pronto el derecho a la salud consagrado en nuestra Constitución se materializará en nuestros de centros de salud, nuestras clínicas y nuestros hospitales.

Estamos poniendo todos los recursos financieros y humanos y nuestro corazón, en que la salud no sea un privilegio para quienes puedan comprarla, sino un derecho para todas y para todos.

Así es que agradezco que se toma en cuenta Colima, agradezco la coordinación y cuentan conmigo en todo lo que nos falta para alcanzar este objetivo. Las y los mexicanos no merecen ni aceptarán menos de nosotras y nosotros.

Y ya, por último, aprovecho el micrófono para aplaudir el nombramiento de Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación. Una mujer talentosa, joven, de gran trayectoria en la izquierda y de profundas convicciones, que mucho le aportará al momento tan importante que atraviesa el proceso de transformación de nuestro país. Reconozco la convicción, presidente, de tener el primer gabinete paritario en la historia de México y de mantenerlo así. No cabe duda que es tiempo de mujeres.

Muchas gracias.

ALFONSO DURAZO MONTAÑO, GOBERNADOR DE SONORA: Presidente, buen día.

Bueno, primeramente decirles que es obviamente muy grato regresar a esta importante tribuna.

Comentarles, recordar que el proceso de descentralización de los servicios de salud inició por los rumbos de 1982, más o menos y duró algunos años. El problema de ese proceso de descentralización es que fraccionó en 32 sistemas de salud la prestación de ese servicio, esta descentralización generó leyes propias de salud en los estados, generó atribuciones propias y, obviamente, diversos modelos de atención a la gente en un tema tan sensible como el tema de la salud.

Si a eso sumamos que, por otro lado, caminaban por su propio rumbo el IMSS y el Issste, imaginarán ustedes la complejidad en la que se tornó este sistema de salud derivado de la descentralización.

En el caso de Sonora, heredamos una infraestructura de salud francamente deplorable. No vengo a llorar en su hombro, pero es francamente una tragedia.

Recién iniciado el gobierno, obviamente, firmamos este convenio de recentralización porque no teníamos ninguna posibilidad en el estado, aún con el presupuesto social más grande en la historia de la entidad de atender este reto que teníamos en materia de salud.

Nada más para que se den una idea, rehabilitamos ya 223 unidades de salud urbanas y rurales, se construyeron hace 50 años y en ese tiempo nunca les dieron una manita de gato, estaban francamente en condiciones deplorables; 17 hospitales rurales, se construyó, perdón, 17 hospitales.

Se construyó un hospital general de salud con una inversión —en la capital del estado, en Hermosillo— con una inversión de dos mil 200 millones de pesos. Representa uno de los centros de salud seguramente más avanzados del país, tiene cualquier servicio imaginable en cualquier hospital del sector privado.

Pero lo más importante, como ya lo dijo nuestro presidente, no van a encontrar ustedes una sola caja registradora, no van a encontrar ustedes una sola ventanilla de cobro.

Y en el marco de este convenio que hemos firmado con IMSS-Bienestar estamos por iniciar en julio un hospital, un nuevo hospital con 90 camas en Navojoa, un nuevo hospital IMSS-Bienestar en Guaymas y otro en San Luis Río Colorado.

Y la joya de la corona es que el viejo hospital general de la capital del estado, que tenía ya 80, 90 años de antigüedad; lo vamos a rehabilitar para convertirlo en un hospital universitario IMSS-Bienestar, que va a tener como objetivo fundamental especializar a los estudiantes egresados de medicina de la Escuela de Medicina, de la Universidad de Sonora.

Y casualidades de la vida, el viejo hospital general está cruzando la calle precisamente de la universidad, así que estamos trabajando también en un proceso de integración territorial para que este hospital forme parte de toda la infraestructura de la universidad de Sonora.

Para terminar, decirles a ustedes que obviamente, como ya se mencionó, estamos trabajando de manera muy importante en la integración de las planillas de personal al 100.

Tenemos ahora un abasto de medicamentos en promedio del 95 por ciento, presidente, 95 por ciento, este es un hecho por sí solo, podríamos decir, histórico. Y obviamente trabajando en el objetivo de prestar el servicio de salud bajo una visión integral.

En el futuro ¿a qué aspiramos? A que este modelo integral de atención a la salud de las y los sonorenses nos permita que la atención médica se dé en la clínica, en el hospital más cercano al domicilio de la persona que requiera este servicio.

En este momento por ponerles un ejemplo, no es presumirles, mi pueblo en la Sierra de Sonora, si se requiere una atención de segundo nivel, tiene uno que trasladarse hasta Ciudad Obregón, deben ser algo así como 600 kilómetros. Es francamente un absurdo, la gente debe tener la posibilidad de recibir atención médica en cualquier nivel que lo requiera de manera gratuita, de manera digna y de manera cercana.

Estamos trabajando para garantizar una atención digna, universal y gratuita en materia de salud a todas y a todos los sonorenses gracias al extraordinario apoyo que hemos recibido del gobierno del presidente López Obrador. Por ello, presidente, siempre comprometidos.

Gracias.

RUBÉN ROCHA MOYA, GOBERNADOR DE SINALOA: Muchas gracias, presidente. Le agradezco que me dé la oportunidad de estar aquí, en la mañanera, su mañanera, el modelo insignia y afanoso para informar al pueblo, informar bien al pueblo.

Y quiero dar a conocer cuál es la situación de Sinaloa en relación al tema, que es el plan, programa de federalización de la búsqueda de hacer verdaderamente la salud para los mexicanos, los sinaloenses en mi caso, un derecho y no un privilegio, como lo dice el presidente.

En ese camino, es decir, hemos avanzado de la mano del Seguro Social, particularmente de su director Zoé Robledo, un extraordinario funcionario, bueno para operar y un equipo excelente.

Nosotros firmamos el convenio marco en mayo del año pasado y el convenio de acciones concretas en octubre del mismo año. En ese periodo hemos avanzado de manera significativa, hemos transferido a IMSS-Bienestar en 24 hospitales, entre integrales, generales y de especialidad.

Doscientos veintisiete centros de salud, que son los que atienden a la gente más pobre, las que están en las comunidades, ahí es donde había prácticamente cero de abasto, presidente, hoy tenemos en promedio un 60 por ciento de abasto y en los hospitales integrales generales y de especialidades estamos arriba del 95 por ciento, 98 por ciento, me lo precisaba hoy mismo el director Zoé.

Estamos, entonces, llegando a ese objetivo de ofrecer atención a la salud a los sinaloenses de manera gratuita, aquellos que no tienen seguridad ya en el IMSS, ya en el Issste.

Hace 10 meses, presidente, que quitamos las cajas registradoras. Yo me atrevo —tenemos dos camiones grandes para atender las afecciones de las mujeres— me atrevo a decirles: háganse sus estudios y nosotros las vamos a curar si desafortunadamente llegan a tener, llegan a salir con problemas de salud. Y eso habla de lo que ya dijo el presidente, de que no estamos en el cuadro básico, ese es cáncer y el cáncer lo estamos atendiendo también de manera gratuita en nuestros hospitales.

Y hemos extendido con equipamiento importante en este periodo. Hay una inversión en proceso grande que ya ha venido beneficiando, el equipamiento de hemodiálisis, hemos acercado los equipos de hemodiálisis a los diferentes municipios para efecto que la gente no tenga que trasladarse; antes lo hacía sólo en la capital, hoy ya lo tenemos en varios lugares. Y la hemodiálisis también es gratuita, que no es del cuadro básico, el conocido cuadro básico.

Quiero decirles que en este periodo, con el apoyo, con el proceso que estamos viviendo, hemos realizado 65 operaciones cardiacas a niños al nacer; al detectarles su afección, inmediatamente los operamos. No tenemos problema y es gratuito, son operaciones, que comúnmente cuestan 250 mil pesos y es gratuito.

Hemos puesto 25 implantes cocleares, no es cuadro básico. Esos, en el mundo privado cuestan 500 mil pesos; a los niños nuestros no les cuesta. Y la lista de espera que tenemos la vamos a atender y estamos con presupuesto para hacerlo.

Tenemos completamente bandera blanca en labio y paladar hendido. Niño que nace, niño que se opera. No tenemos un solo niño que tenga esta afección sin ser atendida.

Esto es lo que nos ha dado, justamente, el tránsito de pasar a un estado de salud, en el cual particularmente lo administrábamos en el estado y lo estamos haciendo hasta ahora, hoy estamos firmando el convenio para hacer el traslado definitivo.

Todo esto habla de que, en efecto, como dijo el presidente, no será como Dinamarca ni como Canadá, pero vamos a tener un mucho muy buen servicio de salud.

Este plan es exitoso. Por eso, yo llamo al resto de gobernadoras y gobernadores que no estén todavía inscritos en el tema y en este proceso a que lo hagan, creo que vale la pena.

Estos son nuestros avances, nuestros resultados. Estamos conformes, presidente.

No tenemos resuelto completamente, por ejemplo, la contratación de personal; está en proceso, ya se está contratando, se contrataron 277 especialistas, están en proceso de contratación 727 médicos generales y mil 450 enfermeras, además que se sigue en proceso de mejorar el equipamiento.

Permítame reiterar mi agradecimiento, presidente y mandarle un saludo al orgullo sinaloense que son las mujeres y los hombres de Sinaloa. Muchas gracias.

VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO, GOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIA SUR: Buenos días, señor presidente; buenos días, compañeras y compañeros gobernadores; compañera secretaria de Educación, Juan Pablo, Zoé y a mi querido y admirado médico Jorge. Muchísimas gracias, señor presidente.

Yo vengo del desierto cargadito de mensajes, pero, primero, quiero decirle al señor presidente que, desde Isla Natividad hasta Cabo San Lucas, o hasta Los Cabos más correctamente, de punta a punta del estado, el trabajo que se viene haciendo con la Cuarta Transformación por el señor presidente de la República ha sido extraordinario. Y quiero, de nuevo, ratificar mi gratitud a todos los miembros del Gabinete del gobierno de la República y de manera especial hoy por supuesto al maestro Alcocer y a Zoé Robledo. De verdad, el trato que hemos recibido en Baja California Sur es un trato de mucho respeto y de cordialidad extraordinaria, que vale mucho en estos tiempos.

Cargadito de mensajes para el presidente porque venir hasta acá desde el desierto nos dijeron: ‘Aprovecha para plantearle al presidente, no sólo lo de salud, sino todo aprovechar mi visita’, pero quiero concentrarme de manera especial en saludar a las doctoras, doctores…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estás bien, entero.

VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO: Sí, estoy enterito y bateando 400 arriba, sí. Está bien.

Quiero decirles que para nosotros es un honor saludar a los médicos, a las doctoras, a los trabajadores del sector salud de Baja California Sur y del país. Quiero reconocer su trabajo el día de hoy.

Quiero decirles que este proceso de transición ha venido siendo también muy atendido y bien atendido por la organización sindical. Para nosotros es importante la certeza laboral, la certeza jurídica y también la preocupación de las y los trabajadores de salud en este tránsito que vamos a llevar a cabo en ya a formalizar todo.

Tienen asegurada sus derechos laborales, sus derechos sindicales. Pero, más allá de eso, han sido muy fraternos, muy dispuestos, con todas las dudas e incertidumbres que genera una transformación en el sector salud. Pero quiero reconocerles esa disposición enorme a las y los trabajadores del sector salud en mi entidad.

Señor presidente, para nosotros en el sector salud —ustedes conocen bien nuestra media península, casi una isla— tenemos serios problemas de traslado de insumos por barco, por avión solamente y eso ha dificultado mucho tiempo.

A nosotros sí… Quiero reconocer el trabajo de este casi año con IMSS-Bienestar, porque hemos avanzado en algunas comunidades. Realmente el dato de tener al 99 por ciento de los insumos a veces a nosotros si se nos dificulta, porque el dato es correcto, pero la distribución es muy complicada en el desierto, la dispersión de nuestras comunidades, pues todos los que conozcan Baja California Sur lo saben. Y a veces un día de traslado ya nos va generando un problema de poder atender con la prontitud, con la celeridad que merece esto.

Y no puedo decir que todo está al 100, sería faltar a la verdad y eso no es correcto. Sí batallamos mucho para cuando un barco se dilata, un vuelo se atrasa y nos atrasa todo el proceso; sin embargo, debo de reconocer el trabajo que se viene haciendo porque avanzamos considerablemente en el tema del abasto de medicamentos en Baja California Sur. Aún nos queda mucho y yo debo de reconocer que todavía necesitamos mejorar los procedimientos de entrega oportuna, pero vamos muy bien y eso es lo importante.

Quiero decirles que firmar este convenio marco para nosotros es confianza, es garantía de tener un presidente al que le confiamos, este proyecto es para beneficio de nuestras comunidades.

A nosotros sí nos dieron muy duro en Baja California Sur y me voy a detener un minuto, quizá sea de los estados… Nada más para que tengan ustedes una idea, Loreto, que como dato adicional histórico es la primera capital de las Californias, fundada por los jesuitas, ahí hasta el año 2005 no nacían los niños en Loreto, no había sala de expulsión, tenían que ir las madres a Santa Rosalía o a Ciudad Constitución, o hasta La Paz, que está a cuatro o cinco horas de viaje para que tengan una idea.

Zoé nos ayudó a poner la primera máquina de hemodiálisis en Loreto. Si no ha sido por su gestión, la gente estuviera viajado a algo tan complicado que es el asunto de los problemas que se tiene en una comunidad tan importante.

El hospital de Santa Rosalía lo encontramos con un retraso extraordinario, más de tres años; ahora estamos, se recibió el contrato. Esa zona norte del desierto pues merece un hospital y el señor presidente ha girado instrucciones para que a más tardar en diciembre se termina. Una obra de esas que se fueron quedando rezagadas, así está.

Hace cuatro años inauguró un hospital que en el primer huracán pasado, en el último pasado, se llenó de agua, los aires acondicionados no sirven. Y nada más como dato adicional de la irresponsabilidad en la que encontramos ese hospital que apenas es nuevo, más de 200 millones de pesos invertidos, ni siquiera habían conectado el drenaje al drenaje de la ciudad, en Ciudad Constitución. Esa condición pues tenemos que transformarla y es a través de IMSS-Bienestar. Se han invertido en Baja California Sur para mejorar las unidades médicas más de 150 millones, que ha ayudado mucho.

Nosotros tenemos seis hospitales. Uno de ellos, el maestro Alcocer sabe, lo visitamos, se inunda y hay que cambiarlo de sitio, es un acuerdo que hubo con los compañeros de Insabi, ahora le va a tocar a IMSS-Bienestar para que ese hospital en San José del Cabo.

Se está construyendo una clínica del Issste, que va a ayudar a los trabajadores del servicio del Estado. Y ahí quiero reconocer al compañero, al doctor Zenteno, porque decidieron construir en San Lucas una clínica del Issste que están invirtiendo más de 500 millones de pesos.

Y la clínica del Issste de Mulegé no sirve. Está buscando a ver si es posible que este año haya ahí una inversión, porque los trabajadores de Mulegé sean atendidos. El Issste ya no sirve, hay que cambiarlo y en ese proceso está.

Pues para que sea más difícil la situación, aparte de esto que nos ha llenado de alegría y de entusiasmo para que vayamos en la media península teniendo un sistema de salud más fortalecido, para que el pueblo de México sepa, nosotros no contamos con un hospital de tercer nivel, todos nuestros pacientes se tienen que ir a Obregón, a Culiacán, a México, a Guadalajara, toda la vida.

Por eso, Zoé y el equipo de IMSS-Bienestar hemos platicado para que el Hospital Salvatierra, el más simbólico de Baja California Sur, ubicado en la capital, en La Paz, histórico, más de 100 años, donde hay, de verdad, una enorme disposición de los médicos, los doctores y doctoras de ahí para que se transforme en un hospital de tercer nivel, ojalá podamos avanzar en este tipo que queda para que haya mayor oportunidad de que la gente ya no salga de nuestra casi isla.

Finalmente, se han invertido en la mejoría del servicio, atendiendo a médicos especialistas que, finalmente, debo decirle, hemos batallado mucho, mucho, porque no quieren ir al desierto, no quieren ir a Guerrero Negro, batallamos mucho para que se contraten y esa es la realidad, la gente se molesta mucho porque no tenemos a los especialistas que ocupamos allá en el norte de Baja California Sur, batallamos mucho. Sin embargo, Zoé, el equipo de IMSS-Bienestar, ha contratado 167 médicos especialistas, entre ellos a 15 cubanos, que están atendiendo a Loreto y Mulegé, a 131 médicos generales, 237 enfermeras.

El avance es muy significativo; sin embargo, tenemos comunidades a 14 horas de La Paz, Bahía Tortugas, Asunción, Punta Abreojos, La Bocana, toda esa zona de la zona Pacífico Norte en Baja California Sur, que reclaman un mejor servicio.

Y ese compromiso de la Cuarta Transformación es que en este periodo, después de la firma del convenio, revisemos todo para que le acerquemos el bienestar y la salud a todos los pueblos de Baja California Sur.

Les abrazo y agradezco infinitamente al señor presidente. Le reitero: lo estamos esperando, allá es su casa, lo queremos mucho y demás, porque la verdad sería aquí informarles de todo, pero Baja California Sur ha tenido un respaldo extraordinario de la Cuarta Transformación

Gracias, presidente, por este respaldo para sudcalifornia, que sigue siendo, que sigue siendo muy importante, sobre todo allá en el municipio de Mulegé lo que se ha venido haciendo. Y de manera especial agradecerle a Juan Pablo sus atenciones a través de todos los programas que se han establecido este año y que vamos muy bien.

Gracias a todos los sudcalifornianos y sudcalifornianas que nos están viendo, porque han ayudado mucho para enraizar bien esta transformación en la media península en Baja California Sur.

Le saludo con aprecio y respeto a todos los medios de comunicación aquí presentes.

(FIRMA DE CONVENIO)

LETICIA RAMÍREZ AMAYA, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA: Buenos días a todos y a todas. Buenos días, señor presidente.

Vamos a presentar un video que refleja cómo seguimos trabajando la campaña de prevención de adicciones de estrategia en el aula. Ustedes recordarán que planteamos que el día 17 de junio haríamos unas actividades que involucraran a la comunidad, a los padres de familia, a las madres de familia, para poder seguir planteando el daño que causan las drogas. Se los vamos a mostrar con este video. Fue una campaña, una actividad que implementó, que participó mucha gente, más de un millón.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: El 17 de junio en todo el país, desde Baja California hasta Yucatán, se realiza una jornada nacional de actividades para prevenir las adiciones. Este gobierno no va a tirar la toalla en su combate a las drogas.

VOZ MUJER: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas.

(FINALIZA VIDEO)

LETICIA RAMÍREZ AMAYA: Agradecemos a todos, la participación, el entusiasmo, la alegría, la colaboración principalmente a las maestras, los maestros, los estudiantes de secundaria y media superior, particularmente también a los gobernadores que aquí se encuentran, todos ellos han acogido la campaña como propia y seguimos adelante en el combate a las adicciones.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues allá ustedes si se quieren quedar a las preguntas y respuestas. Bueno, quédense.

Bueno, miren, tenemos tres compañeros: Carlos Guzmán, Shaila y Juan Raymundo. Adelante.

PREGUNTA: De este lado, presidente. Buen día.

Carlos Guzmán, de AvaNoticias, Quatro Media Telecomunicaciones, Veracruz.

De inicio, preguntarle del tema de esta jueza de Cosamaloapan, que ha generado mucha controversia. Fue acusada de liberar a un criminal que presuntamente, según blogs de redes sociales, pues este criminal ha causado mucha de la violencia que se ha generado en los últimos días allá en Veracruz. Es preguntarle su opinión. ¿Qué le ha dicho el gobernador Cuitláhuac García?

Al respecto en medios de comunicación aquí de la Ciudad de México se ha hecho muy polémico el caso de esta jueza. Pero sí me gustaría consultarle qué es lo que le ha dicho el gobernador Cuitláhuac García. Ayer tuvo una conferencia de medios en la cual justamente también se mencionaba que esta jueza ya fue condenada a un año de prisión.

Consultarle ese tema de inicio, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, es lo que ya se ha informado. Lamentablemente muchos jueces, no todos, pero sí una considerable mayoría y también magistrados y ministros, no actúan con rectitud y con honestidad.

En el caso de jueces —esto tiene que ver con el fuero común y con el fuero federal— se autorizan libertades a presuntos delincuentes y se hacen de manera completamente atípicas. Por ejemplo, esta juez ordena que se libere a un presunto homicida, considerado como parte de un grupo de la delincuencia organizada y da un plazo a los encargados del penal de una hora.

Así se da en otros asuntos, viernes en la noche, sábado en la mañana, pero nunca se había conocido un caso en donde la orden fuese dejarlo en libertad en una hora. Creo que lo que se usaba también atípico era 24 horas, lo más normal en 72 horas; ya eso muestra que no es transparente el proceso legal.

Entonces, en este caso pues se presentó una denuncia y lo vamos a seguir haciendo, contra las jueces. Y va a ser la fiscalía, el Ministerio Público, el que va a decidir y luego los jueces.

Y no le hace si por defensa del gremio o complicidad del gremio los exoneran, pero ya nosotros cumplimos. No somos cómplices, nos estamos encubriendo ese tipo de cosas.

Porque además son daños mayores a la gente, a los ciudadanos, incluso a quienes trabajan para garantizar la paz y la tranquilidad. Imagínense, se libera a un presunto delincuente, a un homicida; quien lo detuvo, quienes participaron, pues van a correr riesgo. ¿Y a qué salen, si, en efecto, son gentes dedicadas a la delincuencia, pues a seguir dañando?

INTERLOCUTOR: ¿Respaldaría la postura del gobernador Cuitláhuac?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, claro que sí la respaldo, claro que sí la respaldo y nosotros vamos a hacer lo mismo.

Hoy en la reunión de seguridad, siempre estamos viendo. Lo de un juez, una jueza, creo, aquí en las tomas clandestinas que se encontraron, creo que en Azcapotzalco.

INTERLOCUTOR: Sí, el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, ¿no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Dejaron en libertad a los presuntos responsables. No sé si fue aquí o fue en Hidalgo.

¿Y saben por qué? Y todo esto lo vamos a dar a conocer el martes próximo, todos estos casos.

Porque en la denuncia se puso como dirección, en donde estaba la bodega y la toma clandestina, que era la calle de Hidalgo con domicilio 100 y el juez o la jueza utilizó eso para dejar en libertad al presunto responsable porque no es 100, es 100 bis, con todos los elementos. Todo esto lo vamos a probar.

En el caso del huachicol, no, un juez, otro juez, otro, que se detienen a las mismas personas y quedan libres.

Hoy planteé que se hiciera una revisión, porque cuando llegamos al gobierno se logró una reforma constitucional para que la corrupción fuera, se considerara, delito grave, porque no lo era, porque en el tiempo de Salinas de Gortari se hizo una modificación al código penal y no se consideró a la corrupción como delito grave.

Pero también no era delito grave el robo de combustible ni era delito grave el fraude electoral. Se hicieron todas esas reformas, pero sigue pasando lo mismo desde el punto de vista de los procesos judiciales. En el caso del robo de combustible pues no es delito grave, porque si fuese delito grave al que se dedica a cometer un ilícito, a robar gasolina con estas tomas a los ductos, pues es consignado y no tiene derecho a fianza porque es delito grave. Sin embargo, no se aplica y es una reforma constitucional. Entonces, hoy pedí: A ver, ¿qué está pasando?

Porque una cosa es esta corrupción —porque no hay otra palabra más que esa— de jueces y de otros funcionarios del Poder Judicial y otra cosa también interesante es saber qué alcance tuvo la reforma constitucional para convertir en delito grave el robo de combustible.

O sea, ¿de qué sirve, entonces, reformar las leyes, hacerlas más estrictas, si no se cumplen? Estamos como en la época de la Colonia, que mandaban los ordenamientos de la metrópoli y aquí decían los virreyes: ‘Se acata, pero no se cumple’.

Entonces, eso es lo que puedo comentarte sobre la juez. E informaron hoy en la mañana que ya tiene una fecha para presentarse ante el juez.

INTERVENCIÓN: La jueza ha denunciado que la detención que le hicieron, en una de las detenciones, hubo algunas irregularidades o aspectos de abuso de poder: la encapucharon, dijo que le hicieron disparar en dos ocasiones, que ha interpuesto incluso denuncias…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso lo va a decidir la autoridad. Acuérdense que, además de la fiscalía, está el Poder Judicial y el Poder Judicial es independiente, es autónomo y nosotros no tenemos nada que ver con el Poder Judicial.

INTERVENCIÓN: ¿Y hasta qué punto será la responsabilidad también de las personas que llevan a cabo detenciones de estos presuntos delincuentes que no integran precisamente bien las carpetas de investigación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ahí puede sancionarse a quienes hacen eso, pero es un pretexto, es una excusa para la corrupción; no de ahora, lleva décadas.

Los jueces dicen: ‘Es que se integró mal la averiguación’, esto que les estoy planteando. ‘¿Cómo vas a decir que la toma estaba en la calle Morelos 100, domicilio 100, si era 100 bis?’ O sea, ese tipo de cosas. ¿Cómo vas a decir que lo detuvistes a las 10 de la mañana, si eran las 11?’

Entonces, ni siquiera hacen algo para buscar reponer el procedimiento, no, es la excusa para ‘vámonos’. Porque, ‘a ver, te equivocastes, pero como yo soy juez y mi propósito es hacer justicia, mi propósito principal y no quiero dejar en libertad a un presunto delincuente, te pido que me traigas una prueba adicional o que me expliques por qué me pones 100, si es 100 bis’. Porque en este caso que vamos a ver es una bodega que estaba en el 100 y en el 100 bis.

O sea, ¿por qué no ayudan? Vamos a decir, está mal la averiguación, pero estamos hablando de un asunto de un delito grave, estamos hablando de homicidios, entonces, ¿cómo se va a utilizar eso de excusa, de pretexto? Nada. Si se le pregunta a un juez, a un magistrado, a un ministro, salen con eso, pero eso no tiene nada que ver con la justicia, eso es un encubrimiento, eso es corrupción.

Y que hubo maltrato, eso la autoridad correspondiente y para eso está derechos humanos. Y nosotros no violamos derechos humanos y ya no es el tiempo de los gobiernos anteriores, que se torturaba, que se masacraba.

Imagínense lo que hicieron con el caso de Ayotzinapa, que inventan la llamada ‘verdad histórica’ y todo lo arman con tortura. Por cierto, ya mandé al primer ministro de Israel una carta, una segunda carta, para que nos ayuden en la extradición del señor Tomás Zerón, sí, ya la envié la carta, es la segunda, porque no puede ser que Israel proteja, bajo ninguna circunstancia, a un torturador; nadie debe de proteger a torturadores en el mundo y mucho menos quienes sufrieron de represión, de tortura, de exterminio. Estoy seguro que la comunidad judía en México nos va a ayudar también, porque no se puede permitir esto.

Y existe la versión de que la protección es porque compraban los equipos de espías.

INTERLOCUTOR: Pegasus.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, de espionaje, que son de Israel y eso los protege. Imagínense, por un negocio, por una compraventa, por dinero, proteger a quienes violan derechos humanos. Y esto en el caso de Ayotzinapa, pero lo mismo, lo mismo en otros asuntos.

INTERLOCUTOR: Y dos temas, quería que fueran dos temas, pero escuché que por ahí le preguntaba al gobernador Rocha…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero, ¿sabes? Antes de que… Porque hay otro asunto también, el de Loret de Mola, que montaron también un espectáculo.

INTERLOCUTOR: Lo de Florence Cassez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y el señor Vallarta y ahí le estaban dando. Y creo que ahí en eso estaba Tomás Zerón, ¿no?

INTERVENCIÓN: Cárdenas Palomino.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cárdenas Palomino y ahí estaban dándole.

Y ya que andamos en esto, porque ahora… Y qué bueno que ya los medios defienden derechos humanos; antes no —con honrosas excepciones—, no tocaban estos temas de tortura. Bueno, para que se hicieran estos espectáculos, estos montajes, imagínense cómo estábamos.

O el señor que está enjuiciado en Estados Unidos, García Luna, pues era el ídolo de los comunicadores más famosos de México.

Ahora que sigue estando igual, yo creo que peor, el caso de los medios, que cada vez estoy más convencido de que no son medios de información, sino de manipulación ¿Les doy un ejemplo, uno de hoy, que no son medios de información, sino de manipulación?

Ayer —y esto es porque esta conferencia la ve mucha gente y, si nos atenemos a las redes sociales, pues sí son importantes, pero no toda la gente ve las redes sociales; además, tampoco en redes sociales se difunde mucho— ayer salió un reportaje del periódico El País, de España. Hay un señor detenido, un abogado famoso, Collado, abogado de Carlos Salinas de Gortari y salió esta nota.

Andorra es un paraíso fiscal. Los corruptos, toda la delincuencia de cuello blanco saca el dinero. Antes era Suiza, ahora hay varios paraísos fiscales. Entonces, Andorra era un sitio, sigue siendo, para guardar dinero de procedencia ilícita y el señor Collado allá tenía dinero.

Estamos nosotros demandando que nos devuelvan todo ese dinero porque es de procedencia ilícita, hay juicios sobre esto. Pero van sacando cosas, ayer dieron a conocer que este señor Collado compró…. Porque era una especie de intermediario financiero, le manejaba dinero a políticos corruptos y desde luego era el abogado de Salinas y de otros personajes de la política tradicional del viejo régimen. Pero salió que compró tres departamentos de lujo en Miami para Roberto Madrazo y le pagó también una estancia, que eso es una minucia, a Carlos Salinas en un exclusivo hotel de España. Son todos los documentos que están saliendo.

Pero esto no lo sabía posiblemente la mayoría de los mexicanos. Sí lo intuyen, porque el pueblo de México tiene un instinto certero, lo intuyen, pero no tenían los datos. Pero quienes sí sabían muy bien de todo esto eran los dueños y escritores, columnistas, comentaristas de los medios llamados de información de México. Pero como les dije que les voy a comprobar que no informan, esto que es nota internacional no aparece en los periódicos de México de hoy.

A ver, ¿no tienes ahí los periódicos? Vamos a dar una repasada. Pasó de noche.

Miren el Reforma. La de ocho, así se le llama a la nota principal de primera plana, esa está en contra de nosotros, ¿no? No me meto a indagar, pero son predecibles.

Vamos a terminar, otro periódico, El Universal, nada.

Tres departamentos en Miami. Ahora sí que como diría nuestro paisano: ‘¿Quién pompó?’ Yo espero que se dé una explicación. Ah, porque en la nota de El País aparece que Roberto Madrazo es dueño o socio de Latinus, que es la plataforma de información de Loret de Mola y además esto también tiene que ver con todos los negocios que hacían con la venta de medicinas, ya que estamos tratando el tema y de equipos médicos, financiamiento que recibía de gobiernos estatales Latinus y todas las campañas en contra de nosotros.

Pero lo importante es: vamos a los periódicos, a lo mejor sí sacó algo López-Dóriga o Ciro o Loret, en una de esas.

Milenio, bueno, cuando menos sacó la pieza que se rescató en el tramo del Tren Maya.

Excélsior, ah, pues también es buena la nota, ‘Economía mantiene ascenso constante’ No vaya a ser que se trata de Estados Unidos o en dónde. Ah, en México.

Adelante. Tampoco La Jornada, eso sí calienta.

Síguele. ¿Nada?

Síguele. ¿Nada tampoco? Nada.

A ver, ya sé dónde viene, El Economista; no, el otro El Financiero. ¿No?

¿Cuál falta?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: UnoMásUno, La Prensa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya déjalo ahí.

Entonces, informar que está pasando esto y mucha gente no se entera porque no es nota, porque eso es lo que dicen, no es nota. Antes cuando menos decían: ‘La nota es la nota’; ahora ya no es nota.

INTERLOCUTOR: Ahora sí, cambiando de tema, temas políticos, el día de ayer Marcelo Ebrard comenzó su campaña y yo sé que no le gusta tocar esos temas, pero nos llamó la atención el tema de una secretaría de la 4T que proponía. Ya hubo una carta de uno de sus hijos, que agradecía el tema, pero que él no aceptaba el tema de este posible cargo en cuanto llegara a la Presidencia de la República Marcelo Ebrard. Su opinión al respecto.

Y también, en el tema internacional, usted ha comentado que va a tener una gira al sur del continente, específicamente a Chile. Es preguntarle, consultarle, si aparte de Chile contempla algunos otros países como lo es en el caso de Colombia, en el caso de visitar al presidente Lula.

Y por ahí escuché, ahorita que estaban tomándose la foto para lo del tema del convenio, que platicaba con el gobernador Rocha, le preguntaba que si todo estaba bien, supongo con respecto al tema del maíz, que usted anunciaba que se estaba por firmar un acuerdo para que las tortillerías de México tuvieran únicamente maíz blanco.

Es consultarle rápidamente esos tres temas, presidente. Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, bueno, como tú lo mencionas, yo no quiero opinar o estar opinando sobre asuntos de la encuesta para elegir a la coordinadora o el coordinador de la transformación, de la defensa de la transformación, a quien voy a entregarle la estafeta, porque de alguna u otra forma a mí me ha tocado por las circunstancias coordinar los esfuerzos para la transformación del país.

Pero ya voy a terminar el gobierno y también ya me retiro, no me quedo como dirigente, no voy a quedarme, lo he dicho varias veces, como líder moral, mucho menos como jefe máximo, caudillo, cacique; yo termino en septiembre el año próximo y me jubilo.

Entonces, la transformación va a continuar y requiere de dirección, requiere de quien le dé continuidad, a quien voy a entregar la estafeta del movimiento de transformación, pero no quiero opinar sobre el proceso.

Además, ya lo he dicho muchas veces, estamos iniciando una etapa nueva sin tapados, sin destapes, sin dedazo, sin acarreos, sin ¿cómo le llaman?, cargada y no tenemos favoritos, todos los que están participando merecen nuestro respeto y no va a ser el presidente el que va a decidir, va a decidir el pueblo, la gente, porque esa es la auténtica, la verdadera democracia.

Entonces, mi familia cercana, mis hijos, mi esposa Beatriz, no nos metemos en nada en este proceso.

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, somos libres, es que está prohibido prohibir, es que cada quien puede expresarse, pero si se actúa con claridad pues ya se sabe que nosotros no tenemos favoritos, ni hombres ni mujeres.

Y también decir que estoy muy contento, pero mucho, mucho muy contento porque los que están participando son de primera. Ese es otro asunto que tienen los medios, supuestamente de información, que no dicen nada de lo que está resolviendo el bloque conservador, silencio, como también los vasallos de la Colonia, que su consigna era obedecer y callar, no hay nada de los aspirantes, no se conoce sobre su método de elección, si va a haber encuesta, no va a haber encuesta. Dijeron que iban a definir un procedimiento, sí, pero ya llevan 15 días diciendo lo mismo y todavía no aclaran y hay como 50 aspirantes. Pero de eso no se habla, no dicen nada, nada, nada.

Antes salían, ¿no? Me acuerdo cuando salió Creel a decir que estaban unidos y que… Porque nosotros llevábamos a cabo prácticas corporativas que ni en la época de sus aliados de ahora se ejecutaban.

¿No tienes por ahí ese discurso de Creel o esa conferencia en donde dice que estaba ahí con los del PRI? Sí, que ni en la época peor del PRI, es que es interesantísimo. Ustedes seguramente ya lo vieron, pero a mí lo que me importa mucho es que en esta conferencia se den a conocer cosas que la gente no alcanza a tener como información, porque sigue habiendo control, manipulación, cerco informativo.

Pero es interesante cómo antes engañaron que eran distintos el PRI y el PAN. ¿Se acuerdan cómo engañaban? Y nosotros siempre dijimos es lo mismo, es el Prian y ya últimamente ya se descararon. No todos, desde luego, porque hay que respetar a la militancia de los partidos y hay que respetar a los ciudadanos, pero arriba los jefes.

Imagínense la mentalidad de Claudio X. González, que es ahora el asesor principal, el jefe de todo el bloque conservador, ¿qué tiene que ver con el pensamiento revolucionario, con el pensamiento del general Cárdenas, con el pensamiento de Adolfo López Mateos? Nada. ¿Dónde están los ideales? ¿Dónde están los principios?

A ver, miren esto, llegan a estas confusiones. Dale volumen. Además, sirve, porque ya estoy viendo que el aparato del PAN está apoyando a Creel y están queriendo hacer a un lado a los demás, ¿no? Entonces no, no pueden hacer a un lado a Xóchitl, ni a Lilly Téllez, todos tienen derecho, todos tienen derecho, todos tienen derecho.

A ver.

(INICIA VIDEO)

SANTIAGO CREEL MIRANDA: Un pueblo con tradición haciendo toda su labor, sus recursos públicos, es con los padrones, con los padrones de los programas sociales. Entonces, esto es un atraco a la democracia. Miren, ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, pero ya democratizado.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ‘Ya democratizado’- Ya, ya, ya. Es buenísimo.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Son dos notas que publicaron.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuál?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Lo de Madrazo, sí hay una portada de un diario de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí hay una portada.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Y otras más, de Reforma y de La Jornada, que son los que los consignan.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero adentro. Ah, no, no, no, la página 39, sección C.

Adelante.

INTERLOCUTOR: Sobre su gira a Chile y sobre el maíz.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos a estar en Chile, en septiembre, voy a los actos para recordar al presidente Allende, a 50 años del golpe de Estado. Es para nosotros pues un asunto muy importante. Yo considero al presidente Allende un pacifista, con vocación democrática, creo que es el más importante de los últimos tiempos.

Lo compararía con Madero porque en ese tiempo, hace 50 años, se insistía mucho, más que ahora, que la trasformación, que los cambios estructurales sólo se podían dar por la vía armada y él siempre buscó la transformación por la vía pacífica y por eso fue víctima de una pandilla de rufianes, empezando por un general traidor, Augusto Pinochet. Entonces él ofreció su vida por la democracia y por esa vía pacífica. Antes, que yo recuerde, Madero, que buscó siempre la transformación de manera pacífica.

Pero el presidente Allende, lo mejor. Yo estaba entrando a la Facultad de Ciencia Política, fue en 1973 y era el primero, segundo semestre, primer semestre de Ciencia Política analizamos el caso de Chile, todavía no se llevaba a cabo el golpe. Un maestro que me daba Ciencia Política, creo que todavía vive, Raúl Olmedo, analizamos el caso de Chile y llegamos a la conclusión de que se iba a llevar a cabo el golpe, son de esos casos en los que duele tener la razón.

Estudiamos un libro que tenía que ver con eso, que se llama El Estado y la Revolución, de Lenin y él habla de eso, de que sólo por la vía armada podía llevarse a cabo un cambio estructural. Allende nunca optó por eso.

Fue varias veces candidato y llegó a la Presidencia y padeció de toda una campaña; intervino hasta el gobierno de Estados Unidos, agencias de Estados Unidos, eso se sabe porque se han ido desclasificando informes de las agencias.

Entonces, fue muy doloroso para nosotros, yo vivía en la Casa del Estudiante Tabasqueño y cuando se dio a conocer la noticia con un compañero, un amigo que estudiaba economía en el Poli, Eder Sánchez, ya finado, escribimos un manifiesto en el pizarrón del patio de la Casa del Estudiante Tabasqueño, expresando nuestro repudio. Entonces, nos formó mucho ese doloroso hecho.

Luego, México fue muy solidario con los perseguidos por la dictadura. Aquí vivieron muchos chilenos, trabajaron chilenos, como ha sido la política exterior de México muy solidaria en el derecho de asilo y tenemos relaciones de hermandad con el pueblo de Chile y ese momento histórico.

Entonces, me invitó el presidente Boric y voy a estar, es el 11 de septiembre. Antes voy a pasar por Colombia y estoy pensando pasar por otro país. Pues ya ven que no viajo mucho porque es pesado y además llevamos muy buena relación con todos los gobiernos del mundo, tenemos muy buenos diplomáticos, embajadores, cónsules, mujeres, hombres, del Servicio Exterior y yo sostengo y ofrezco disculpas a quienes piensan de otra manera, pero yo sostengo que la mejor política exterior es la interior, que no se puede ser candil de la calle y oscuridad en la casa. Si estamos bien aquí, nos van a respetar todos, como ha sucedido, vamos a ser respetados y respetables.

Pero sí tengo que ir. Además, es nuestra América, como decía Martí. Ya fui a Centroamérica, ya fui a Belice, desde luego he estado en América del Norte, voy a estar en Canadá en noviembre, posiblemente, que va a ser la Cumbre de América del Norte.

Acerca del maíz, ya se está resolviendo. En el caso de Sinaloa, por la gestión del gobernador Rocha, se decidió comprar un millón de toneladas de maíz o un millón y medio, un millón y medio de toneladas de maíz blanco a los pequeños y medianos productores y medio millón además del gobierno de Sinaloa.

Y también tomamos la decisión de no permitir el uso del maíz transgénico para consumo humano y también controlar la entrada de maíz blanco transgénico, nosotros somos autosuficientes en maíz blanco, no transgénico y para la masa, para la tortilla, sólo maíz blanco.

Tenemos una pequeña discrepancia con el gobierno de Estados Unidos, hay una consulta en puerta, puede convertirse en un panel, pero es un tema que vamos a defender porque tenemos que cuidar la salud de los mexicanos.

Muy bien.

Entonces, Shaila.

PREGUNTA: Argentina.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En el caso de Argentina lo estamos viendo, es muy probable, es muy probable, ya que estemos por allá.

Y luego, Alberto Fernández es nuestro amigo, un gran presidente, ya lo he expresado aquí, él recibió a Argentina, recibió la hacienda pública de Argentina con un endeudamiento exagerado, porque los conservadores de Argentina, la derecha de Argentina, querían que se reeligiera Macri, que estaba de presidente; entonces, como hay alianzas, sobre todo con organismos financieros internacionales y también con gobiernos extranjeros, se le otorgaron créditos a Argentina más allá de su capacidad de pago, para que derramara recursos antes de la elección y Macri quedara de nuevo como presidente.

Entonces, el Fondo Monetario Internacional autorizó, por consigna de políticos de Estados Unidos, créditos que de antemano sabían que no se iban a poder pagar. Es como si nosotros contratamos deuda. Ahora tenemos una deuda muy baja porque no hemos solicitado deuda adicional, tenemos casi la misma deuda que encontramos cuando llegamos al gobierno con relación al producto interno bruto, recibimos 46 por ciento del producto de deuda y eso es lo que tenemos.

Es como si pidiéramos: a ver, tenemos 46, viene la elección del año próximo y ni siquiera mucho, sólo endeudarnos en el porcentaje que creció la deuda con Calderón y con Peña.

¿Qué significaría eso?

Que tendríamos un billón de pesos más.

Y yo podría decir al final: dejamos igual que el incremento de deuda de los dos últimos sexenios. No, no.

Pero en este caso de Argentina fue todavía más el exceso, porque les dieron muchísimo más de deuda. Entonces, dejan a Argentina completamente endeudada y el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos se desatienden y empiezan —porque así son los conservadores en cualquier país—, empiezan a echarle la culpa de la crisis de Argentina a Alberto Fernández. No se analiza la circunstancia, los antecedentes.

Ayer me mandaron una carta que se quiere enviar al presidente Biden, de algunos presidentes de América, para que se ayude al pueblo de Argentina a salir de su crisis económica-financiera. Y que el Fondo Monetario Internacional asuma su responsabilidad, porque, ¿cómo no va a saber un banco si un cliente tiene o no tiene solvencia?

Y voy a firmar la carta, la voy a firmar. Ya después informamos, pero yo sí la firmo, sí la firmo porque se tiene que ayudar a Argentina y esto se agravó, bueno, porque vino la pandemia, luego la guerra Rusia-Ucrania y padecieron en Argentina también una sequía muy fuerte, entonces se les han caído sus exportaciones, está mal su economía.

Entonces, sí es importante que estos organismos, más si son corresponsables, ayuden a atender esa crisis, pero pues es básico el atender el asunto de Argentina.

Entonces, si puedo, voy a pasar a ver a Alberto.

PREGUNTA: ¿Y va a pasar a Brasil, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: También ahí estoy esperando porque Lula ofreció que iba a estar con nosotros, entonces yo espero que venga.

PREGUNTA: Presidente, gracias. Buenos días.

Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy: El imparcial, de Sonora; La Crónica, de Mexicali, y Frontera, de Tijuana.

Buenos días a todos.

En primer lugar, preguntarle, presidente: el ministro Javier Laínez propondrá el próximo jueves al pleno ahí de la corte que se invalide la segunda parte del plan B electoral. Preguntarle, pues, ¿cuál es su opinión sobre esto?, ¿qué expectativa tiene?, ya que van a argumentar lo mismo que se argumentó para la primera parte.

¿Y qué hará usted si se invalida esta segunda parte del plan B?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No me sorprende, ahora sí que eso no es nota, los ministros están alineados, o sea, la mayoría, al bloque conservador, todo el Poder Judicial es un poder al servicio de una minoría, no están al servicio del pueblo, no se imparte justicia tomando como actor principal al pueblo, es un poder al servicio de una élite política y económica.

Por eso hace falta una reforma al Poder Judicial, lo que se tiene que hacer es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, como se hizo en la época del presidente Juárez y como lo establecía la Constitución liberal de 1856, 57, se elegían a los jueces, magistrados, ministros, eran electos y había requisitos.

Porque algunos pueden decir: ¿Cómo cualquiera va a ser juez?, ¿cómo cualquiera? No, había requisitos: tenían que ser abogados, con buena fama pública, prestigio, experiencia, eran muy buenos. Por ejemplo, los ministros de esa época, fue Sebastián Lerdo de Tejada ministro de la corte y luego presidente, es el que siendo presidente de la corte sustituye al presidente Juárez en su fallecimiento; cuando muere el presidente Juárez aquí, en Palacio, el presidente de la Corte era Sebastián Lerdo de Tejada y a él le correspondía entrar como sustituto. Era presidente de la corte y ministro.

Posteriormente, José María Iglesias, uno de los mejores abogados de México en toda su historia, era el que decía: ‘Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie’.

Y todos fueron electos. Ignacio Vallarta, también, de los mejores.

Entonces, se presentan requisitos, se da a conocer sus trayectorias. Claro que el que fue abogado de potentados, ese no va a salir, ese no va a ganar, como sucede ahora.

Que estuvo vinculado a un partido y estuvo avalando fraudes electorales, pues tampoco, ese no va a ser electo seguramente. Los que estuvieron defendiendo a los potentados para que no pagaran impuestos, pues tampoco.

Pero hay muchos abogados, doctores en derecho, que pueden actuar como ministros, gente recta; pero si fue procurador con Salinas de Gortari, ¿lo van a elegir? ¿El pueblo lo va a elegir, el pueblo lo va a elegir para que sea ministro?

Por eso no quieren, pero esa iniciativa sí la voy a presentar, nada más voy a esperar que se integre el nuevo Congreso. Antes de irme voy a presentar la iniciativa porque no le veo otra salida. Ya les platiqué que al principio, para no hacerle como le hizo Zedillo, que desconoció a los ministros y les dio su compensación, para no hacerle así y no meterme pensé que si los que me tocaba proponer eran buenos, que eran cuatro, más uno que simpatizaba con nosotros o simpatiza con nosotros, con el movimiento de transformación, que ese no es un asunto personal, pues íbamos a tener ya una Suprema Corte con auténticos impartidores de justicia. Porque son 11, ¿no?, cinco y se convencía a uno, seis, ya con ellos se podía llegar a un acuerdo: a ver, ustedes mismos al interior del Poder Judicial lleven a cabo la reforma que hace falta. Porque ese Poder Judicial está echado a perder por dos cosas:

Primero, porque se perdieron ideales y principios en la abogacía, desde la formación de los abogados, hicieron a un lado todo lo que es el derecho social, el derecho agrario, el derecho laboral y todo fue mercantil, civil, dinero. Bueno, eso, por un lado.

Lo otro, que cuando transaron PRI y PAN con Salinas, les empezaron a entregar al PAN todo el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros; bueno, hasta la procuraduría, Lozano Gracia, del PAN, procurador en el gobierno del PRI de Zedillo, fue como moneda de cambio.

Entonces, independientemente de las personas, imagínense cuál es el pensamiento dominante en el Poder Judicial, pues un pensamiento conservador, elitista; qué les va a estar interesando hacer justicia en bien del pueblo si ellos tienen una formación distinta.

Entonces, sí hace falta una transformación, pero que la haga el pueblo de manera democrática.

Ah, porque yo fracasé. Propuse cuatro y dos, a la primera, se deslindaron y se fueron a acomodarse al bloque conservador, claro, alegando que son independientes; sí son independientes, son independientes del pueblo.

INTERLOCUTORA: Presidente ¿entonces, el jueves usted considera que van a invalidar los ministros?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, claro, no, no, no, ya, ya, ya, sí, ya.

Es que ¿cómo creen ustedes que van a dejar vigente esa ley si ahí se establece que nadie debe de ganar más que el presidente, como lo ordena la Constitución en el artículo 127? Y los ministros son los primeros que violan la Constitución el artículo 127 porque ganan tres y hasta cuatro veces más que el presidente y tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos para financiarse todos sus excesos: servicio médico particular, fondo especial de retiro, trabajadores o trabajadoras domésticas, asesores, consejeros, vehículos de lujo, todo con cargo al erario, a costillas del erario, con el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Entonces, ellos no respetan la ley de austeridad republicana.

Entonces, qué puedo esperar de quienes actúan de manera irresponsable, violando la Constitución, los ministros de la corte. Vuelve a poner el artículo 127. Y, a ver, que me contesten por qué no respetan la Constitución, a ver, cuál es la argucia legaloide para no respetar esto.

‘Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.’

Y miren la fracción 1:

‘Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra con excepción de los apoyos a los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.’

Pues todo esto que dice la fracción 1 del artículo 127, todo esto, significa que yo gano alrededor de 140 mil pesos netos, 140 y ellos están ganando 600, si no es que un poco más. Ese es el fondo del asunto, más otras cosas.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

En una segunda pregunta, presidente, preguntarle: ¿qué reporte tiene sobre el impacto de esta ola de calor que estamos viviendo? En Sonora, por ejemplo, hay proyecciones que estiman que la temperatura llegará cercana a los 50 grados. ¿Cómo se están coordinando con los estados? Y también preguntarle si hay reportes hasta ahorita de decesos por la onda de calor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no tenemos, como lo expresé la vez pasada, no tenemos un informe así, válido, de que se hayan perdido vidas por el exceso de calor.

¿Y quién puede contestar mejor?

El secretario de Salud y también el gobernador de Sonora.

Es un fenómeno nacional, pero, todavía no es para consuelo, pero todavía falta, todavía falta. Fue algo especial, fue un fenómeno especial, estábamos viendo la temperatura en San Luis Río Colorado y está alta, pero ahí llega a más grados, ¿no?

Pero tú podrías comentarlo, ¿no? A ver.

INTERVENCIÓN: ¿No afectará al campo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, no tenemos reporte de eso, no, no hay nada.

ALFONSO DURAZO MONTAÑO: Gracias, presidente.

Bueno, primeramente, decirles que la naturaleza nos ha preparado por generaciones para aguantar altas temperaturas; este año nos ha tratado con relativa generosidad.

Y, efectivamente, están anunciadas olas de calor. Los servicios de Protección Civil tanto federal, estatal, municipales estamos coordinados para cualquier eventualidad. Sin embargo, en nuestro estado si no hace muchísimo calor, no llueve, entonces, junto con la preocupación del calor extremo, la esperanza de que esas olas de calor nos traigan lluvias. Así ha sido la historia de nuestro estado.

Esperemos que no pase a mayores. Estamos en coordinación, los servicios de salud, los servicios de Protección Civil y ante cualquier eventualidad atenderemos a la gente.

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Doctor, ¿tiene…?

JORGE ALCOCER VARELA: Como señalaba el gobernador de Sonora, el organismo está preparado para eso, en los dos extremos. Y no sólo y el ejemplo mejor es de los animales, así como se puede hibernar, también en el calor se va preparando. Y no tengo los detalles dentro de las células que se van acoplando, proteínas, precisamente para contener, regular, esa situación.

Pero lo otro es la prevención y la prevención desde luego sí considero que se debe mejorar, puesto que en algunos países, en Europa principalmente, empieza a subir la temperatura y en los metros —lo estoy señalando como lo he visto— en los metros empiezan a repartir botellas de agua gratuita, empezando por la atención a los adultos mayores y desde luego siguiendo a los que tienen alguna discapacidad o que tienen mermada su salud.

Esto es lo que se debe hacer, que se está implementando, ahora en la Secretaría de Salud se va a mandar no sólo la promoción, la advertencia de sus consecuencias, sino la forma de prevenirlo y de resolverlo.

Y esto es, como dice el gobernador de Sonora, esto es desde luego una experiencia que se tiene en algunos estados con diferencias a las otras. Lo que se está sintiendo en el sureste pues todavía se espera más, pero tenemos, desde luego, es histórico que así es.

Con permiso.

INTERVENCIÓN: (inaudible) algunas fuentes que citan a la Secretaría de Salud de supuestos muertos, fallecidos, por golpes de calor.

JORGE ALCOCER VARELA: No, no lo tenemos, eso no ha llegado en la toma de la estadística, que sería de dos semanas para acá, donde es más notorio, pero lo informaremos en el momento que esto sea, en los próximos días.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que estamos como… O sea, deseamos que no nos afecte tanto el calor. Acabo de estar en el sureste y son altas temperaturas.

Ya hay algunos pronósticos de lluvia para esta semana, en el caso de Yucatán y la península, a ver si se cumple.

Pero cuando hablamos de que no se informa, de esto sí se informa y magnífica mucho, o sea, hay sensacionalismo, como no quieren dar a conocer nada de García Luna ni de Madrazo, entonces —sobre todo en la radio, todos los noticieros— son capaces de decir que: ‘Afirmó el presidente que no se preocupen, que no va a pasar nada, que no hay fallecidos. ¿Usted le cree? ‘A ver, que me manden―va a decir López-Dóriga― información sobre si han fallecido o no’.

Cuando lo del volcán, que decíamos que estaba cayendo ceniza, pero que había que mantener la calma y que estábamos atendiendo el problema, como lo hicimos, entonces él pidió información, ¿no?, para que la gente nos desmintiera.

Nosotros no deseamos que sufra nadie, lo que hay que hacer es lo que planteaba ―y lo estamos haciendo— el doctor Alcocer: prevenir, tomar mucha agua y no exponernos mucho al sol.

Y van a decir: ‘Sí, ¿y no voy a salir a trabajar?’ Sí, sí se puede, hay que levantarse más temprano.

¿Cómo se hace en el trópico? ¿Cómo le hace el campesino?

Muy temprano, muy temprano, porque ya no se puede, a las 12 del día ya no se puede, no se puede por el calor y también porque el sudor en el trópico, que hay humedad. El machete, por ejemplo, no se sostiene y es peligroso. Pero esa es la historia de nuestros pueblos. Y tomar mucha agua, eso se recomienda en todos los casos, en todos los casos.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, presidente.

Ya, por último, un tema de Baja California. Allá en Baja California la dirigencia de Morena ha decidido no ir con el PT en el 2024 debido a la salida de Morena del senador Bonilla y a la integración al PT, ya que ha sido crítico con el gobierno actual. ¿Tienes alguna opinión al respecto?

Ya sería todo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No me meto en nada, Sheila, con eso. No, no tengo opinión.

Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a desayunar? Y queda Juan Raymundo, nada más, nada más uno.

Bueno, pero para que no digan que no hay nota, informo de que Marath Bolaños López va a ser el próximo secretario del Trabajo. Marath Bolaños López. Actualmente se desempeña como subsecretario del Trabajo y él es el encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya les van a entregar su currículum, su historia pública.

Pero ojalá y sigamos así, que nos ayuden mujeres. Ya es igual el número de hombres que de mujeres en el gabinete, eso nunca había sucedido en la historia del país.

Y lo otro es que están entrando jóvenes, que es también muy importante. El caso de Marath, pues es joven, creo que tiene la misma edad que Luisa María y es el relevo generacional.

Y mañana vamos a dar a conocer otro cambio.

PREGUNTA: Nombres.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Para mañana.

PREGUNTA: Del fin de semana.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El fin de semana vamos a Chiapas, vamos a tener la reunión del Gabinete de Seguridad en Tuxtla, la mañanera en Tuxtla.

Vamos a ir a evaluar las hidroeléctricas, vamos a la Angustura.

Vamos también a evaluar un puente que ya se reinició en Concordia, en la Concordia, Chiapas, así como Concordia, Sinaloa.

Y vamos a evaluar la línea del ferrocarril de Guatemala al istmo, vamos a tener una reunión amplia para evaluar todos los programas del istmo en Salina Cruz.

Vamos a supervisar el camino de Tehuantepec a Oaxaca, vamos a tener una reunión con gobernadores del centro y del sur del país para evaluar caminos rurales y caminos de mano de obra en Oaxaca. Y vamos también a hacer una supervisión al camino de Oaxaca a Puerto Escondido.

Ese es el programa.

PREGUNTA: ¿Va a ser abierto o va a ser privado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Algunas abiertas, otras de supervisión, que es muy difícil, que vayan ustedes porque es ver obras, no hay realmente reunión con la gente, nada; son los técnicos, los encargados de la obra, las autoridades de los pueblos, nada más. Donde se puede, sí hacemos reunión abierta.

Y de una vez les digo, también, para que no se quejen: el día 1º de julio cumplimos cinco años del triunfo de nuestro movimiento, cinco años apenas de que triunfamos, de ese día histórico 1º de julio del 2018; entonces, vamos a conmemorar ese día con un acto en el Zócalo de la Ciudad de México. Invito a todos porque fue el triunfo de todo un pueblo, sólo en votación fueron 31 millones de votos, mujeres, hombres, es la elección presidencial con más votos en la historia. Por eso, no se puede omitir una fecha así, es muy importante.

PREGUNTA: ¿A qué horas será?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por la tarde, por la tarde, a las 5:00 de la tarde. Y fiesta porque estamos bien y de buenas, los que andan de mal humor son otros, pero nosotros sí vamos a, a…

INTERVENCIÓN: A festejar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A festejar, sí, es un festejo.

PREGUNTA: ¿Tendrá invitados especiales?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, bastantes, todos los que lleguen.

+++++

