Murió Chester, perrito de Paul Stanley; no pudo despedirse por estar en La Casa de los Famosos

Chester tenía 15 años al momento de su muerte. (Instagram)

El mes de junio será algo inolvidable para Paul Stanley, pues a pesar de que se cumple otro año del fallecimiento de su padre, Paco Stanley (7 de junio), también recordará a su mejor amigo, su perrito Chester, quien lamentablemente perdió la vida este lunes 19 de junio.

Su novia Joely Bernal dio a conocer que tuvo que dormir a Chester para siempre debido a que el perrito presentaba problemas fuertes de salud por su edad avanzada.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la también modelo reveló que sin autorización de su prometido llevó a su perro a dormir, ya que llevaba días que no comía por los problemas graves de salud que presentaba en su corazón.

“El día que tanto temía, pero sabía que iba a llegar; pues ya llegó. Chester tenía casi 16 años (los cumplía el 30 de Octubre). Por su edad ya tenía problemas degenerativas: soplo en el corazón, problema renal, infección en los ojos, no podía caminar por sus cartílagos, no quería comer y me bajó mucho de peso”, publicó.

“No quería verlo sufrir”,

Era uno de los tres caninos de Jaely y Paul. (Instagram)

Para que no hubiera comentarios hirientes al no ser la dueña del canino, la actriz dijo que tomó la decisión sin Paul, quien ahora se encuentra en La Casa de los Famosos, porque no quería seguir viendo sufrir a Chester, que es su perrhijo.

“Hoy dije; si veo que no come nada lo llevaré al veterinario, veo que me dicen y de ahí determinar que será la mejor decisión. Y pues sí; cuando todos los médicos me dijeron que ya de aquí iba a empeorar; con el corazón roto tuve que tomar la decisión de dormirlo y en 3 días tener sus cenizas en casa”, comentó.

Paul siempre lo premusia en sus fotos. (Instagram)

“Ya está más tranquilo y descansando en paz. Fue un gran perro; mi primer perro. Un compañero incondicional y bueno. Y siento que se fue feliz y tranquilo de todo lo que vivió con nosotros. No quise tomar esta decisión sola sin Paul, pero ya era hora. Lo recordaremos para siempre. Gracias a todos por su cariño incondicional para nuestro Chester”, agregó.

En la misma publicación destaca los mejores momentos de Chester, un perro de raza freach puddle, en donde aparece con sus dos papás Paul Stanley y Joely Bernal. Incluso, se puede apreciar era un pequeño cachorro. Chester tenía 15 años de edad, es decir, unos 83 años perrunos.

Paul se despide de Chester

A pesar de que no estar con él, Paul en redes sociales se despidió del canino. (Instagram)

A pesar de no estar presente al momento de su partida, desde la cuenta de Instagram del habitante de La Casa de los Famosos lamentaron el fallecimiento con una conmovedora publicación, en el que dedicó un mensaje a su mascota y agradeció por su amor.

“Mi CheChe te voy a extrañar con todo mi. Gracias por todo el amor que nos regalaste. Tus hermanos, mamá y yo, somos muy afortunados de tenerte en nuestras vidas. Te amamos”, escribieron desde la cuenta de Instagram de Paul Stanley.

Paul da a conocer en ‘La Casa de los Famosos’ la última vez que habló con su padre Paco Stanley

En la Casa de Los Famosos han compartido momentos de ternura, polémicos y sobre todo tristes, y uno de ellos, fue el de Paul Stanley, quien reveló cómo fue la última conversación que sostuvo con su padre, Paco Stanley.

El conductor de Hoy reveló a Sofía Rivera Torres la última charla que sostuvo con su papá, la cual se dio una semana antes de su asesinato, aquel 7 de junio de 1999, en el Charco de las Ranas en Periferico Norte, Ciudad de México.

Fuimos a comer a un restaurante, estábamos mi mamá, él y yo. Estaba echándose unos tragos, y así de la nada mi jefe se soltó a llorar, pero así leve, y me dice: ‘yo un día me voy a tener que ir, pero yo quiero que el día de mañana seas fuerte, que cuides a tu mamá y que yo te voy a dejar algo y ese algo quiero que lo dupliques y multipliques’”, mencionó conmovido Paco.

El conductor continuó: “Y que nunca dejes sola a tu mamá, porque las mujeres te cambian y esta lágrima es para ti, y me la embarra aquí en la mejilla”.

Al contar la triste anécdota con su padre, su compañera del reality show Sofía Rivera Torres aseguró que Paco Stanley tal vez se estaba despidiendo, a lo que Paul reafirmó con un sí.

“Yo creo que sí, yo creo que sí se estaba despidiendo, no sé si sabía que pedo, pero muy raro mi jefe, así triste”, concluyó