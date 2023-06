Morrissey regresa a México: fecha, ciudad y todo lo que debes saber

(REUTERS/Toby Melville//morrisseycentral.com)

Después de diversos rumores, Morrissey confirmó que dará un concierto en la Ciudad de México, el evento se realizará el 10 de septiembre en el Palacio de los Deportes, ubicado en la alcaldía Iztacalco.

Por el momento no hay información sobre el costo de los boletos para el concierto, pues lo único que escribió en su página de Facebook el ex integrante de The Smiths fue: “¡Los veo allá!!.

La última vez en que este artista se presentó en México fue el 23 de noviembre de 2018, pero en esa ocasión en el Auditorio Nacional, por lo que el músico británico llevaba cinco años de ausencia.

En su momento, esta fue la lista de canciones que Morrissey interpretó:

-William, It Was Really Nothing, de The Smiths

-Alma Matters

-I Wish You Lonely

-Is It Really So Strange?, de The Smiths.

-Hairdresser on Fire

-Sunny

-How Soon Is Now?, de The Smiths

-Back on the Chain Gang, cover de Pretenders

-The Bullfighter Dies

-If You Don’t Like Me, Don’t Look at Me

-Munich Air Disaster 1958

-Dial-a-Cliché

-Jack the Ripper

-Break Up the Family

-Life Is a Pigsty

-Spent the Day in Bed

-Hold On to Your Friends

-Jacky’s Only Happy When She’s Up on the Stage

-Everyday Is Like Sunday

En la página web oficial de Morrissey se pudo ver que también visitará varias ciudades de Latinoamérica como parte de su gira 2023 para conmemorar 40 años de trayectoria, estas serán las fechas de su tour:

-10 de septiembre en la Ciudad de México.

-14 de septiembre en Lima, Perú.

-17 de septiembre en Bogotá, Colombia.

-21 de septiembre en Santiago, Chile.

-23 de septiembre en Buenos Aires, Argentina.

-27 de septiembre en Sao Paolo, Brasil.

-30 de septiembre en Brasilia, Brasil.

-7 de octubre en Orlando, Florida, en los Estados Unidos.

-8 de octubre en Hollywood, Florida, en los Estados Unidos.

-10 de octubre en San Petersburgo, Florida, en los Estados Unidos.

-12 de octubre en Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos.

-14 de octubre en Memphis, Tennessee, en los Estados Unidos.

-15 de octubre en Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos.

-18 de octubre en Washington, DC, en los Estados Unidos.

-21 de octubre en Nueva York, en los Estados Unidos.

-22 de octubre en Nueva York, en los Estados Unidos.

-24 de octubre en Nueva York, en los Estados Unidos.

-25 de octubre en Nueva York, en los Estados Unidos.

Información en desarrollo*