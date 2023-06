Mañanera, minuto a minuto: gobernadores destacaron beneficios de convenio con IMSS-Bienestar

Gobernadores destacaron beneficios del IMSS-Bienestar

Indira Vizcaíno de Colima, aseguró que un político que no se conmueva y no asuma como prioridad que no haya gente que muera por enfermedades curables y que pierda sus salud por no tener dinero para recibir atención médica, no es alguien que se merezca estar en el servicio público.