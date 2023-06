Liam Payne en México: boletos, precios, preventas y todo lo que debes saber sobre su concierto en CDMX

Ocesa.

Liam Payne volverá a México, pero por primera vez para ofrecer un concierto en forma como parte de su carrera en solitario. Y es que ésta no es la única ocasión en la que Liam ha visitado nuestro país. El cantante ya había pisado tierras aztecas cuando formó parte de One Direction y luego volvió como solista para una presentación especial de premios televisados. Sin embargo, los fanáticos se habrían quedado con las ganas de conocer todo sobre su proyecto como solista como el escenario y aquel deseo está próximo a cumplirse.

Sin duda alguna todos los artistas internacionales ya se dieron cuenta que las tierras mexicanas son un excelente lugar para presentaciones de todo tipo. Especialmente porque las fanáticas mexicanas lo entregan todo desde las zonas generales y las gradas, e incluso las ventas de boletos se convierten en verdaderos “Juegos del hambre”.

Las fanáticas de One Direction y de cada uno de sus integrantes, seguramente están listas para cantar con Liam sus éxitos en solitario como “Strip That Down”, “Stack It Up”, “Familiar”, o “Get Low”. El vocalista ha recorrido un camino bastante largo para encontrar su identidad musical fuera de la banda británica. Desde ritmos de R&B, electrónica, urbano (en compañía de J Balvin), pop y hasta house.

Finalmente, después de muchos EP’s, sencillos y colaboraciones con otros artistas, en 2019 lanzó su primer álbum llamado simple y minimalistamente como: LP1. De aquel se desprenden varios de sus éxitos que le han colocado como un artista que supera los 5.3 millones de oyentes mensuales, siendo la Ciudad de México una de las ciudades top 5 que más le escuchan.

Por tal motivo Liam Payne no pudo prescindir de México como parte de su gira internacional de conciertos. Según anunció la empresa organizadora de eventos, Ocesa, Liam ya pactó su visita a la Ciudad de México para el próximo 12 de septiembre en el famoso Pepsi Center WTC.

Pon atención a la siguiente información para que no te quedes sin boletos.

¿Cuándo es la preventa de boletos para el concierto de Liam Payne?

De acuerdo con la información proporcionada por Ocesa, el concierto de Liam Payne tendrá un acceso preferencial a la venta de boletos para todos aquellos que sean tarjetahabientes activos de Citibanamex. Como es costumbre la institución bancaria tendrá preventas exclusivas y serán las siguientes:

- Sábado 24 de junio: Preventa Beyond/Prestige - 9 AM

- Domingo 25 de junio: Preventa Priority - 9 AM

- Lunes 26 de junio: Preventa Citibanamex - 11 AM

- Martes 27 de junio: Venta General - 11 AM

Está confirmado que la venta de boletos sucederá a través del sistema web de Ticketmaster y habrá hasta 3 Meses sin Intereses solo con las tarjetas de Citibanamex.

¿Cuáles son los precios para los boletos de Liam Payne en México?

El mapa del recinto se encuentra disponible y revela que existirán diversas secciones que se listan a continuación.

SECCIONES

- General (de pie)

- Citibanamex VIP

- Box Superior

- Sección C

- Sección de Discapacitados

Puedes ver el mapa a continuación:

Imagen: Ticketmaster.

Los precios de cada sección son los siguientes:

- General (de pie): Mil 188 pesos

- Citibanamex VIP: Mil 776 pesos

- Box Superior: 936 pesos

- Sección C: 696 pesos

- Sección de Discapacitados: 696 pesos

Los fans de One Direction, y de cada uno de sus integrantes, también esperan por el anuncio de los conciertos de Louis Tomlinson y Niall Horan en México, los cuales supuestamente pisarán nuestro país con sus giras durante el 2024. Niall Horan ya tiene pactada una participación en el Corona Capital 2023.