Viuda de Julián Figueroa retomó su carrera como cantante: “Como si fuera una terapia”

Imelda ya había hecho sus pininos en el mundo de la música antes de la muerte de Julián (Foto: Instagram)

Ha pasado poco más de dos meses desde que la muerte de Julián Figueroa impactó al público, al medio artístico y marcó un antes y un después en la vida de Maribel Guardia, quien sufrió la pérdida de su único hijo, quien sólo tenía 27 años cuando sufrió un infarto fulminante.

Te puede interesar: ¿Nacionalidad equivocada? Bebé se duerme al escuchar música mexicana

El deceso del también hijo de Joan Sebastian fue especialmente impactante para Imelda Garza Tuñón, su esposa y junto a quien procreó al pequeño José Julián. Y es que la joven modelo y cantante fue quien encontró el cuerpo de su esposo ya sin vida, e incluso en una entrevista relató que se sintió desesperada al hallar a Julián con la boca morada y el cuerpo totalmente frío.

Y es que por los nervios, Imelda no pudo distinguir en primera instancia si el padre de su hijo estaba muerto o por el momento de desesperación, no pudo sentir sus signos vitales.

Te puede interesar: Dale Mixx 2023: cartel, fecha, boletos, preventa y todo sobre el nuevo festival de música urbana en México

Ahora, poco a poco la joven ha ido recobrando su rutina diaria, retomando su vida al lado de su hijo y de su suegra Maribel, a quien llama de cariño “tía”, con quien se ha mantenido unida desde la tragedia que marcó sus vidas.

Imelda Garza se refiere a Maribel como su "segunda madre" (Foto: Instagram@imetunon)

Además de continuar adelante en su vida personal, Imelda ha comenzado a recuperar su faceta profesional, pues la cantante volvió a un escenario en un reciente evento.

Te puede interesar: ¿Está molesto? Ramón Ayala responde a polémica por prominencia de Peso Pluma y Natanael en el Arre HSBC

La joven artista fue invitada para participar en el show que se ofrece cada año durante la entrega del Micrófono de Oro, galardones con los que la Asociación Nacional de Locutores reconoce la labor de sus agremiados.

En el evento, Imelda recibió un reconocimiento, un diploma y un trofeo de parte de la Asociación, y a su paso por la alfombra de la gala reconoció lo importante que es para ella retomar su faceta artística, especialmente tras el deceso de Julián.

“Muy feliz. La Asociación me entregó el micrófono de oro por Cantante revelación de género grupero. Gracias a todo el quipo!”, escribió Imelda en un post donde compartió diversas imágenes del evento.

“La actuación también me llama la atención pero la música es lo que más me gusta hacer... no sé explicarlo, cuando me subo a un escenario a cantar me siento contenta, es lo que más me apasiona”, dijo la mamá del pequeño José Julián.

Y es que el arte la ha ayudado a superar el dolor emocional al convertirse en una joven viuda. “Lo siento como si fuera una terapia, la verdad es que nunca me imaginé que iban a suceder todas estas cosas después de la muerte de Julián”, expresó.

¿Quién es Imelda Garza?

Ime Garza-Tuñón nació en el estado de Veracruz el 5 de diciembre de 1996, por lo que recientemente cumplió 27 años, misma edad que tenía su compañero de vida. Previo a ser parte de la familia de Julián Figueroa, la joven se desempeñaba como modelo.

Los cantantes contrajeron matrimonio en el año 2017 con tan solo 21 años de edad, luego de haber tenido a su primogénito, José Julián, motivo por el que en un inicio se especuló que los familiares los habían orillado al compromiso formal para el bienestar del menor. Sin embargo, la unión religiosa y civil se realizó de forma privada, siendo Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, los testigos de la boda.

Tras la muerte de Julián, Maribel Guardia acompañada de su esposo Marco Chacón e Imelda Garza salieron a dirigir un mensaje a los medios (Foto: Cuartoscuro)

La viuda de Julián Figueroa se dedica a la industria musical, contando de momento con tres sencillos publicados en plataformas musicales de nombre Tu Recuerdo, Intoxicada y … Atada A Un Sentimiento. No cuenta con una disquera, por lo que las melodías han salido bajo su propio sello, siendo una artista independiente.