Tras sus problemas de salud, Daniel Bisogno prepararía su debut como youtuber

Daniel Bisogno tiene pensado incursionar en YouTube tras su experiencia cercana a a la muerte Instagram: @chapoypati

A finales de mayo, Daniel Bisogno tuvo que ser hospitalizado de emergencia debido a la ruptura de várices esofágicas. La salud del conductor llegó a un punto tan crítico que llegó a pensar que no saldría del quirófano, dándole un último mensaje a su hija de siete años, Michaela Bisogno.

Te puede interesar: Pedro Sola se enojó con Daniel Bisogno por agradecer al Escorpión Dorado: “Ya no te quiero”

A pesar de todo, Bisogno pudo salir del hospital y su recuperación es prácticamente total. Ahora, en una entrevista con su colaboradora en Ventaneando, Pati Chapoy, aseguró que esta experiencia cercana a la muerte lo hizo reflexionar sobre sus planes a futuro.

El conductor compartió que, ahora que está fuera de peligro, la prioridad es hacer su testamento, una idea que consideró desde que estaba en el hospital, sin embargo, al estar en terapia intensiva era complicado que el proceso se diera de la manera correcta. Además, como profesional, Bisogno quiere “seguir creando contenido”, a lo que Chapoy le dijo emocionada “¡Hagamos tu canal de YouTube!”. Ante esta invitación, el conductor respondió con un contundente “claro que sí”.

Aunque no tiene pensado en dejar la televisión, el conductor quiere "seguir creando" contenido en nuevas plataformas (Foto: Instagram)

Si bien, Bisogno ya considera dar el salto a internet, aseguró que no tiene pensado abandonar la televisión.

Te puede interesar: Daniel Bisogno empezará una nueva vida tras crisis de salud: “Tengo que ser mejor persona”

“Me siento con muchas ganas de volver a crear, de volver a que la gente se siga divirtiendo con nosotros (...) Tengo muchas cosas en mente en ese sentido (YouTube), de poder hacer cosas por ahí”.

Daniel no brindó detalles de qué tipo de contenido estaría planeando para YouTube, sin embargo, es probable que tome como ejemplo el contenido que han hecho personajes como Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado o la misma Pati Chapoy, de hecho, la entrevista entre Pati y Daniel fue transmitida en el canal oficial de la periodista de espectáculos bajo el nombre de Daniel Bisogno: el regreso a la vida.

Te puede interesar: Ventaneando estalla contra María Elena Ríos por acusación a Tenoch Huerta: “El delito que denuncia ni existe”

El conductor sacó a relucir el sentido del humor que lo ha caracterizado durante tantos años, sin embargo, hubo un momento en el que se mostró molesto al recordar los comentarios que hubo alrededor de su estado de salud. Bisogno confesó que no siempre se supo qué era lo que lo afectaba, por lo que se sometió a todo tipo de exámenes, incluso de VIH. Ante esto, muchas personas comenzaron a especular sobre su sexualidad y que “le había ganado la fiesta”, lo que causó el disgusto de Bisogno.

Daniel Bisogno despotricó contra aquellos que insinuaron que su salud mermó porque "le ganó la fiesta" Foto: YouTube/Pati Chapoy

“Cuando me dicen que lo que me ganó es la fiesta... Se necesita tener muy poca madre para atreverse a decir una cosa como esa (...) Tú podrás decir vi tal cosa, pero atreverse a asegurar que lo que me ganó es la fiesta... jamás me ha ganado la fiesta, yo trabajo de lunes a domingo, a toda hora. Entonces el que se atrevan a pisotear... No está mal que digan las cosas, lo que está mal es mentir”.

El conductor aprovechó para hacer una reflexión sobre cómo la fama puede ser un arma de doble filo, pero además, mandó un mensaje a los creadores de YouTube pidiéndoles que no busquen en la fama, por el contrario, traten de explotar sus talentos para que la fama y el éxito lleguen solos.

Todos los youtubers, todos los influencers que luchan por ser famosos, lo único que les puedo decir es que la fama es un precio y no una meta. El éxito, hacer lo que uno ama, esa es la meta. La fama estorba más de lo que te puede ayudar, pero la gente lucha por ser famosa, Pati, por eso es que no hay respaldo artístico. Disfruten lo que hacen, hagan lo que aman, si tienen el talento, luchen por él. La fama va a venir por sí sola, el éxito también, pero si luchan por llegar a ser famosos, no vamos a llegar a ningún lado”.